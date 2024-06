El plan de Biden para la paz en Gaza plantea dificultades, pero aún es posible - opinión

En otro planeta, el plan del presidente estadounidense Joe Biden para poner fin a la guerra en Gaza sería bien recibido. Ofrece a ambas partes la mayor parte de lo que desean: Pone fin al derramamiento de sangre, libera a todos los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, promueve planes de reconstrucción y devuelve a los gazatíes a sus hogares.

Se produce mientras Israel continúa su última operación militar en la frontera sur ciudad de Rafah, volando túneles de contrabando y ataque y matando a terroristas de Hamás, pero pagando un precio terrible en bajas tanto entre los no combatientes palestinos como entre sus propios soldados.

Hamás, mientras tanto, tiene a sus dirigentes locales atrapados en la clandestinidad, está perdiendo a sus terroristas, armas y cohetes, está presidiendo la destrucción de su territorio y se está alejando gradual pero constantemente del apoyo que tenía entre su pueblo.

Así que en otro planeta, el programa de tres fases de Biden -principalmente un plan israelí- sería un final aceptable para la guerra de ocho meses. Una gran parte de la opinión pública israelí quiere que la guerra termine y que los rehenes vuelvan a casa, incluso si eso significa abandonar el objetivo inalcanzable de la "destrucción total de Hamás", como ha declarado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Pero en este planeta, no funcionará en su forma actual.

Netanyahu está atrapado -voluntaria o involuntariamente- en una realidad política que significa que aceptar cualquier compromiso para detener la guerra supone el fin de su largo reinado en el cargo, ya que está en deuda con una pequeña facción militante de su coalición gobernante que califica planes como éste de “infantiles”.

Hamas desafía el plan de Biden

Terroristas palestinos de Hamás participan en un mitin durante el 35 aniversario de la fundación de Hamás, en Khan Younis en el sur de la Franja de Gaza, 14 de diciembre de 2022. (crédito: REUTERS/IBRAHEEM ABU MUSTAFA)

Además, la aplicación del plan Biden, aunque no se diga, depende de negociar con Hamás y conseguir su acuerdo. Este es el mismo Hamás que envió a miles de terroristas sedientos de sangre a través de la frontera el pasado 7 de octubre, matando, violando y quemando a más de 1.000 israelíes y secuestrando a otros 240.

El mismo Hamás que inventa rutinariamente "hechos" y se los da a conocer a una adorada maquinaria mediática extranjera, obligando incluso a la simpática ONU a admitir que casi un tercio de la cifra de muertos del "Ministerio de Sanidad" de Hamás se basaba, en el mejor de los casos, en vagos informes y especulaciones. Eso, por supuesto, no ha impedido a los medios de comunicación repetir como loros las cifras y afirmaciones de Hamás, simplemente señalando en algún lugar del artículo que "las cifras no pudieron ser confirmadas de forma independiente". El que tiene el genocidio en su carta, el que rechaza el concepto mismo de un Estado judío en Oriente Medio, el que entrena a sus hijos para dar la bienvenida a “martirio”, siempre y cuando se lleven a los judíos con ellos cuando mueran.

Ese Hamás. Negociar con Hamás en pie de igualdad con Israel es obsceno, incluso teniendo en cuenta que el historial de Israel dista mucho de ser intachable, y a pesar de que la maquinaria de propaganda árabe, aprovechando pozos históricos de antisionismo y antisemitismo, ha logrado manchar a Israel con los mismos crímenes que el propio Hamás promueve con orgullo hacia los judíos en su carta.

Luego está el problema del "día después". Curiosamente, en el plan de Biden no se menciona la negociación de la sagrada fórmula de la "solución de dos Estados". En otras palabras, básicamente devuelve la situación a lo que era antes del pogromo de Hamás del pasado octubre.

¿Significa eso que Occidente por fin está despertando al hecho de que, al menos durante las próximas décadas, el sueño utópico de un Estado palestino viviendo pacíficamente junto a Israel ha muerto? Probablemente no, pero durante años ha sido poco más que un mantra que se entonaba a intervalos y luego se dejaba de lado.

Esto se debe a que no sólo Hamás rechaza la idea de un Estado palestino junto a Israel, sino también los gobernantes más moderados de Cisjordania. Ellos son los que rechazaron dos propuestas israelíes concretas, con mapas y todo, de un Estado palestino en el equivalente de toda Cisjordania y Gaza (con un corredor a través de Israel para conectarlas) y partes de Jerusalén, no una, sino dos veces: en 2000 y 2008.

Ninguna excusa, como “los israelíes no fueron amables” o “los estadounidenses no fueron enérgicos” puede justificar estos rechazos, que retrasaron la pacificación de Oriente Medio durante décadas y condujeron a una serie de escaramuzas y, ahora, a esta guerra en Gaza. Los palestinos ya podrían tener su Estado desde hace unas dos décadas si hubieran aceptado una de las propuestas, aunque no fuera exactamente todo lo que pedían, como hizo Israel en 1947, cuando la ONU ofreció a judíos y palestinos Estados separados.

En lugar de eso, tenemos un conflicto interminable.

Aún así, no todo está perdido. El plan de Biden puede abrir el camino a una nueva era, pero no a menos que Estados Unidos y las naciones árabes moderadas estén dispuestos a participar en el juego, y no a menos que Israel cambie su política o su liderazgo, o ambas cosas.

Es un grave error considerar el conflicto como bilateral, en el que sólo están implicados Israel y Hamás. Otros actores activos son Irán y Qatar. Además de apoyar a Hamás, Irán está patrocinando un doloroso estallido en la frontera entre Israel y Líbano que podría convertirse en una guerra mayor.

Qatar lleva años financiando la adquisición de armas y la excavación de túneles por parte de Hamás (con la cooperación equivocada de Israel), y Qatar proporciona una cómoda base de operaciones para los líderes de Hamás que abandonaron o huyeron de Gaza. Tratar con Irán y Qatar es un elemento crucial para garantizar que el plan de Biden, si se lleva a cabo, no conduzca a otra guerra en uno o dos años.

Eso requiere una coalición activa de EE.UU. y las naciones árabes moderadas para hacerse cargo de la administración de la solución de la guerra de Gaza, incluso si los palestinos e Israel se oponen.

Los palestinos, principalmente Hamás, seguramente se opondrán. Eso podría provocar nuevos disparos de cohetes contra Israel. Irán tampoco se quedará de brazos cruzados, lo que provocaría más ataques desde el Líbano y posiblemente una repetición del ataque aéreo masivo contra Israel de hace unas semanas. La coalición tendría que responder a ellos.

Israel, por otra parte, debería aceptar la participación activa de las naciones árabes que podrían convertirse en sus aliados. Puede que los actuales dirigentes no sean capaces de hacerlo, pero Israel tiene una forma de gobierno democrática que cuenta con elecciones reales, a diferencia de los palestinos, que celebraron elecciones por última vez en 2008, o de Irán, donde la oposición al régimen de los ayatolás es cruelmente reprimida y las elecciones carecen de sentido. Así que Israel bien podría subirse al carro.

Si el plan de Biden da lugar a una amplia coalición de fuerzas dedicadas a pacificar el frente israeli-palestino tratando con sus patrocinadores, entonces hay una posibilidad de que pueda marcar una verdadera diferencia.

En este planeta.

Mark Lavie lleva cubriendo Medio Oriente para los principales medios de comunicación desde 1972. Su segundo libro, Why Are We Still Afraid? (¿Por qué seguimos teniendo miedo?), que recorre sus cinco décadas de carrera y llega a una sorprendente conclusión, está disponible en Amazon.

