El viejo contra el estafador': La debacle del debate estadounidense e Israel, Ucrania - análisis

“¡Joe, has hecho un gran trabajo!” le dijo a su marido una entusiasmada primera dama estadounidense, Jill Biden, mientras hablaban ante un grupo de sus seguidores en Atlanta tras el primer debate presidencial celebrado el jueves por la noche antes de las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre.

“Has respondido a todas las preguntas. Conocías todos los hechos,” dijo, sosteniendo un micrófono y mirando a su marido. Luego se volvió hacia el público y atacó a su rival, el presunto candidato presidencial republicano Donald Trump.

“Permítanme preguntar al público: ¿Qué hizo Trump? Mentir!” exclamó.

“En los próximos días, van a estar ahí fuera comprobando todas las cosas que dijo. No se me ocurre nada que haya dicho que sea verdad. No estoy bromeando.

Los expertos y los medios de comunicación no esperaron días. Los principales medios de comunicación publicaron información que mostraba que, en lo que se refiere a información objetiva, el presidente Joe Biden superaba con creces a Trump. El candidato presidencial del Partido Demócrata, el presidente de EE UU Joe Biden, y el candidato presidencial republicano, el ex presidente de EE UU Donald Trump, hablan durante un debate presidencial en Atlanta, Georgia, EE UU, el 27 de junio de 2024 en una foto combinada. (crédito: REUTERS)

Biden afirmó incorrectamente que ningún soldado estadounidense había muerto en el extranjero durante su mandato, pero sus errores tendieron a caer más en el terreno de la exageración que en el de la falsedad absoluta.

Los cuentos chinos de Trump

CNN enumeró al menos 30 falsedades que Trump pronunció durante el debate, incluidas las relacionadas con su propio historial cuando fue presidente entre 2017 y 2020, y su repetición de las acusaciones de fraude electoral de 2020.

Algunas de esas falsedades tenían que ver con Medio Oriente, ya que Trump argumentó que durante su presidencia no hubo atentados terroristas y que había impedido que Irán financiara a sus grupos proxy en esos años.

Podría argumentarse que la verdad debería ser un estándar crítico para los políticos que aspiran a la Casa Blanca, dado que podría considerarse uno de los pilares elementales de la fe que el público deposita en sus dirigentes.

Dentro de ese paradigma, Biden debería haber sido un ganador indiscutible del debate. A quién le importa cómo lo dice Biden – lo que dice debería ser lo que importa.

Sin embargo, una encuesta flash realizada por la CNN tras el debate mostró exactamente lo contrario, con un 67% afirmando que Trump superó a Biden, mientras los expertos de los medios de comunicación lo declararon inmediatamente ganador.

Trump ha sido históricamente atacado por emitir falsedades en sus discursos públicos, que a menudo se basan en un estilo oratorio populista simplista que destaca sus propios logros y el fracaso de los demás.

Es un estilo que ha jugado bien con sus partidarios y que utilizó a su favor durante el debate.

¿Es Biden demasiado viejo para la presidencia?

Los partidarios de Biden, sin embargo, entraron en el debate más preocupados por la competencia del presidente que por sus políticas, y su actuación sólo aumentó en lugar de disminuir esos temores.

El presentador del Daily Show, Jon Stewart, bromeó diciendo que las expectativas de Trump eran que “no acabara con la democracia” y “no pareciera un matón,” mientras que Biden no podía “tener un momento senior” o “tener un tropiezo verbal.

Entonces procedió a mostrar los momentos en los que Biden sí tropezó, sonando incoherente y confuso, como cuando habló de los recortes de impuestos y el sistema sanitario.

“Asegurarnos de que somos capaces de hacer que cada persona sea elegible para lo que yo he sido capaz de hacer con el... con el COVID, perdón, con un, lidiando con todo lo que tenemos que hacer con, uh …Mira. Si por fin vencemos a Medicare.

Trump señaló en un momento dado, “No sé lo que ha dicho al final de esa frase, pero tampoco creo que él sepa lo que ha dicho.”

A sus 78 años, Trump es sólo tres años más joven que Biden, pero consiguió proyectar vitalidad y rapidez, mientras que el presidente parecía a veces proyectar confusión y lentitud. Hubo momentos en los que Biden emitió declaraciones contundentes, como contra el 6 de enero y la manifestación ultraderechista de Charlottesville.

Recordó que Trump había sido acusado de decir que Hitler había hecho algunas cosas buenas y subrayó que 40 de los 44 “altos cargos“ del gabinete de Trump se negaron a respaldarle.”

