Conmemoran el pogromo de Farhoud en Iraq

La semana pasada, el Colegio de Abogados de Nueva York organizó por primera vez un acto en torno a la cuestión de la expulsión de los judíos de los países de Medio Oriente, coincidiendo con la 83ª conmemoración del Farhoud, un pogromo mortífero llevado a cabo contra los judíos de Bagdad por turbas locales, que dejó cientos de muertos y más de 1.000 heridos, con cientos de casas saqueadas e incendiadas.

Patrocinado por el Comité de Asuntos MENA y el Consejo de Asuntos Internacionales del Colegio de Abogados, entre los ponentes se encontraban los miembros organizadores del Colegio Carole Basri, que presentó extractos del documental Los últimos judíos de Bagdad, y Aurora Cassirer, que hizo una presentación en torno a las leyes de discriminación y expulsión contra los judíos bajo diferentes normas islámicas y hasta la época moderna.

Otros ponentes de honor fueron el juez retirado Abraham Sofaer, de ascendencia judía iraquí, que sirvió en una misión en Irak durante el periodo Reagan-Bush; y la juez Elizabeth Stong, que pronunció las palabras de presentación. The Jerusalem Post se puso en contacto con los organizadores, Basri y Cassirer, para obtener más información sobre el acto.

‘Farhoud fue el Kristallnacht de los judíos iraquíes’

Además de formar parte del Colegio de Abogados de Nueva York, Basri, que tiene raíces en el judaísmo iraquí, es también un reputado estudioso de la cuestión de los judíos de Iraq.

“Este tema es tan importante, ya que hay tantos que no conocen la desaparición judía de Oriente Medio,” dijo durante una entrevista conjunta con su coorganizador Cassirer.

Cassirer añadió: “La audiencia fue muy especial; había unas 200 personas entre el público, compuesto en su mayoría por abogados de diversas procedencias, todos ellos parte de uno de los colegios de abogados más respetados de Nueva York, que cuenta con el primer presidente musulmán de la historia. Nos alegró ver lo concurrido que estaba. La gente estaba realmente interesada y quería saber más. Cassirer durante su presentación sobre la legislación discriminatoria contra los judíos. (crédito: Abe Moshe)

“Hay tanta incomunicación sobre la imagen de los judíos como si no fueran autóctonos de esa parte del mundo” dijo Basri. “Los judíos vivían en Iraq desde aproximadamente el año 500 a.C., mucho antes del dominio árabe e islámico de la zona.”

Cuando se les preguntó por la oportunidad de celebrar el acto durante la guerra, Basri y Cassirer subrayaron que no se trataba en absoluto de un programa político.

“El acto no se planteó en ningún contexto político,” explicó Cassirer. “Giraba puramente en torno a este tema. La gente simplemente no querrá aprender si intentas politizar los temas.

¿Cómo fue la reacción del público?

En cuanto a la reacción del público, “Todo el mundo se quedó de principio a fin, lo que no es muy habitual en este tipo de reuniones,” añadió Basri con una sonrisa. “Muchos pidieron ver la película completa, de la que sólo habíamos traído breves extractos. Durante el acto nadie hablaba y todo el mundo participaba.

El comité MENA del Colegio de Abogados de Nueva York organiza programas similares sobre temas locales, que incluyen debates y conferencias sobre temas que van desde los recursos hídricos de la región hasta Irán y los Houthis.

“Estos debates suelen atraer a unos 15-20 participantes. Este acto reunió a unos 200, y eso que era el día después del Día de los Caídos, cuando es realmente difícil conseguir que la gente participe", dijo Basri.

Cassirer se mostró de acuerdo: "Hay un gran vacío educativo en esta zona y es importante educar a la gente sobre el tema. Debemos conocer la historia de los demás. Más del 50% de los judíos de Israel proceden de países árabes. Hablar de los Farhoud, con sus casi 1.000 judíos asesinados, da un contexto crucial a lo que está ocurriendo en el mundo ahora", añadió, subrayando que esto también forma parte de la historia de la región, haciendo hincapié en la indigencia judía en la región.

Basri añadió que en muchos casos, la historia de los judíos en los países árabes se considera un tabú.

“Algunos simplemente no quieren que sus hijos sepan por lo que”han pasado” añadió. “Sin embargo, se calcula que había un millón de judíos diseminados por los países árabes, de los que sólo quedan unos pocos miles en la actualidad.

“Farhoud fue como la Kristallnacht” continuó Basri. “No ocurrió en el vacío ni por una turba espontánea” el gobierno estaba detrás. El gobierno aprobó leyes que incitaron a las turbas e imposibilitaron la estancia de los judíos. Cada ley tiene legisladores que la votan, lo que envía un mensaje al pueblo de que’es para perjudicar a los judíos. Fue una educación antijudía, que creó un clima en el que se legitimó el Farhoud.

¿Ha visitado alguna vez Iraq?

Basri dijo que sí había visitado la antigua patria de su familia en el pasado.

“Nuestra familia tiene una larga historia que se remonta al exilio babilónico. También tengo una familia en Israel que tuvo que pasar por las ma’abarot [viviendas temporales en malas condiciones proporcionadas por el gobierno a inmigrantes procedentes principalmente de países árabes y musulmanes durante los primeros años del Estado]. Incluso tengo un tío que estuvo [en Bagdad] [durante los] ahorcamientos de 1969 [de quienes fueron sorprendidos supuestamente espiando para Israel].

Cassirer, conocida por su trabajo sobre el Holocausto, señaló interesantes paralelismos entre el Holocausto y el empeoramiento de la situación de los judíos de Iraq bajo el régimen pronazi de Rashid Gaylani.

“La propaganda nazi penetró en el Estado iraquí a través de la institución del embajador alemán. Luego, en 1932-1933 se legislaron las primeras leyes antijudías, y en 1934 la propaganda pronazi también se apoderó de la radio y los periódicos,” detalló, añadiendo que este ambiente facilitó el sentimiento antijudío que abriría el camino al Farhoud y a la eventual expulsión de los judíos de Iraq.

“Un único artículo de 1948 en The New York Times también estableció paralelismos entre las leyes discriminatorias en Iraq y las leyes de Nuremberg. Pero aparte de eso, aquí en Estados Unidos no se habló de nada parecido. Este acontecimiento puede verse como un intento de arreglar eso,” dijo.