Más de 15 muertos y 13 heridos en un tiroteo contra una sinagoga y una iglesia ortodoxa rusas

Hombres armados desconocidos dispararon con armas automáticas contra una sinagoga y una iglesia ortodoxa en Daguestán, Rusia, a las 18:00 hora local del domingo, según informó un funcionario del Ministerio del Interior ruso a la agencia de noticias rusa TASS.

Más de 15 agentes de policía, un guardia de seguridad y un sacerdote murieron en el ataque, y 13 personas resultaron heridas, según informes citados por Reuters.

Uno de los agentes murió en la sinagoga, mientras que el otro agente y seis personas resultaron heridas de bala en un puesto cercano de la policía de tráfico, informó RIA. Hubo informes de que un sacerdote y un guardia de seguridad fueron víctimas del ataque, aunque no estaba claro si se trataba de muertos o heridos.

Se cree que el ataque fue llevado a cabo por ISIS, según el sitio de noticias N12 de Israel e informes de la comunidad judía.

Cinco de los hombres armados que se encontraban entre los atacantes han muerto, según informó Reuters el lunes por la mañana, citando a las agencias de noticias rusas. Vista general de una sinagoga en Derbent, 2 de noviembre de 2023 (crédito: REUTERS/Kazbek Basayev)

Los pistoleros huyeron del lugar y se dice que conducían un Volkswagen Polo blanco con matrícula 921. Las identidades de los tiradores habían sido establecidas, informó RIA. Dos de los atacantes implicados en una serie de tiroteos fueron abatidos, según informaron las agencias de noticias rusas citando al Ministerio del Interior.

Más tarde se declaró un incendio en la sinagoga, y se informó de que los servicios de emergencia estaban atendiéndolo.

“Aproximadamente a las 18:00 [hora de Moscú] en Derbent, desconocidos dispararon contra una sinagoga y una iglesia con armas automáticas,” dijo una fuente del ministerio a TASS. “Según la información preliminar, un agente de policía murió y otro resultó herido. El coche en el que huyeron los sospechosos fue identificado como un Volkswagen Polo blanco, matrícula 921 Se están aclarando las circunstancias. Se está aclarando la información sobre los policías muertos y heridos.

“En Makhachkala, desconocidos dispararon contra un puesto de la policía de tráfico en la calle Ermoshkin,” informó el Ministerio del Interior regional. Se está estableciendo la identidad de los atacantes.”

Más tarde se informó de combates en las calles de Makhachkala.

El funcionario de Daguestán Sergei Melikov dijo que el tiroteo era un intento de desestabilizar la sociedad rusa, informó RIA. Se había creado un cuartel general operativo y se tomarían todas las decisiones necesarias en interés de la seguridad de los residentes locales, dijo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí confirmó que en Majachkalá, los tiradores habían disparado contra dos guardias de la sinagoga que estaban dentro de su coche y luego entraron en la sala de la sinagoga. En el momento del tiroteo no había fieles presentes.

Una fuente de la comunidad judía de Daguestán declaró a The Jerusalem Post: “He hablado con el jefe de la comunidad judía. It… It’s an attack against a synagogue, the police, and a church.

“Han matado a un guardia y a un policía, y la sinagoga está ardiendo. Los bomberos intentan apagarlo, pero aún no lo han conseguido. Los disturbios son también contra la policía y la iglesia. Todavía no se ha capturado a los terroristas. Al parecer, [había] varias células al mismo tiempo. En las noticias, hay información diferente cada segundo. Parece ser un ataque combinado/rodante en varios lugares simultáneamente. En las calles, dispararon contra agentes de policía; al menos cinco [resultaron] muertos.

El rabino Berel Lazar, rabino jefe de Rusia, declaró a la radio Kol Barama el domingo por la noche: "No hubo víctimas en las sinagogas. La sinagoga de Derbent sufrió graves daños, y en Makhachkala mataron al guardia, pero los miembros de la comunidad no sufrieron ningún daño. Esto es realmente un milagro, ya que se trata de sinagogas activas."

Condenando el ataque

El Gran Rabino exiliado de Moscú, el rabino Pinchas Goldschmidt, comentó en X: "Escuchamos con gran preocupación los acontecimientos en Daguestán y rezamos por el bienestar de todos los habitantes afectados por este ataque terrorista, incluidos los miembros de las comunidades judía y ortodoxa rusa".

"Los informes de que ISIS es responsable de este atroz ataque es una vez más la prueba de que las autoridades policiales rusas en lugar de utilizar sus recursos para luchar contra ISIS y el terrorismo, han abusado de sus recursos para reprimir y matar a ciudadanos pacíficos que estaban en contra de la guerra".

"Nuestras oraciones están con las víctimas, sus familias, los heridos y los rehenes."

Oímos con gran preocupación los acontecimientos en Daguestán y rezamos por el bienestar de todos los habitantes afectados por este ataque terrorista, incluidos los miembros de las comunidades judía y ortodoxa rusa. Los informes de que ISIS es responsable de este atroz ataque es una vez más la prueba… — Rabino Pinchas Goldschmidt (@PinchasRabbi) 23 de junio de 2024

La vida judía en Daguestán

El año pasado, una multitud irrumpió en la Aeropuerto de Daguestán en lo que se describió como un intento de pogromo contra viajeros judíos que aterrizaban procedentes de Israel.

Rusia también ha estado en alerta máxima ya que ISIS ha aumentado el número de intentos de ataques en suelo ruso. En abril, Rusia dijo que había logrado desbaratar un ataque contra una sinagoga moscovita.

También en abril, Moscú fue víctima de un tiroteo mortal en un concierto en el que más de 100 personas murieron a manos de terroristas del ISIS.

Esta es una noticia en desarrollo.

Reuters ha contribuido a este reportaje.