Pero las sólidas actuaciones periódicas no fueron suficientes para superar sus momentos de debilidad, lo que dio alas a la afirmación de Trump de que Biden “no está preparado para ser presidente “usted lo sabe y yo lo sé.

El New York Post llegó a decir que, “hemos asistido al final de la presidencia de Biden”

El analista demócrata y autor Anthony Kapel Von Jones, que trabajó tanto con Biden como con el ex presidente Barack Obama, dijo a CNN: “fue doloroso. Me encanta Joe Biden. Trabajé para Joe Biden. No lo hizo nada bien.

Presentó un análisis del “viejo contra el estafador” explicando que Biden “tenía una prueba que superar esta noche para restaurar la confianza del país y de la base, y no lo consiguió.

“Hay mucha gente que querrá que considere tomar un rumbo diferente,” dijo.

El columnista Tom Friedman, que se describía a sí mismo como amigo de Biden, escribió inmediatamente un artículo de opinión en The New York Times en el que le pedía que dimitiera, en medio de informes de que los asesores del presidente estaban entrando en pánico y el partido estaba buscando otros candidatos.

Si el debate hizo saltar las alarmas internas en el Partido Demócrata, también lo hizo entre la comunidad internacional, ya que el destino de las crisis mundiales a menudo depende de quién se siente en la Casa Blanca. Eso es especialmente cierto en el caso de los conflictos ruso-ucraniano e israelí- Hamás.

Para los partidarios de Trump, el debate fue una victoria que les convence de que el candidato republicano ganará las elecciones.

Para los demócratas, desveló la profundidad de la rocosa batalla cuesta arriba que tendrán que librar para retener la Casa Blanca.

Para los escépticos del centro, les dejó reflexionando sobre la cuestión de cómo, en un momento tan crítico de los acontecimientos mundiales, Estados Unidos se quedó con una elección entre un aspirante populista con un compromiso incierto con la democracia frente a un presidente en ejercicio que parecía demasiado viejo para el trabajo.

Históricamente, un debate presidencial a menudo se ha reducido a pequeños detalles que ayudan a sellar el destino de la presidencia y, de una manera más abstracta, del mundo. La persona que se sienta en la Casa Blanca influye en las agendas domésticas y globales.

Esta inusual carrera, que es menos sobre política y más sobre competencia a ambos lados del pasillo, llega en un momento en el que el mundo parece encaminarse hacia otra guerra global.

Lo que está en juego en este momento fue destacado por los propios candidatos. Trump recordó a la audiencia que "estamos más cerca de la Tercera Guerra Mundial de lo que nadie puede imaginar", a lo que Biden replicó: "¿Quieren la Tercera Guerra Mundial? Pues que gane él [Trump].

Dos conflictos principales ocupan el centro del escenario: la guerra ruso-ucraniana y la guerra de Israel con Hamás y Hezbolá. Este último es un conflicto indirecto de la guerra de Israel contra Irán, que tuvo su primera escaramuza directa hace dos meses con un ataque masivo, pero en gran medida frustrado, de misiles iraníes contra Israel.

Se espera que las políticas de Trump en ambos conflictos pongan en entredicho las de la administración Biden y les hagan tomar un rumbo diferente. En el caso de Ucrania, podría esperar menos apoyo; en el caso de Israel, se espera que Trump respalde un enfoque más enérgico contra Hamás.

Pero independientemente de si ese cambio es recibido con pánico o con aplausos, aún quedan seis largos meses hasta que Trump o Biden juren su cargo para un segundo mandato el 20 de enero de 2025.

Un presidente primerizo, que se presenta a un segundo mandato, siempre tiene que esforzarse por cumplir su agenda en ese último bucle de medio año, sobre todo cuando la opción de un cambio de administración parece palpablemente real, como ocurre en este caso, tras el debate.

Plantear la cuestión de la competencia de Biden es claramente bueno para los republicanos. También es bueno para los demócratas, que podrían sentirse impulsados a reemplazar la candidatura del titular, un movimiento inusual, pero algo factible en esta etapa.

Tiene, sin embargo, la desafortunada consecuencia de proyectar la debilidad de EEUU a nivel global en un momento en que la Casa Blanca es una voz política destacada tanto en el conflicto ruso-ucraniano como en el israelí-palestino.

Si Biden no es apto para debatir con Trump ni para seguir en la Casa Blanca, ¿cómo va a marcar la política de dos guerras? A menos que la competencia se restablezca bastante pronto, pone un signo de interrogación junto a cada decisión que tome de aquí en adelante.

Eso son malas noticias para Europa y malas noticias para Medio Oriente.