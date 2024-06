Conferencia Jpost en Nueva York - Conozca a nuestros ponentes en la alfombra roja

La semana pasada, con motivo de la Conferencia Anual del Jerusalem Post en Nueva York, varios oradores e invitados aprovecharon la oportunidad para hablar de su trabajo tras el 7 de octubre, de los retos a los que se enfrentan Israel y el mundo judío y de su visión de un futuro próspero.

Aleeza Ben Shalom, presentadora del programa "Jewish Matchmaking" de Netflix

El congresista Ritchie Torres (D-N.Y.)

Aleeza Ben Shalom, presentadora del programa "Jewish Matchmaking" de Netflix

El congresista Ritchie Torres (D-N.Y.)

Avichai Kahana, Director General Ministro de Aliá e Integración

David Draiman, músico estadounidense

Omer Givati, CEO, SASA Setton

Eran Zimrin, Presidente, ELI - Asociación Israelí para la Protección de la Infancia

Olessia Kantor, Emprendedora Social, Autora, Filántropa, & Directora del Proyecto Lev Esh

Dr. Raheli Baratz (Rix) Head of the Department for Combating Antisemitism and Enhancing Resilience, World Zionist Organization

Dani Naveh, President & CEO, Development Corp for Israel/Israel Bonds

Nimrod Palmach, CEO, ISRAEL-is

Aviram Bellaishe, Jerusalem Center for Foreign Affairs

Eli Beer, Founder & President, United Hatzalah

Mark S. Levenson, copresidente de la Comisión Nueva Jersey-Israel

Bracha Shilat, directora del proyecto Israel's Next Generation

Tal Shaked Cretella, vicepresidenta de Estrategia y Relaciones Exteriores de la Fundación Rashi

Chaya Yosovich, directora general de la Fundación Yael

Shlomi Nahumson, director general de la Organización de Viudas y Huérfanos de las FDI

Terry Newman, director general del Grupo MCC; Chairman, Bina Public Board of Directors

Emily Austin, social media influencer

Micky Aharonson, Director, Merit Spread Foundation

Congresista Mike Lawler (R-N.Y.)

Ron Brummer, Director General Adjunto, Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo

Russell F. Robinson, CEO, Fondo Nacional Judío-Estados Unidos

Eilon Gilad, CEO, Belong

Dr. Charles Asher Small, Director Ejecutivo, ISGAP

Dalia Ziada y Hussein Aboubakr Mansour, Jerusalem Center for Foreign Affairs

Ori Eisenberg, Presidente, JBH-Kodcode

Adv. Ziv Magor, CEO, Alumot Or

Dan Diker, Presidente, The Jerusalem Center for Foreign Affairs

David Harris, Vicepresidente, ISGAP

Profesor Ami Moyal, presidente de Afeka Academic College of Engineering en Tel Aviv