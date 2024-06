Tres dosis de drama tragicómico: Una velada con Tennessee Williams

La mayoría de las obras de teatro ofrecen algo más que pura evasión; reflejan, al menos parcialmente, nuestra realidad. An Evening with Tennessee Williams no es una excepción.

Aunque nos transporta lejos, a escenas de drama humano en el sur y el medio oeste de EE.UU. de mediados del siglo XX, el retrato de patrones de conflicto, manipulación y negación en estas tres obras cortas resuena con la actualidad. De hecho, se podría argumentar que todos los conflictos tienen raíces comunes específicas, como indica un famoso midrash sobre la historia de Caín y Abel. La línea de la obra central (Auto-Da-Fé) “¿Quiere decir que toda esta ciudad debería ser arrasada?” – debido al mal omnipresente – ciertamente resuena con fuerza en nuestros oídos hoy en día.

Tennessee Williams (1911-1983) fue un dramaturgo estadounidense muy influyente que exploró temas de fragilidad y resistencia humanas. Reconocerá títulos como The Glass Menagerie (1944), A Streetcar Named Desire (1947) y Cat on a Hot Tin Roof (1955). Sus obras siguen produciéndose en todo el mundo, y Nueva Orleans acoge un festival literario anual de cinco días que lleva su nombre.

El espectáculo actual corre a cargo de Rhinoceros Productions, bajo la dirección artística de Miriam Metzinger y el director Jacob Lunon. Hace 50 años, cuando era un joven estudiante de interpretación, Lunon formó parte del equipo de Nueva York que produjo las mismas tres obras cortas que Williams fue a ver, aunque las había escrito unos 30 años antes (véase el encarte para conocer esa fascinante historia). La producción actual yuxtapone de forma similar las tres obras de un solo acto del icónico dramaturgo para ofrecer una velada de drama intenso y convincente, aligerado por una comedia que nunca está lejos de la tragedia.

ESTAS OBRAS arrancan a toda velocidad. Nos unimos a la acción no en la preparación, sino cuando ya está hirviendo hacia una confrontación eruptiva. El magnífico equipo de veteranos actores lleva con eficacia estos trastornos humanos de la página al escenario, haciéndonos creer que estamos sentados allí mismo con ellos; una sensación no del todo cómoda, a la luz de lo que está sucediendo. ‘Auto-Da-Fé’ – Eloi Duvenet. (crédito: KAREN FELDMAN)

En la primera entrega, La dama de la loción Larkspur (1941), una inquilina (interpretada por la divertidísima Miriam Metzinger) se retrasa en el pago del alquiler y se pierde en fantasías. Distrae a su clamorosa casera (una enérgica Andrea Katz) con hipérboles sobre cucarachas, y encuentra un aliado en un conmovedor pero ridículo escritor poético que se interesa por ella (el versátil Yehoshua Looks). La homónima pero inexplicable “Loción de espuela de caballero” estuvo sobre la mesa todo el tiempo; al parecer, el público original de Williams’ sabía para qué servía, pero es posible que desee buscarla.

La obra del medio, Auto-Da-Fé (1941) es la más intensa del trío. Andrea Katz (que interpreta a su segundo cristiano devoto este año) es la Sra. Duvenet, una matrona de Nueva Orleans que intenta desesperadamente mantener el decoro ante el comportamiento histriónico de su hijo, Eloi (Simon Stout, en un impresionante regreso a la interpretación tras un largo paréntesis), provocado por el descubrimiento accidental de una fotografía lasciva. El inquietante desenlace incita a reflexionar sobre el mensaje de Williams, especialmente por el título de la obra, que resulta desencadenante para los judíos (en portugués significa "acto de fe", que durante la Inquisición española significaba la quema de un hereje; miles de judíos perdieron la vida de esta forma).

Por último, en Hello from Bertha (1946), una prostituta (Metzinger de nuevo, ahora con un nido de pájaros) agoniza lentamente, para disgusto de la madame del burdel, Goldie (Sarit Brown, con un impresionante vestido beige), que está impaciente por recuperar el dormitorio para hacer negocios. Otra dama de mala reputación, Lena (Sorah Grotsky, que capta nuestra atención desde el principio), se ve atrapada en la locura. La muerte ha llamado a la puerta, y Bertha tiene su propia manera de abrirla.

Nota: Esta producción no escatima en decibelios – se oyen bien los diálogos incluso desde la última fila. Además, algunos actores aparecen en ropa de dormir y similares, por lo que invitar a su hijo de 18 años que actualmente estudia en una yeshiva de sombrero negro probablemente no sea la mejor idea.

Una velada con Tennessee Williams cuenta con una excelente interpretación y coreografía, y lleva a Jerusalén el encanto atemporal del teatro clásico americano. Williams creía en trascender la realidad a través de la fantasía. Si está de acuerdo, venga y sumérjase una noche en sus obras.

Conocer a Tennessee

‘Era 1974,” recuerda el director Jacob Lunon. “Yo era un joven estudiante de interpretación, un aprendiz bajo la tutela de Ms. Stella Adler, que no permitía a sus estudiantes a tiempo completo presentarse a las audiciones hasta que terminaran su programa de dos años.

Pero tuvo la oportunidad de trabajar con un director de The Village llamado Bob Stocking, que estaba produciendo estos tres unipersonales de Tennessee Williams. Me convertí en iluminador, director de escena y todo lo que hiciera falta, como acomodador, etc.

“Tennessee vino a la tercera, quinta y sexta representación” recordaba con cariño el director. “Después de ver la primera representación, estaba eufórico” y el reparto y el equipo (yo incluido) recibimos su crítica con una botella de whisky barato.

Fue la mejor resaca que he tenido nunca.” Estuvieron sentados y hablando hasta las tres de la madrugada.

“Después de las dos representaciones siguientes, compartió sus lágrimas y su intimidad. Me dijo que yo había nacido para algo especial, sólo por el hecho de ser el primer afroamericano en poder asistir a la escuela de interpretación de Stella Adler, a la que tenía el mayor de los respetos, ya que ella y su marido, Herold Clurman, fueron los que, según él, crearon el Off Broadway para que se conocieran sus obras,” dijo Lunon.

“Recuerdo que le pedí que nunca dejara de escribir. Poco sabía yo que su vida personal era un caos por aquel entonces,” lamentó.

“Echando la vista atrás casi 50 años, éste es uno de mis recuerdos más preciados como joven actor.

Qué: “Una velada con Tennessee Williams,” tres obras en un acto

Quién: Rhinoceros Productions; director Jacob Lunon; directora artística Miriam Metzinger

Dónde: Teatro Khan

Cuándo: Hasta el 13 de junio

Por qué: Temas resonantes, drama convincente y momentos alegres

