Una anarquía inimaginable": Los estudiantes de Tel Aviv se enfrentan al padre del rehén

Estudiantes de la Universidad de Tel Aviv celebraron el martes una manifestación contra la guerra en Gaza. En octavillas distribuidas por ellos, los manifestantes escribieron que "a las 12:00-1:00 p.m. haremos una huelga escolar y protestaremos en el césped contra el exterminio y la masacre en curso del pueblo palestino en Gaza."

Durante la manifestación acudieron ciudadanos contrarios a la protesta, entre ellos Eli Albag, el padre de Liri Elbag, la vigía de las FDI que permanece secuestrada por Hamás, y Kobi Samrano, padre del fallecido Yonatan Samrano, asesinado en cautiverio y cuyo cuerpo se encuentra en Gaza.

Se produjo un enfrentamiento entre Albag y los manifestantes. El enfrentamiento comenzó cuando uno de los manifestantes le dijo a Albag: "Tú no tienes nada que hacer aquí, lárgate, muévete"

En respuesta a esto, Albag, que llevaba una camiseta con una foto de su hija Liri, no se quedó callado, la agitó y dijo: "Secuestraste a mi hija, no me molestes, no tienes Dios, te llevaste a mi hija". Árabes-israelíes y estudiantes activistas de la izquierda israelí, asisten a una concentración con motivo del aniversario de la Nakba en la Universidad de Tel Aviv el 15 de mayo de 2024 (crédito: MIRIAM ALSTER/FLASH90)

'Sorprende lo distantes que son'

En una entrevista con Maariv, Albag habló sobre el enfrentamiento que se estaba desarrollando. "Estudiantes judíos y árabes protestaron contra la 'matanza' de palestinos en Gaza. Como padre cuya hija fue secuestrada, me interesaba oír lo que tenían que decir. Me quedé junto a ellos en silencio y no abrí la boca, pero a los pocos segundos uno de los estudiantes vino y me atacó y me dijo 'Quién eres, no tienes nada que hacer aquí, lárgate'.

"No me callé y le dije que no tenía derecho a decirme que me fuera, y que venía a hablar de mi hija secuestrada - mientras ellos hablaban de palestinos asesinados en Gaza. Es increíble lo ajenos que son a la situación. Lo que me interesa es que devuelvan a los rehénes y a mi hija a casa"

El Sindicato de Estudiantes afirmó que "lo que vemos en las universidades es una anarquía inimaginable. No hay más remedio que promover una legislación que afiance el tratamiento y las sanciones contra quienes incitan al terrorismo. Hacemos un llamamiento a todas las partes relevantes -y en primer lugar a los miembros de la Knesset- para que se unan a nosotros en nuestra lucha contra el terrorismo en el mundo académico."