Nada impedirá un acuerdo con Arabia Saudí": El Dr. Nirit Ofir, experto en Medio Oriente, al "Post"

‘Tengo tres sombreros y hago malabarismos constantemente entre ellos,” se rió la doctora Nirit Ofir.

Ofir, madre de seis hijos, habló con The Jerusalem Post durante un descanso de uno de sus recurrentes viajes de ida y vuelta al Golfo. Esta vez acababa de regresar de una conferencia en Arabia Saudí sobre temas de seguridad, en la que presentó patentes israelíes y empresas que trabajan en este campo.

Con su primer sombrero, Ofir es una académica con un doctorado en estudios sobre Oriente Medio por la Universidad Bar-Ilan, y profesora en la Universidad Reichman.

Su doctorado giró en torno a los procesos de liberalización y democratización en el mundo árabe, que ella sostiene ardientemente que están teniendo lugar aquí y ahora.

“Estos procesos existen, y la tendencia es muy clara. Es cierto que está llevando mucho tiempo, pero debemos recordar que Europa también tardó unos 400 años en alcanzar los puntos de vista actuales sobre el pluralismo, la liberalización y la democratización” recordó. ‘LAS INTERACCIONES Y la cooperación empresarial entre Israel y Arabia Saudí se están elevando lentamente por encima del radar,’ dijo Ofir al ‘Post.’ El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, se ha mostrado más receptivo a normalizar las relaciones con Israel que anteriores líderes saudíes. (crédito: REUTERS)

Ofir describió cómo el trabajo de campo que realizó para su disertación cambió su vida. “Mientras trabajaba para mi doctorado me di cuenta muy rápidamente de que faltaba cobertura de los medios y la prensa, ciertamente en los últimos 15 años. Decidí que si no salía al terreno pecaría contra la verdad y pecaría contra mí misma. Entré en casas de familias musulmanas en Siria, Marruecos y Jordania, y realicé entrevistas personales.

Su trabajo ganó varios premios internacionales y la hizo enamorarse del trabajo de campo y de trabajar con la gente.

“Esto me llevó a entender la región y a conocer a su gente más de lo que habría conseguido con cualquier otro método”explicó.

Con su segundo sombrero, Ofir es una mujer de negocios que viaja por el mundo musulmán.

“Represento a empresas tecnológicas israelíes en el ámbito de la normativa y las patentes, incluidos los campos de la agricultura, la medicina, la seguridad y muchas otras patentes impresionantes y exclusivas que sólo pueden originarse aquí en Israel, a menudo trabajando con representantes de países que no tienen relaciones diplomáticas con Israel,” explicó.

Ofir sostiene que, para hacer negocios con estos países, es clave entender su cultura y consultar a expertos.

Es invitada a conferencias en todo el mundo como ponente invitada.

“Nunca hay un momento aburrido. Hay mucho trabajo cuando se trata de normativas e incluso de cuestiones como la jurisdicción, la firma de contratos y cómo transferir dinero entre empresas de países con los que no se tienen relaciones,” añadió.

Ayuda educativa y médica

El tercer sombrero de Ofir’es el de la labor de ayuda humanitaria.

“La gente aquí en Israel vive con un recuerdo colectivo del Holocausto y de lo que tuvimos que pasar, y sobre todo del vergonzoso silencio del mundo’

“Durante la Primavera Árabe todos fuimos testigos de las atrocidades llevadas a cabo por grupos como ISIS y Boko Haram; había unas 250 organizaciones luchando entre sí por todo Oriente Medio, y muchos ciudadanos no implicados se vieron gravemente afectados.

“Sentí que no podía’quedarme callada, y por eso empecé a profundizar en el tema de la ayuda humanitaria en... todo tipo de países,” dijo.

Aquí, también, Ofir trabajó con muchos países que no’reconocen necesariamente a Israel.

Su principal objetivo era establecer y poner en marcha sistemas de escolarización en zonas complejas, en un intento de “salvar a huérfanos que podrían ser secuestrados fácilmente y convertirse en la próxima generación de terroristas”, según sus propias palabras.

Según Ofir, las escuelas proporcionan una solución en términos de comidas y un marco educativo, pero también pueden convertirse en vehículos para promover la educación para la tolerancia en zonas asoladas por la guerra, en un campo que recuerda a la propia disertación de Ofir.

“Todo esto aún no era suficiente. También creamos escuelas de formación profesional para proporcionar [a los niños] una profesión que les acompañe toda la vida. Muchos niños sufren graves impedimentos físicos y psicológicos. También creamos escuelas para profesiones artísticas e informáticas, así como clases para niños ciegos que aprenden braille.

