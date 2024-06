Laivy Miller sigue los grandes pasos de su padre, Matisyahu

Laivy Miller solo puede reírse cuando la gente le pregunta por sus publicaciones en Instagram con frecuentes comentarios del rapero judío y antiguo hassid Matisyahu.

“Me preguntan, ‘¿de qué lo conoces?’ y yo les digo ‘¡es mi papá!’” dijo el cantante de 18 años que profesionalmente simplemente se hace llamar Miller.

Viviendo en Israel, Miller está dejando huella con colaboraciones con los mejores intérpretes israelíes, actuando con su padre a principios de este año en el Centro Internacional de Convenciones (Binyenei Hauma), compitiendo en la próxima temporada de Hakochav Habah y lanzando un brillante futuro musical.

Pertenece a la familia

Matisyahu detectó el talento, el interés por la música y la determinación de Miller a una edad temprana.

“Creció pasando gran parte del tiempo en el autobús de la gira, en los locales, en el green groom, en los hoteles, alrededor del escenario, haciendo las maletas. Siempre fue cómodo para él. Consiguió un pasaporte a los dos años y se fue con nosotros de bebé a Sudáfrica, Australia y Europa,”recuerda Matisyahu. “Siempre tuvo una voz superpotente – a los 3 años, en Crown Heights en la 770 [sede mundial de Jabad Lubavitch], su voz se elevó por encima de todo.”

Miller cree que su interés por la música puede remontarse a antes de nacer.

“Nada más salir del vientre, mi padre estaba haciendo beatboxing a mi lado en el hospital,” dijo a The Jerusalem Post desde la Ciudad Vieja de Jerusalén, donde ha estado viviendo.

Miller recuerda que le encantaba la música desde pequeño. MATISYAHU DISFRUTA de una actuación de su hijo en Nueva York. (crédito: Raise Fist Propaganda )

“Siempre cantaba con mis muñecos de acción y hacía canciones creativas,” dijo, añadiendo que su padre apoyó su interés por la música, subiéndole al escenario a los tres años y colocando una pequeña batería roja junto al batería de la banda.”

“Siempre estaba al lado del escenario en sus actuaciones, cantando con él.

Miller atesora las actitudes de aceptación, aliento y apoyo que encontró al crecer en la carretera con "músicos salvajes", que eran "diversos" y "no el típico público". Hoy en día, eso no es una prioridad, ya que la gente sigue planes rígidos por encima de los sueños.

La pandemia de COVID puede haber ayudado inadvertidamente a Miller a perseguir sus sueños. Al no llevar bien el aprendizaje con Zoom, se descargó Garage Band en su Mac y aprendió a hacer y producir demos.

“Cuando se las enseñé a mi padre, le gustaron y pensó que debería enseñárselas a un estudio de verdad,” dijo.

Matisyahu ofrece una pequeña aclaración de cómo empezó la carrera de compositor de Miller.

“Un día subió al ático, abrió su portátil y empezó a trabajar en música. Quería Logic [Logic Pro para Mac – una estación de trabajo de audio digital patentada desarrollada por Apple Inc.] Le dije que primero aprendiera Garage Band. Al cabo de unos meses vino con una pista. ‘Has hecho un buen trabajo. Let’s do it if you want.’ Empezó a venir a todas mis sesiones de grabación.”

Matisyahu cree que Miller tiene una amplia gama de habilidades que pueden ayudarle a triunfar en el mundo de la música.

“Siempre tuvo un gran talento – conectaba con la gente, era inteligente en la calle, un buen juez de carácter, siempre motivado, un chico [jugador de hockey] duro – valiéndose por sí mismo mucho en Crown Heights.”

Además, papá informa con orgullo, “Es un chico increíble con un corazón enorme. Un verdadero amor por la música y por la gente en su vida. Un ser humano especial y un artista con talento. Está dispuesto a dejarse entrenar y aprende muy bien. Crea emociones y es un pensador profundo.

Miller, por respeto a su madre, tradicionalmente judía y observante, aceptó pasar el año estudiando en una yeshiva en Israel. Tras experimentar con dos programas diferentes, se inclinó por la inmersión total en el mundo de la música y ahora vuelve a compaginar sus estudios con la música. Está trabajando con Doli y Penn, un dúo de compositores y productores israelíes de primera fila que produce a famosos israelíes como Omer Adam y Eyal Golan. Además, Miller, Matisyahu, Doli y Penn, e Ishay Ribo están trabajando juntos en una canción.

“Me han seleccionado para Hakochav Habah [La próxima estrella]. Ahora estoy en las audiciones finales,” dijo Miller, añadiendo “Si gano, podré representar a Israel en Eurovisión, que es algo que realmente quiero hacer. Creo que sería increíblemente guay representar al país.

Matisyahu está encantado con la decisión de Miller de venir a Israel y quedarse durante este difícil año.

“Quería aprender y se ha encontrado a sí mismo en Israel,” dice Matisyahu, señalando que hubo cierta presión por parte de los managers y otros en el negocio de la música para que se quedara en los EE.UU. este año. “Realmente se ha encontrado a sí mismo durante este año transformador para todos los judíos del mundo.”

Matisyahu y Miller han sido francos e inquebrantables en su apoyo a Israel.

Miller suena rabínico al dar las gracias a su padre por enseñarle a apreciar los dones musicales que tiene.

“Mi padre me enseñó que la música es dar y que hay que ser un recipiente si lo tienes – todo viene de Hashem. Si Dios te da el don de una voz, es por una razón.”

Mientras Miller continúa, suena sabio más allá de sus 18 años.

“Si estás en una posición de dar, debes dar todo lo que puedas.”

Miller ya está en el punto de que la gente le reconozca por Israel.

“Si tengo oportunidades y la gente me reconoce por la calle, tengo que recordar que no se trata de mí. Tengo que ser un recipiente y las cosas buenas llegarán.

Miller también agradece que su padre le enseñara a ser humilde y a controlar su ira.

“Tienes que bloquear la ira para ser humilde. If you are calm and positive, you don’t get angry.

Miller enumera una amplia gama de influencias musicales, incluyendo Kid Cudi, Drake, Justin Bieber, Glaive, The Beatles, y la música que su padre escuchaba mientras crecía, incluyendo Bob Marley y jam bands.

Además de invitar a su padre a subirse al escenario en sus propios conciertos, recientemente ha teloneado a su padre en Tel Aviv y Jerusalén.

“Es genial estar en el escenario con tu padre. Me encantaba compartir escenario con él y subirle para mis canciones originales. Él es quien me inspiró a hacer todo esto, compartir el escenario y cantar juntos siempre ha sido un sueño.”

Miller ha publicado ocho singles hasta la fecha y dos vídeos – “Peace Of Mind” y “Serenity.” Miller intenta describir el tipo de música que crea.

“Creo que mi música es pop, al fin y al cabo. Incorpora muchos estilos: jazz, indie y rock.”

Ha firmado un contrato de distribución con 10K Projects. Está considerando lanzar un EP este verano.

Miller dijo que sacará “single tras single durante un tiempo – hasta que tenga un verdadero núcleo de fans.” Describe a los fans actuales como “adolescentes a gente mayor.”

Miller está particularmente orgulloso de su reciente activismo. Él y Matisyahu actuaron en el MIT en el festival We Will Dance Again.

“Fue increible conocer a Idan Raichel ”soy un gran fan de su música,” señala Miller.

También actuó en un reciente acto de ZOA en Times Square.”

“¡Es wow ser la voz de la juventud!”