Un remero druso se clasifica para los Juegos Paralímpicos con su homólogo judío

“Hice deporte desde que era niño. Solía jugar al fútbol, pero sobre todo al baloncesto, ya que he sido bendecido con una altura de 1,95 metros,” dijo Saleh Shaheen, de 41 años, un atleta paralímpico druso de Shfaram.

La vida de Shaheen’comenzó de una manera típica. Se alistó en las FDI en 2003 como paracaidista y también sirvió como comandante. Tras su servicio obligatorio, se matriculó en un curso dirigido por la Autoridad Aeroportuaria y trabajó en la terminal de Karni, en la frontera de la Franja de Gaza, como guardia de seguridad. “Entonces, el 13 de enero de 2005, mi vida cambió en una sola noche.Tres terroristas de Hamás, el FPLP y la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa penetraron en la terminal de Karni colocando un artefacto explosivo en el muro y mataron a seis civiles.

Shaheen y su compañero Shahar Milfelder. (crédito: Dorit Mashraqi)

“Llegué a la zona de la explosión para luchar contra los terroristas, pero estaba completamente oscuro, ya que no había electricidad debido a la explosión, lo que me dejó al descubierto. Me enfrenté al primer terrorista e intercambiamos disparos. Me disparó cuatro balas hacia la pierna izquierda, dañándome también el estómago y los intestinos,” dijo Shaheen.Fueron daños bastante graves, aunque yo no sentí en absoluto que estuviera herido. Disparé, y el terrorista y yo caímos juntos. Otros dos terroristas se infiltraron, y llegó el resto de los guardias de seguridad. Allí estaba yo, con un terrorista muerto a mi lado y un intercambio de disparos entre los guardias y los terroristas sobre mi cabeza. Con mis últimas fuerzas, conseguí arrastrarme y ponerme a salvo, donde me vio otro guardia de seguridad druso. Intentó levantarme, pero pesaba 115 kilos, así que le costó dos o tres intentos más hasta que lo consiguió y me llevó a la oficina trasera.

“Me metieron en una ambulancia y me llevaron a toda velocidad al [hospital] Soroka. Recuerdo el trayecto, probablemente el más largo de mi vida. Empecé a sentir el dolor. Quería dormirme, pero el médico no me dejó. Cuando se abrió la puerta de la ambulancia, me tapé la cara con la mano para que nadie me reconociera, y hay una famosa foto que muestra esa escena. Estuve 17 horas seguidas en el quirófano. Cuando desperté, vi a mis padres a mi lado y empecé a comprender lo que había pasado. Me desgarré una arteria principal de la pierna y, de algún modo, seguí con vida.

Shaheen permaneció tres semanas más en Soroka hasta que su situación se estabilizó, y luego lo enviaron al Rambam de Haifa, que era más cómodo para su familia.

Pasé tres meses difíciles en el Rambam y, aunque venía mucha gente a visitarme, no fue una época especialmente fácil para mí. Me pusieron implantes metálicos en las piernas y tuve que entrenarme para rehabilitarlas y poder intentar volver a hacer deporte. Toda mi vida giraba en torno al deporte hasta ese momento,” recuerda.

Primeros pasos en el deporte paralímpico

Un conocido se acercó a Shaheen hace poco más de cinco años y le sugirió que probara el baloncesto en silla de ruedas. “Al principio me pareció poco natural”, dijo. “Lo intenté y me caí varias veces y acabé pensando que no tenía fuerzas para más caídas y lesiones y para recuperarme. Al final, aprendí a aceptar mi lesión y la consideré mi destino. Me dije a mí mismo que tenía que levantarme; no podía quedarme en el mismo sitio. Así que seguí entrenando y jugando al baloncesto en silla de ruedas en Haifa y Tel Aviv, e incluso probé el bádminton en silla de ruedas. Shaheen acabó uniéndose a un grupo mixto judío-árabe en Majd Al-Kroum, en el norte, ganando una copa nacional en el primer año y llegando a la Premier League. En 2019, Shaheen fue abordado de nuevo, esta vez con una oferta para unirse al remo paralímpico. Al principio no tenía ni idea de lo que era. Me dijeron que implicaba dos sesiones de entrenamiento cada día y muchos viajes,” relató. “Dudé al principio, pero vi los aspectos desafiantes y llevé mis habilidades al límite, y decidí que este es un deporte del que quiero formar parte.”

