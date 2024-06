A pesar del conflicto, decenas de judíos se trasladan a Israel

El ataque del 7 de octubre de Hamás contra Israel desencadenó un fenómeno cargado de emoción: una nueva oleada de judíos que deciden trasladarse a Israel a pesar de la guerra, la falta de seguridad y los numerosos desafíos.

Según el Ministerio de Aliá e Integración de Israel, desde el inicio de la guerra hasta finales de mayo de 2024, llegaron 1.169 nuevos inmigrantes de Estados Unidos y 587 de Francia. Sorprendentemente, el número de nuevos israelíes procedentes de Estados Unidos y Francia no ha disminuido en comparación con el año pasado. En el mismo periodo del año pasado llegaron 1.321 inmigrantes de EE.UU. y 628 de Francia.

Marc Rosenberg, vicepresidente de asociaciones con la diáspora de Nefesh B’Nefesh, una organización sin ánimo de lucro que promueve y facilita la aliá desde Norteamérica, dijo a The Media Line que los estadounidenses se trasladan ahora a Israel principalmente por motivos ideológicos, aunque algunos también vienen por razones prácticas.

Deseo de conexión

“Hemos visto que la mayoría de los judíos norteamericanos quieren reforzar su conexión con Israel. Por lo tanto, los que estaban pensando en emigrar a Israel, han acelerado sus planes,” dijo Rosenberg.

“La gente parece decidida, a pesar de la inseguridad que’se vive aquí. La guerra aumenta la pasión por Israel, quieren formar parte de la historia,” continuó.

Según Rosenberg, Nefesh B’Nefesh ve ahora tres grupos principales de personas que emigran a Israel: solteros menores de 30 años, que vienen a servir en el ejército israelí o a estudiar en Israel; personas mayores de 60 años que vienen a jubilarse; y familias.

“Vemos un aumento de la gente que pregunta por servir en el ejército, lo cual es fascinante teniendo en cuenta el peligro que entraña,” dijo Rosenberg.

Otro motivo por el que los judíos estadounidenses emigran a Israel es el antisemitismo, que ha aumentado desde que comenzó la guerra en Gaza, afirmó Rosenberg. “Es algo que la gente menciona, pero normalmente no es el motivo principal [de su traslado a Israel]. Pero, sin duda, incluso unos pocos casos de antisemitismo crean una cierta atmósfera", dijo.

Hadar Amar, californiana de 24 años, no había pensado en trasladarse a Israel hasta el año pasado, aunque sus dos hermanos mayores lo hicieron hace seis y nueve años, respectivamente.

“Me licencié en Estados Unidos y empecé a trabajar en una empresa. Sin embargo, siempre tuve una sensación de soledad. Simplemente no me sentía conectada; en Estados Unidos, me sentía como una extraña,&rdquo dijo a The Media Line.

En 2023, cuando Amar se encontró en una relación romántica con un israelí, empezó a pensar en mudarse al estado judío. Recibió una oferta de trabajo durante el verano de 2023 y planeó hacer aliá el 18 de octubre. Pero entonces estalló la guerra.

“El 7 de octubre, todavía estaba en Estados Unidos con mi familia y mi novio. Él nos estaba visitando en ese momento. Cuando empezó la guerra, al principio dudé de mi decisión de venir a Israel,” explicó Amar. “Físicamente, estaba en Estados Unidos, pero mi corazón estaba en Israel,” añadió.

'Mi corazón estaba en Israel'

Amar contó que tanto su hermano como su novio sirven en las Fuerzas de Defensa de Israel.

“Estuvieron en la reserva durante semanas, y decidí venir a Israel y estar con ellos. Hablar con ellos con la diferencia de husos horarios era horrible. Estar lejos de ellos era pura tortura,” dijo.

Amar llegó a Israel el 6 de noviembre y recibió la ciudadanía israelí el 14 de noviembre. La madre de Amar decidió viajar a Israel con su hija para apoyar a sus hijos y permaneció en el país cinco meses.

“Mis padres comprendieron que yo quería estar en Israel, aunque todos tenían miedo. They were trying to be as supportive as possible, but I know it was hard for them,” she shared.

Regarding antisemitism, Amar said that although it hasn’t affected her personally, she saw many instances of antisemitic while still in California.

“When the war started, I saw that a lot of people who I grew up with were sharing pro-Palestine posts on Instagram. Sé que simplemente no están informados sobre la situación. No hubo nada que me afectara personalmente. Sin embargo, perdí algunos amigos, pero estoy bien con ello porque ahora sé que no eran mis verdaderos amigos, ” dijo. Jacob, Panina y Miriam Licht. (crédito: Cortesía)

A mediados de febrero de 2024, Jacob Licht, de 50 años, se trasladó a Israel desde EE.UU. con su esposa Panina y su hija Miriam.

“Una de nuestras otras hijas ya había hecho aliá y estaba sirviendo en las Fuerzas Aéreas en Israel. Ahora está trabajando durante un año, y luego empezará la universidad en Israel", dijo Licht a The Media Line.

Licht explicó que Miriam, de 22 años, tiene una discapacidad, y recibe mejor apoyo en Israel que en Estados Unidos.

“Por eso habíamos iniciado el proceso [de inmigración] y decidido que queríamos mudarnos durante el verano, pero cuando ocurrió lo del 7 de octubre, se aceleró el proceso en nuestras mentes", explicó.

