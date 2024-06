Más de un millón" de niños adoctrinados en los campamentos de verano de los Houthi

Los campamentos de verano ideológicamente extremos de Saná y otras provincias de Yemen bajo control Houthi acogen al menos a cientos de miles de niños cada año. Aunque se discute el número exacto de asistentes, fuentes houthis hablan de 430.000 menores de 14 años y de más de un millón menores de 18 sólo este año. Los Houthis utilizan estos campamentos para medir y aumentar su aprobación entre la próxima generación de yemeníes. Estos campamentos también brindan a los Houthis la oportunidad de reclutar niños para sus filas.