Shaheen empezó a entrenar con un grupo de cuatro, pero entonces el estado de su pierna se deterioró. El implante se le cayó, y tuvo que ser hospitalizado de nuevo– hasta que fue clasificado como PR2, que se define como tener uso funcional de brazos y tronco pero con debilidad o ausencia de función de las piernas para deslizarse por el asiento de la embarcación, remando en una embarcación doble para un dúo de un hombre y una mujer. “Cuando empecé esta clasificación, sólo les faltaba una remadora, y estuve en espera durante un tiempo. Entonces, un día, recibí una llamada diciendo que habían encontrado a una joven, Shahar Milfelder, que tenía cáncer a los 16 años y a la que tuvieron que extirpar parte de la pelvis. Me metí de lleno y volví a remar. Shaheen y Milfelder empezaron a entrenar juntas hace sólo dos años. Cada día recorro unos 230 kilómetros, me levanto a las cinco de la mañana, realizo dos sesiones de entrenamiento y vuelvo. Esta rutina es muy exigente, sobre todo a costa de la familia y el trabajo. Tengo una tienda de comestibles y tuve que contratar a un empleado local para poder dedicarme sólo al deporte,” explicó Shaheen. Apoyados por becas y ayudas del Comité Paralímpico Israelí, Shaheen y Milfelder dieron un salto importante y avanzaron hasta el Campeonato del Mundo hace menos de un año. Allí, perdieron la oportunidad de conseguir un billete para los Juegos Paralímpicos debido a algunos cambios en las categorías para las calificaciones. “Perdimos el billete por 30 centésimas de segundo e incluso quedamos en primer lugar en la segunda ronda; estábamos realmente desanimados. Entonces, hace dos semanas, hubo una competición de ‘última oportunidad’ para los dos últimos billetes. La gente creyó en nosotros; llegamos lo más preparados que pudimos. Quedamos primeros en la primera ronda, y en la segunda, segundos con una diferencia de 40 centésimas de segundo. Esto fue suficiente para enviar al dúo a los Juegos Paralímpicos. “Se me saltaron literalmente las lágrimas,” dijo Shaheen. “Ahora volvemos a prepararnos para los Juegos Olímpicos. El mes que viene volaremos para un largo campo de entrenamiento, y luego, en agosto, nos trasladaremos a París para ofrecer nuestra actuación en los Juegos Olímpicos. Quiero dar las gracias a la Asociación Paralímpica por su confianza y apoyo en todos los campos, desde la nutrición a los tratamientos, las becas e incluso los reembolsos de los viajes.” De vuelta a casa, Shaheen dijo que su comunidad apenas había oído hablar de esta rama del deporte. “No es muy conocido en mi sociedad. No mucha gente en casa se puso en contacto conmigo, salvo el departamento de deportes del municipio. A decir verdad, yo mismo no sabía nada al respecto antes de empezar, y no me daba cuenta de lo fascinante y desafiante que puede ser el mundo del remo” Por esta razón, Shaheen dijo que espera cambiar las cosas en el futuro. “Con suerte, después de los Juegos Olímpicos, trabajaré para promover el remo en Israel en general y en el Norte en particular,” dijo. Al preguntarle qué es lo que más le ilusiona, Shaheen dijo que, más que nada, le emociona dejar una huella en la historia. “Mi mensaje es que, para alcanzar tus sueños, debes dejarlo todo y centrarte en el objetivo. Es cierto que he tenido que dejar de lado mis negocios y que eso va en detrimento de otras cosas. Pero esto es lo que hace falta para hacer realidad tu sueño.