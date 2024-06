Dialogues des Carmélites' asciende en la Ópera de Israel - crítica

El estreno israelí de Dialogues des Carmélites, ópera francesa de Francis Poulenc de 1957 ambientada durante el Reinado del Terror en la Francia revolucionaria de finales del siglo XVIII, tuvo un buen comienzo desde el momento en que el director Asher Fisch entró en el foso de la orquesta.

Recientemente elegido director titular del Festival del Tirol en Erl, Fisch fue elogiado por el público en cuanto se puso al frente de la Orquesta Sinfónica de Rishon LeZion Israel en esta producción bajo la batuta del director de reposición Daniel Izzo.

La soprano Yael Levita interpretó el papel de Blanche de la Force, una joven noble que busca una vida espiritual en reclusión ofrecida por las Carmelitas Descalzas, una orden católica fundada en 1562 inspirada en las palabras del profeta bíblico Elías: “Me mueve el celo por el eterno, el Dios de los Ejércitos” (I Reyes 19:14).“Descalzo” significa vivir en la pobreza, literalmente “descalzo”.

Asediada por la anciana priora (Shay Bloch) y guiada por su sucesora Madame Lidoine (Alla Vasilevitsky), de la Force entabla una poderosa amistad con una monja más joven, Constance (Shira Patchornik), y parece encontrarse a sí misma.

Todo esto se viene abajo cuando el ojo del estado se vuelve para examinar estos dobles recordatorios del orden anterior – las mujeres son ambas devotas católicas y nobles durante los días de la hoja afilada guillotina – y son destruidas

Incluso a costa de un apoyo internacional positivo, no pondremos nuestras cabezas bajo la guillotina. (credit: REUTERS) .

Oded Reich, al que vimos por última vez en el papel de Herzl, es el oficial que promete dar documentos de identidad a las hermanas durante el interludio Citoyennes, nous vous félicitons interlude (Ciudadanas, por vuestra lealtad), ofreciéndoles la libertad “bajo la atenta mirada de la ley” si demuestran su lealtad a los nuevos gobernantes laicos de Francia.

Esta ópera ofrece al espectador un gran drama inspirado en hechos reales, pero Poulenc compuso para ella una música muy personal y subjetiva. Se nos ofrece la inusual experiencia de sentir de cerca emociones íntimas, señala el crítico de ópera Amir Mendel (en contraste, por ejemplo, con las grandes emociones de las óperas de Wagner). Esta es una corriente importante que fluye por toda la obra.

De la Force ve la plegaria de un solo pastor como símbolo de todas las súplicas de la humanidad. Su anciano padre (Ionut Pascu) ve disturbios, o pogromos, acechando tras el nuevo ideal de Libertad que se susurra entre sus sirvientes y se escribe con tiza en el decorado. Durante su agonizante muerte, la priora se rebela contra la jerarquía establecida Dios es grande, y la humanidad debe contemplarlo y grita que Dios debe pensar en mí!” La respuesta no se hace esperar: Madame Lidoine asume el mando, viendo que su amado mentor ya no tiene buen juicio.

Una obra maestra visual

VISUALMENTE, el escenógrafo Pierre-Andre Weitz ha creado una expresión mágica para este cambio de perspectivas. Cuando vemos a Bloch, es como si fuéramos su mismísima alma, revoloteando sobre su lecho de enferma viéndola hablar.

Cuando Karita Mattila interpretó el papel en la producción de la Met Opera de 2019, estuvo postrada en cama durante toda la escena, pero compartió el escenario con los demás intérpretes. La Force (Maria Ewing) pudo tocar a su figura materna que se iba antes de despedirse. La intimidad ganada en el Met fue sustituida aquí por una enorme distancia entre los moribundos y los que aún viven.

Aportando una alegría muy necesaria a esta ópera, por lo demás muy sombría, Patchornik sobresalió en el papel de una joven bendecida por el cielo con una disposición alegre. Una escena entre ella y Levita, con Constance soplando pompas de jabón durante las tareas domésticas ante un atónito De la Force, fue excelente.

Poulenc fue un compositor muy sensible e inteligente con un lado profundamente religioso. Esta ópera no es un cuento predicador de salvación, y las hermanas no son fanáticas deseosas de agachar el cuello y ser enviadas al paradiso. Cuando de la Force se separa de ellas y tiene la oportunidad de escapar, Levita canta la escena desde el teatro de la ópera, de cara al escenario junto al público, convirtiéndose ella misma en espectadora, ya que tiene demasiado miedo de tomar la decisión equivocada.

La escena final de Salve Regina (Salve a la Reina), durante la cual las monjas aceptan su destino y se elevan a los cielos de tinta para brillar como estrellas, fue una maravilla para experimentar.

“¡Nazaret! ¿Puede salir algo bueno de allí?” preguntó Natanael de Caná a Felipe (Juan 1:46). Esta semana, en Tel Aviv, obtuvimos una posible respuesta: esta gran ópera.

Diálogos de los Carmelitas de Francis Poulenc se ofrece ahora en la Ópera de Israel, y la última representación tendrá lugar el lunes 3 de junio a las 18.00. El precio de las entradas oscila entre 195 y 455 NIS. Cantada en francés con títulos en inglés y hebreo. Dos horas y cuarenta y cinco minutos, un intermedio. Llame al (03) 692-7777 para reservas. The Israeli Opera, 19 Shaul Hamelech St., Tel Aviv.

