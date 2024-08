El atleta francés se hace viral después de que su pene le cueste los Juegos Olímpicos

El saltador de pértiga francés Anthony Ammirati se convirtió en un fenómeno viral tras su actuación en los Juegos Olímpicos de 2024, en la que no pudo avanzar después de que el travesaño chocara repentina e inesperadamente con su pene.

Las imágenes del incidente mostraban claramente cómo Ammirati intentaba superar la prueba, pero su miembro viril chocó con el travesaño, cayendo al suelo visiblemente desplomado sobre su camiseta, en lugar de conseguir aterrizar.

Para Ammirati, la derrota fue muy grave. Un desafortunado percance en torno a sus genitales acabó expulsándole de la competición y poniendo fin a sus sueños de conseguir el oro olímpico este año.

Pero para Internet, Ammirati acabó ganando el oro en comedia olímpica.

Un comentarista escribió que Ammirati perdió los Juegos Olímpicos, "pero ya había ganado la lotería genética."

Anthony Ammirati might’ve lost the #Olympics competition but he already won the genetic lottery… https://t.co/7Y1r97PNqf pic.twitter.com/2xOOistfQL — Baveer (@bexocad) August 3, 2024

Otro escribió que perder la medalla de oro no es lo peor cuando es porque "estás empaquetando una baguette francesa."

Not the worse thing in the World losing a Gold Medal in the #Olympics because you're packing a French Baguette Anthony Ammirati you sir won at life pic.twitter.com/QfYVWNeGeR — Opie Radio podcast (@OpieRadio) August 3, 2024

Varios otros señalaron el tatuaje de serpiente en el antebrazo de Ammirati, del cual los usuarios de redes sociales ahora afirman que hace referencia a su serpiente pantalones, y otro usuario se tomó el tiempo de agregar un efecto de sonido de "boing" caricaturesco.

Couldn't resist adding a cartoon boing to Anthony Ammirati's pole vault. What a way to clip the bar fair play to the guy. pic.twitter.com/wGPtco2fy6 — Matthew Highton (@MattHighton) August 3, 2024

Varios usuarios de X también mostraron la página de Instagram de Ammirati, resaltando cómo su número de seguidores comenzó a aumentar. De hecho, en el momento de escribir esto, ha crecido a más de 61,000.

Otros también compartieron imágenes del logo de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde los anillos estaban dispuestos para parecerse a la Torre Eiffel pero también podrían parecer, en cierto modo, a un pene, con su eje y bolas.

Muchos otros señalaron la pura ironía de la pérdida de Ammirati: Su intento de salto con pértiga fue frustrado por su propio "gran poste".