“Nuestro deseo fue aún más fuerte después del 7 de octubre, porque hubo un ataque contra nuestro pueblo y nuestra tierra,” añadió Licht.

Licht hizo hincapié en la importancia de que el pueblo judío tenga una patria, un lugar donde vivir incondicionalmente.

Licht, que trabaja en el sector empresarial de la biotecnología y los productos farmacéuticos, expresó su profundo deseo de ayudar a Israel a desarrollar esta industria.

“Llevo 25 años dedicándome a esto, y parte de mi trabajo ha coincidido con empresas israelíes, pero“he trabajado sobre todo en Estados Unidos, Europa y Asia. Comprendí que Israel tiene mucho que ofrecer, y quiero formar parte del ecosistema israelí,” explicó.

“Quiero estar aquí y ayudar a las empresas a crecer mediante asociaciones y alianzas con el resto del mundo,” añadió.

Licht compartió además que su sobrina está ahora terminando su primer año en la Universidad de Columbia.

“No pudo ir al seder de Pésaj allí porque la policía dijo que necesitaría protección.... Entonces mi hija me dijo: ‘¿No es extraño que estemos sentados en un restaurante en un país que está en guerra, y sea mi primo en Estados Unidos el que tiene miedo?’” recordó.

Además de Estados Unidos, Israel ha visto una afluencia de nuevos inmigrantes procedentes de Francia, a pesar de la guerra en curso.

Leon Cohen, responsable de proyectos de Francia en Gvahim, una organización que facilita la integración con éxito de los nuevos inmigrantes en el mercado laboral israelí, explicó a The Media Line que el sionismo ha sido una de las razones más importantes para que los judíos franceses se trasladaran a Israel durante la guerra.

“En sus corazones, el 7 de octubre activa y abraza el pensamiento de que Israel es su lugar, es’el lugar al que tienen que ir,” dijo.

Según Cohen, en su experiencia profesional, la mayoría de los judíos de Francia han sentido un mayor deseo de venir a Israel desde que comenzó la guerra.

“Les dolía en el corazón, como si ellos mismos estuvieran en el kibutz Be’eri, como si el ataque les hubiera ocurrido a ellos. Para muchos, se sentía como si algo terrible estuviera sucediendo a sus familiares y sólo tienen que estar en Israel,” dijo.

Cohen también mencionó que para algunos nuevos inmigrantes, situaciones domésticas ordinarias también les motivaron a salir de Francia y venir a Israel. “Se divorcian, o don’t gusta su trabajo en Francia, o quieren cambiar algo en la vida” Algunas personas también emigran a Israel simplemente por eso,” dijo.

Conversión al judaísmo

Mientras tanto, Rebecca, que pidió no utilizar su apellido, emigró a Israel desde Francia en abril de 2024 con su marido Michael y su hija de 3 años después del 7 de octubre.

Rebecca creció en Marruecos pero sentía una fuerte conexión con Israel y el pueblo judío. Se convirtió al judaísmo hace tres años.

“Provengo de padres sumerios. Mi trayectoria vital me hizo descubrir el judaísmo y sentirme muy unida a él y a la tierra de Israel. La conversión llevó años. Surgió [el deseo de convertirme] cuando tenía 17 años, y empecé el proceso a los 21. Tuve que estudiar durante tres años. Tuve que estudiar tres años”, explicó.

Dado que aún no ha encontrado trabajo en Israel, Rebecca dijo que se siente “nueva” en el país y como si aún estuviera experimentando el proceso de aliá.

Rebecca contó que, aunque ella y su marido habían pensado en trasladarse a Israel antes del atentado de Hamás del 7 de octubre, los acontecimientos de ese día les inspiraron para embarcarse más rápidamente en el proceso de inmigración.

“Sentimos que todo lo que’está ocurriendo en Israel nos estaba afectando. We felt that for us it is better to be here,” she said.

Rebecca compartió un ejemplo de antisemitismo que había experimentado en Francia. Su niñera se había negado a cuidar de su hija una vez que Rebecca le dijo que eran judíos.

Otro sionista que hizo aliá desde Francia es Maxime Horwitz, de 27 años, de Metz, que se trasladó a Israel a mediados de noviembre de 2023.

“Estaba planeado a principios de mediados de octubre. Tenía muchas ganas de venir, pero debido a la situación, mis padres tenían mucho miedo. Tuvimos un enfrentamiento debido a mi partida, y estuve de acuerdo en esperar, pero no más de un mes o unas semanas,” dijo a The Media Line.

Horwitz explicó que prefiere vivir en un ambiente sionista.

“Siento que hay un lugar para la gente judía, y’está en Israel. I just knew that I want to live in Israel,”he shared.

Hoy en día, a pesar de las dificultades de la inmigración y el peligro de guerra, los nuevos inmigrantes israelíes consideran que vivir en un Estado judío es una experiencia positiva.

“Estar en Israel ahora me hace sentir segura, feliz y conectada. Estoy con mis seres queridos. También estoy creando la vida que he estado esperando durante años. No es fácil, sobre todo teniendo a la gente más cercana sirviendo en el ejército, pero esta experiencia me ayudó a darme cuenta de lo que es ser judío en la sociedad actual", concluyó Amar.