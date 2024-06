Un gran productor explorará la creatividad en el tercer laboratorio de la serie Sam Spiegel

La tercera edición del Sam Spiegel Series Lab se inaugurará en junio de 2024, y entre los invitados de este año estará David Levine, director creativo de Anonymous Content, que supervisó Disclaimer, de Alfonso Cuarón, y Time Bandits, de Taika Waititi, así como las adaptaciones de Nickel Boys Neuromancer y East of Eden.

Levine, que fue codirector de ficción de HBO y supervisó Westworld, Sharp Objects, Game of Thrones y True Blood, impartirá una clase magistral especial a los participantes.

Ocho proyectos de televisión israelíes fueron seleccionados para participar estarán en el Laboratorio, que fue establecido por la Escuela de Cine y Televisión Sam Spiegel en Jerusalén, con el apoyo de Netflix y Hagai Levi, que creó En terapia y Escenas de un matrimonio, como consultor artístico.

En los proyectos participarán aclamados mentores

Los proyectos pasarán por un minucioso e intenso proceso de edición de guiones, en manos de los aclamados mentores Noah Stollman (Our Boys, Fauda), Keren Margalit (Yellow Peppers, Sleeping Bears), Ossi Nishri (editor de guiones en Scenes from a Marriage) y Gal Zaid (Prisoners of War, que se adaptó para Homeland).

Los ocho proyectos seleccionados son diversos y presentan nuevos trabajos de algunos de los creadores emergentes con más talento de Israel. A Theater Stage (credit: MOHAMMAD JANGDA/FLICKR)

And That’s Our Time, de Marc Grey (Tehran) y Nitai Gat, trata de unos pacientes que no pueden aceptar que su psicólogo se suicidó e intentan demostrar que fue asesinado.

Big Crater, de Aleeza Chanowitz (Chanshi), cuenta la historia de una joven embarazada que se refugia en una granja orgánica del Néguev e intenta averiguar qué ocurre cuando la gente empieza a morir allí.

Adi Adwan (Arabani) desarrollará The Bride, sobre un detective de la policía judía que investiga la muerte de un niño en la comunidad drusa.

Crossing the Line, de Rita Borodiyanski, contará la historia de una joven callejera que se encuentra a sí misma gracias a su trabajo en un puesto de control de Cisjordania.

Detective from Mea She’arim, de Boaz Frenkel, trata sobre un detective haredi que busca a un hombre cuya mujer quiere divorciarse.

Bar Cohen y Tohar Sherman-Friedman, Good Girls Go to Hell, basada en una novela gráfica, trata sobre la hija de un rabino que se cuestiona su fe.

The Lampshade, de Tomer Shushan (White Eye), trata sobre un superviviente del Holocausto que contrata a un detective para que devuelva de una finca nazi el objeto titular hecho con su piel.

La boca, de Aurit Zamir (La verdad) y Shiri Nevo Fridental (Todo lo que puedo hacer), aborda la difícil situación de las mujeres obligadas a ejercer el trabajo sexual en Buenos Aires a principios del siglo XX.

El Laboratorio cuenta con el apoyo de la productora New Mandate Films, que desarrolla proyectos globales de cine y televisión sobre temas judíos e israelíes, y ha producido la película nominada al Emmy The Survivor y el próximo documental The Commandant’s Shadow, que acaba de estrenarse en Docaviv y ha ganado el premio Yad Vashem al mejor documental sobre el Holocausto; el productor Gideon Tadmor; el Ayuntamiento de Jerusalén; y Sam Spiegel Estate.

Dana Blankstein Cohen, directora ejecutiva de la Escuela Sam Spiegel de Cine y Televisión, declaró: “En una realidad tan difícil y desgarradora para toda nuestra región, el papel de la creatividad adquiere un significado más profundo que nunca.

“La posibilidad de dar cabida a voces diversas, valientes, humanas y extraordinarias, aquellas que necesitan llegar a la pantalla, no se da por sentada en estos días, y agradecemos la posibilidad de dar esperanza a un futuro mejor para la creación artística.

Mor Eldar, director de los Laboratorios de Cine y Series Sam Spiegel, añadió: “Es un honor para nosotros ofrecer un rayo de luz a los jóvenes creadores, en estos tiempos difíciles, una oportunidad para ahondar en sus historias, que, estamos seguros, cautivarán los corazones del público en el futuro.”

La segunda edición de Series Manía culminó con un pitching en el prestigioso concurso internacional de televisión celebrado en Francia a principios de año.