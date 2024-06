El Teatro Gesher trae actos de primera clase para el Jaffa Fest de este año

En términos sencillos, el mundo del teatro, y de las artes y la cultura en general, tiene una deuda de gratitud con el Teatro Gesher. Durante más de tres décadas, desde su fundación por Yevgeny Aryeh, junto con otros inmigrantes rusos, la compañía ha producido obras teatrales de vanguardia y calidad, a menudo con un trasfondo político.

Este último aspecto ocupa un lugar destacado en el Jaffa Fest de la institución con sede en Jaffa, que se celebra en el teatro del 20 de junio al 7 de julio. El programa de ocho producciones de la 17ª edición del festival, la mayoría de las cuales se representarán en más de una ocasión a lo largo de 18 días, presenta un variado cartel que incluye creaciones originales, obras para niños y una serie de propuestas extranjeras, como Italia, Alemania, Serbia y Rusia.

El eclecticismo ha sido el núcleo de la ética de Gesher desde el principio, como un movimiento premeditado para enriquecer el entretenimiento y la reflexión.

“En Rusia, dicen ‘una sopa de pollo con especias’ es crucial en el teatro,” dice la directora general del Teatro Gesher, Lena Kreindlin, que hizo aliá desde Moscú en 1990 y ha estado al frente del conjunto teatral desde 2007.

La referencia culinaria ilustra la creencia de Kreindlin y Gesher de que añadir ingredientes diferentes y a veces aparentemente dispares al guiso artístico puede ofrecer recompensas atractivas e inspiradoras tanto para los actores como para los consumidores. JAFFA BY THE SEA. No hay diferencia entre judíos y árabes (crédito: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

Este año, Kreindlin ha seleccionado una panoplia de obras que abarcan un amplio abanico temático y estilístico. Además, ha conseguido que un grupo de artistas extranjeros viajen a esta zona de guerra regional para participar en el festival, al tiempo que se ha asociado con profesionales extranjeros para crear empresas conjuntas.

Un acto para cautivar el corazón

Una de las obras del programa del Jaffa Fest es una interpretación de Salomé, la obra en un acto de Oscar Wilde, que es una coproducción con el Royal Haymarket Theatre de Londres. No hay actores británicos en el reparto, pero el director no británico Maxim Didenko se encargará de supervisar el proyecto, que se representará en inglés, con sobretítulos en hebreo y ruso. "Está afincado en Londres y Berlín, pero, por supuesto, es originario de Rusia", señala Kreindlin en tono de obviedad.

Sorprendentemente, desde que el teatro abrió sus puertas por primera vez en 1991, la empresa Gesher ha estado fuertemente apuntalada por la antigua Rusia soviética. De hecho, pillé a Kreindlin durante un permiso de 24 horas en el país, en medio de una gira por las antiguas repúblicas soviéticas de la compañía Gesher, que está representando Anna Karenina de Tolstoi en Estonia, Letonia y países vecinos. Esto, en sí mismo, es bastante asombroso en el actual clima político mundial anti-Israel.

El director general dice que en realidad hay mucho donde elegir en medio de la agitación geopolítica internacional.

“Maxim es de esa generación que ha abandonado Rusia en los últimos dos años debido a la guerra en Ucrania.</Ahora mismo hay mucha gente con talento trabajando en Europa, y algunos están viniendo aquí. Esto, sin duda, se debe en parte al triste hecho de que los emigrantes están muy familiarizados con las consecuencias de los altercados militares y, por tanto, presumiblemente, se sienten menos intimidados por lo que está pasando aquí.

La apuesta política sube varios peldaños en La última palabra con Didenko, una vez más, en la silla de director. La actriz londinense Alisa Khazanova, nacida en Moscú, presenta la escalofriante coproducción de la periodista rusa Anna Narinskaya con el Teatro Maxim Gorki de Berlín.

El guión en inglés incorpora las últimas palabras de las mujeres juzgadas en los tribunales rusos por crímenes políticos y constituye una experiencia teatral impactante.