En estas escuelas, Ofir se encarga de gran parte de la operación logística, así como de elaborar el plan de estudios.

“Con el paso del tiempo, representantes de más países que nunca había soñado que necesitarían ayuda acudieron a nosotros en busca de ayuda, entre ellos Italia, Nepal y Myanmar. Cuando ya estás llevando a cabo estos proyectos, es muy difícil decir que no a alguien", añadió.

Ofir también participó en la organización de vuelos de rescate, trayendo de vuelta a Israel a israelíes que se quedaron atrapados en el extranjero tras el 7 de octubre debido a la cancelación de vuelos por parte de las aerolíneas, además de otros proyectos que "pasan desapercibidos y seguirán siendo secretos", como ella misma lo definió.

Algunas de las operaciones humanitarias en las que participó Ofir incluyeron la creación de hospitales de campaña en varios países. Entonces, en un irónico giro de los acontecimientos, Ofir se encontró a sí misma dirigiendo un proyecto para establecer un hospital en la región de Arava, en Israel.

“Nunca pensé que mi trabajo humanitario me llevaría a establecer un hospital humanitario en mi propio país, pero esa”es la realidad para ti,” añadió Ofir irónicamente, aunque emocionada.

“La población local en la región de Arava se ha cuadruplicado desde el 7 de octubre, debido a la llegada de evacuados, y urge encontrar soluciones en los ámbitos de la escolarización y los hospitales. Entre el [Centro Médico] Soroka de Beersheba y el Hospital Joseftal de Eilat hay 240 km. sin un solo centro médico en condiciones. Desgraciadamente, los evacuados permanecerán allí mucho tiempo, debido a la situación, así que convertimos un almacén de embalajes en una escuela, y ahora estamos ultimando la creación de un centro médico en el Consejo Regional de Arava,” añadió.

¿La gente que trabaja con usted sabe que’es israelí?

“Sin duda saben que soy israelí, y a veces incluso viajo con mi pasaporte israelí.

“En enero de 2021, llevé dos delegaciones deportivas de Israel a Arabia Saudí, lo que supuso la primera ruptura de techos de cristal en cuanto a israelíes en el país.

“Tal fue el caso del Rally de Abu Dhabi, que tuvo lugar incluso antes de los Acuerdos de Abraham; y desde entonces es normal llevar [delegaciones deportivas israelíes a los EAU] con pasaportes israelíes.“Resulta que los deportes son importantes en los procesos de normalización,” explicó Ofir.

La primera delegación abiertamente israelí que Ofir llevó a Arabia Saudí tuvo lugar en la lejana realidad del 7 de septiembre, un mes antes de la masacre de Hamás, cuando cinco empresas israelíes de ciberseguridad llegaron a Dammam.

“Todas estas empresas presentaron abiertamente sus logotipos, y yo las representé en el escenario. Había 12 israelíes en total, una hermosa delegación, y ocupó varios titulares,” añadió.

La semana pasada Ofir también participó en la Conferencia de Seguridad de Oriente Medio en Riad.

“Conocí Arabia Saudí allá por 2015,” dijo, y añadió que no puede dar más detalles sobre las circunstancias.

“Arabia Saudí ha vivido un hermoso proceso de pluralismo social,” añadió Ofir.

“Al principio se suponía que no debía hablar de dónde’soy, y hoy en día’soy abiertamente israelí. La vida de las mujeres también ha cambiado a mejor. Para mí, ir allí y hablar de nuestras increíbles patentes y start-ups transmite el mensaje de que es posible ser empresaria y madre y hablar ante una multitud; de que nada es imposible", añadió emocionada.

Ofir sostiene que otra prueba de este "pluralismo social" en Arabia Saudí incluye un cambio en la relación con los medios de comunicación. "Hasta 2013 aproximadamente, Arabia Saudí intentaba evitar los titulares, pero eso ha cambiado. Creo que han comprendido que los medios de comunicación pueden convertirse en una herramienta para contar su historia, incluso para promocionar el país.

Ofir también explicó que, si bien al principio le pidieron que no publicara nada sobre sus visitas a Arabia Saudí, hoy en día está más que animada a promocionarlas, “aunque todavía sólo después de volver a Israel,” añadió, sonriendo.

“Huelga decir que es sumamente importante mantener la dignidad de la gente, respetar sus peticiones y generar confianza.”

¿Qué tan exactas son todas las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre una próxima normalización de los lazos entre Israel y Arabia Saudí?

