El tartamudeo de Biden desata rumores de demencia tras el debate de Atlanta - análisis

La Casa Blanca vivió una noche de insomnio tras la tartamudeante y desafiante actuación del presidente Joe Biden en el debate presidencial celebrado en Atlanta el jueves por la noche. Dentro del Partido Demócrata, han surgido peticiones de dimisión de Biden, y los rumores se extienden por todo el mundo sobre el deterioro de su función cognitiva y la posibilidad de que sufra demencia.

Según las estimaciones, aunque no es posible saberlo con certeza con sólo ver el debate, Biden no cumple los criterios de demencia y está experimentando un deterioro cognitivo acorde con su edad – 81 años y medio. Con el aumento de la esperanza de vida, también aumenta la prevalencia del deterioro cognitivo debido al adelgazamiento del tejido cerebral.

Esto puede demostrarse en una sencilla prueba realizada por un médico especialista, que incluye interrogatorio, exploración física, petición de tareas y el test cognitivo. El más popular es el MoCa, al que Donald Trump también se sometió y, al parecer, superó con éxito.

Se trata de un test traducido a muchos idiomas, entre ellos el hebreo. Dura unos diez minutos y es fácil de entender. La prueba se puntúa de cero a treinta y permite identificar los primeros signos de demencia o deterioro cognitivo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asiste al primer debate presidencial organizado por la CNN en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 27 de junio de 2024. (credit: REUTERS/MARCO BELLO)

Estos son los parámetros examinados en la prueba:

1. Memoria a corto plazo: Se pide al examinado que repita palabras y las recuerde al cabo de unos cinco minutos. El examinador debe anotar el nivel de atención durante el aprendizaje de las palabras, pero no recibe ninguna puntuación. Se pide al examinado que recuerde cinco palabras en total, otorgándose un punto por cada palabra.

2. Percepción espacial: Se evalúa a través de una prueba de dibujo de relojes en la que se pide al examinado que dibuje y recibe un total de tres puntos: un punto por dibujar un círculo, otro por la colocación de los números y un último punto por la dirección de las manecillas a las 11:10. Además, se pide al examinado que dibuje un cubo tridimensional por el que recibe un punto.

3. Función ejecutiva: Se pide al examinado que dibuje una línea continua entre todos los números y letras en un orden específico. El examinado no recibe ninguna pista, sólo una instrucción general para completar la línea según el orden mostrado en la ilustración. Este apartado se puntúa con un punto.

4. Abstracción: Se pide al examinado que encuentre similitudes entre dos palabras. Inicialmente, se pregunta al examinado por la similitud entre dos tipos de frutas (por ejemplo, manzana y pera). Si no llega a la respuesta correcta, el examinador le explica que son frutas y pasa a la siguiente prueba. Cada respuesta correcta en la prueba de abstracción otorga un punto; en total, dos puntos. La pregunta sobre frutas no se incluye en el cálculo, y las respuestas parciales, como “ruedas” para la pregunta sobre tren y bicicleta, o “números” para la pregunta sobre reloj y regla, no se consideran correctas.

5. Atención y concentración: Se pide al examinado que identifique una letra concreta de una lista de letras leídas por el examinador y que dé un golpecito en la mesa al oír la letra especificada. Recibe un punto si comete menos de dos errores.

6. Sustracción en serie de 7 de 100: El examinado recibe tres puntos por 4-5 respuestas correctas en la serie 93-86-79-72-65, dos puntos por 2-3 respuestas correctas, un punto por una sola respuesta correcta y cero puntos si no hay respuestas correctas. Repetir la serie numérica hacia delante y hacia atrás otorga dos puntos.

7. Habilidades lingüísticas: Se evalúa nombrando tres animales que aparecen en una ilustración: un león, un rinoceronte y un camello. Cada nombre correcto otorga al examinado un punto, para un total de tres puntos. Además, se pide al examinado que repita dos frases complejas, lo que suma un total de dos puntos.

8. Fluidez del habla: Se pide al examinado que mencione el mayor número posible de palabras que empiecen por una letra concreta en un minuto. Once o más palabras suman un punto.

9. Orientación en tiempo y lugar: El examinado recibe puntos si menciona correctamente el lugar de la prueba, la ciudad, la hora, el día, el mes y el año.

10. En años de educación: Dado que se supone que es probable que los examinados con mayor nivel educativo tengan una mejor función cognitiva, un examinado con 12 años de educación formal recibe un punto adicional. Se considera normal una puntuación final del examen igual o superior a 26.