De hecho, no se puede eludir la sabia observación del Bardo, formulada hace cuatro siglos en As You Like It, de que "todo el mundo es un escenario". De ahí se desprende la noción de que el arte se alimenta de la vida y luego nos la devuelve a través de su prisma de elección. Y, como no hay forma de evitar los terribles sucesos del 7 de octubre y sus aparentemente interminables secuelas, ese espíritu impregna la programación del Jaffa Fest.

“Todos los espectáculos que tenemos hacen referencia a la situación actual de una forma u otra,” dice Kreindlin. “Eso vale para las sátiras políticas [como WC] y The Last Word. Siempre se acaban estableciendo esas conexiones. No hay nada nuevo ahí.”

WC, una de las dos únicas producciones en hebreo que figuran en el programa del festival – la otra es el espectáculo infantil How Does A Giraffe Sleep – interpretado por Ido Mosseri, debería tocar varias fibras sensibles entre el público. En particular, a aquellos que se muestran cada vez más escépticos ante la escena política y la forma en que los medios de comunicación nos transmiten los tejemanejes políticos.

Desde hace algunos años, los políticos son instruidos por consultores de imagen y otros asesores que escudriñan las encuestas de opinión y comprueban constantemente la opinión del electorado de a pie, hasta sus gestos faciales y de otro tipo, y cómo adaptar el color y el estilo de su atuendo a las distintas ocasiones.

Mosseri intenta saltar por encima de ese pulido pantano orientado a las relaciones públicas pillando a los líderes mundiales con los pantalones bajados, literalmente. La sátira política, capitaneada por el director italiano Itzhak Eugenio Di Giorgi, echa un vistazo sin tapujos a una verdadera galería de estrellas mediáticas, entre las que se incluyen el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente estadounidense Joe Biden, el ex presidente estadounidense y actual candidato presidencial Donald Trump, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente turco Tayyip Erdogan y nuestro propio Bibi.

¿Saldremos del teatro sabiendo cómo funcionan los engranajes cerebrales de los susodichos? ¿Nos hará el Jaffa Fest más sabios o afinará nuestro punto de vista en algún sentido? Y ¿cuál es el papel del arte y la cultura en nuestra vida cotidiana, especialmente en situaciones extremas como la actual?

Si esperaba que Kreindlin me respondiera con un rotundo pulgar hacia arriba sobre el impacto transformador de la vida que tiene el arte que ha elegido, me iba a quedar sumariamente desengañado.

“No creo que el arte cambie nada” es la sombría observación. Sin embargo, sí cree que se pueden obtener beneficios de la ingesta de ofertas culturales per se.

“El arte puede curar el alma. No cambia la situación pero, en cualquier caso, reconforta el alma", declara antes de matizar esa esperanzadora observación con un delicioso humor negro. "Si ves algo [en el escenario] que es peor que lo que tienes en la realidad, eso te reconforta un poco", ríe.

También señala que los asiduos al Teatro Gesher esperan con impaciencia la puesta en marcha del Jaffa Fest, y tiene un mensaje, o una súplica, para los poderes con las manos en los hilos del erario municipal y nacional.

“Soy optimista. Creo que, con el tiempo, todo el mundo comprenderá que este lugar, este Jaffa Fest – hablo de ello en todas las ciudades europeas que visito – este lugar es el sitio más ideal para un festival. Hay el clima, restaurantes, todo es accesible, y hay el puerto y la playa, y todo tipo de pequeños teatros por aquí. Aquí se dan las condiciones para un festival que no se pueden encontrar en Viena, París o Berlín. En cuanto alguien [con autoridad] se dé cuenta de ello y lo comercialice adecuadamente, despegará de verdad.

Naturalmente, primero hay que abordar el pequeño asunto de la guerra, pero, al menos en términos teatrales locales, parece que hay algunos motivos para estar alegres.

Para entradas y más información: jaffafest.com/