Ofir sonrió. “Éste es probablemente mi talón de Aquiles. Estoy completamente aislado de los medios de comunicación, así que no me entero de lo que dicen allí. Por otro lado, tampoco me influyen los informes, y yo ‘aprieto botones’ sobre el terreno de acuerdo con mis conocimientos y campos de especialización, lo cual es algo bueno.

“La normalización es un largo proceso que lleva 20 años produciéndose. Las interacciones y la cooperación empresarial entre Israel y Arabia Saudí están despuntando poco a poco. Está surgiendo una comunidad judía en Riad, e incluso se puede encontrar comida kosher allí,” añadió.

“En cualquier caso, es un proceso que está ocurriendo aquí y ahora. Puede que lleve algo más de tiempo, pero no creo que se detenga. Veo un calentamiento de las relaciones, mucha cautela, bajo presiones muy grandes, pero la tendencia es hacia la normalización y nada la detendrá.

“Lo más importante es saber que el proceso de normalización no comienza con un apretón de manos de los líderes sino que, más bien, se construye lentamente y con seguridad, capa sobre capa,” concluyó Ofir.

¿Cómo afectó la guerra a estos intentos de normalización?

“El 7 de octubre conmocionó a los países del Golfo. Hay que recordar que se trata de países monárquicos, mientras que Israel es una democracia única en la región, con un sistema electoral muy problemático con el que es difícil trabajar. Elecciones cada dos años, cambio constante de ministros. Desde su punto de vista, estas cuestiones políticas afectan a la percepción de estabilidad, que también es el caso del 7 de octubre.

“La terrible masacre puso en entredicho la percepción de estabilidad de Israel’a sus ojos. Y, ciertamente, los primeros días después de la masacre fueron caóticos, aunque ahora estamos en un lugar completamente diferente gracias a la gran gente que vive en este país.

“Por cierto, he recibido una gran cantidad de empatía de amigos en el Golfo, decenas de mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas y una preocupación genuina por mi familia,” Ofir elaboró.

“En cualquier caso, la inestabilidad es uno de los elementos que muchos en los medios de comunicación y el mundo académico ignoran como punto influyente en la posible construcción de relaciones entre Israel y sus vecinos. Es comprensible que busquen establecer relaciones con un país estable, ya que se enfrentan a muchas presiones y necesitan que se les garantice que, al avanzar en ese sentido, están haciendo lo correcto.

“También hay otras cosas que influyen en sus decisiones, como la presión estadounidense, que no siempre se aplica en la dirección correcta,” añadió.

Hablando del Golfo – ¿qué opina del papel de Qatar?

“Creo que Qatar nunca quiso encontrarse en la situación en la que está hoy. Durante años actuaron como lo que son: el país más rico del mundo, sin un verdadero ejército, que sólo quiere sobrevivir en duras condiciones diplomáticas. Sin embargo, ahora se encuentran en un lugar donde apoyan el terror y a Hamás,” explicó Ofir.

Se arrastraron a toda esta historia y perdieron su lugar. Esto se debe a que, a fin de cuentas, no pueden’tratar realmente con Hamás. Así pues, deben pasar el testigo a otros países.

“Por cierto, Qatar e Israel mantienen relaciones desde hace muchos años, más que ningún otro país del Golfo. La misión qatarí ha estado actuando en Jerusalén incluso antes de los Acuerdos de Abraham. Este puente se quemó el 7 de octubre.

Todo les estalló en la cara, y ahora simplemente no pueden’hacer frente a lo que han creado. Por desgracia, son incapaces de dar una respuesta inequívoca y de tomar partido, porque casi por definición no pueden permitirse el lujo de no llevarse bien con todas las partes, estando atrapados entre Irán y Arabia Saudí como ejemplo.

¿Se siente seguro paseando por los países del Golfo como israelí?

“Es tan irónico que me sienta más cómodo paseando por Riad que, por ejemplo, por Bruselas. Hay tanto antisemitismo en todo el mundo, especialmente en Occidente. En Europa y Estados Unidos el antisemitismo va en aumento, y espero que esto cambie pronto. Pero al fin y al cabo sólo hay un país en el que los judíos pueden vivir libres de antisemitismo e influir directamente en la toma de decisiones a nivel nacional.

¿Cuál sería su mensaje final para nuestros lectores?

“Muchas veces experimentamos más fracasos que éxitos, pero eso no puede impedirnos intentarlo.

“Una frase que digo mucho, sobre todo en Israel, es que si hace 20-30 años Peres decía ‘atrévete a soñar,’ hoy ya no basta con atreverse a soñar. Ahora debemos atrevernos a hacer realidad ese sueño, romper el hielo con nuestros vecinos, porque nadie más lo hará por nosotros.”