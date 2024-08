"Odio y división": Ex activista neonazi explica cómo se radicaliza a los niños

El ex activista neo-nazi Nigel Bromage le dijo a The Independent que los extremistas están utilizando información falsa para reclutar a niños pequeños, a menudo a través de sus familiares adultos, informó el periódico británico el domingo.

Bromage, un ex activista de extrema derecha que ahora dirige una organización benéfica de desradicalización, compartió que su grupo ayuda a jóvenes radicalizados por familiares y advirtió que los extremistas están utilizando información falsa para reclutar a personas que se sienten ignoradas.

Este artículo surge después de la reciente violencia de extrema derecha en el Reino Unido, donde los alborotadores han atacado mezquitas, chocado con la policía y destruido edificios públicos, lo cual fue desencadenado por falsas afirmaciones sobre un sospechoso de apuñalamiento.

Bromage, quien dirige la Fundación Exit Hate, compartió un caso en el que su organización ayudó a un niño de nueve años que había sido "alimentado con puntos de vista extremistas por su hermano". Según el informe de The Independent, Bromage explicó que el hermano mayor estaba involucrado en grupos de extrema derecha a través de "foros de extrema derecha", y ambos fueron posteriormente ayudados por la fundación.

Bromage describió además cómo el nazismo adoctrina a los niños, diciendo: "Cuando los bebés nacen, son dedicados a Adolf Hitler y al nacional socialismo", lo que lleva a un temprano adoctrinamiento en contra de diferentes etnias. Él enfatizó que para los cinco o seis años, los niños están "prácticamente adoctrinados en estar en contra del sistema y en contra de personas de diferentes etnias".

El Trust para Salir del Odio acepta auto-referencias y aquellas de amigos y familiares. Bromage señaló que a menudo es "el hombre en una organización racista o de extrema derecha" el que luego involucra a su pareja, contribuyendo a la propagación de puntos de vista extremistas.

Influencia familiar y radicalización en redes sociales

Bromage dijo que las ideas racistas y extremistas a menudo se transmiten a los niños a través de la familia. Él explicó: "Esto luego se transmite a los niños", señalando además que las familias utilizan juegos, música, memes y humor racistas para adoctrinar a los niños, según un informe en The Independent.

Anki Deo, oficial de política senior en Hope Not Hate, estudió grupos focales con profesores de secundaria y encontró que las actitudes perjudiciales a menudo se aprenden en casa.

Deo dijo: "Muchos de los profesores estaban criticando la idea de que los jóvenes que les preocupaban eran extraños solitarios", agregando que estos estudiantes "eran en realidad bastante populares". Los profesores luchaban por superar estas visiones porque los estudiantes estaban "repitiendo cosas que habían escuchado en casa" en lugar de adoptar mensajes positivos de la escuela.

Bromage, quien alguna vez estuvo involucrado en grupos de extrema derecha, señaló que las protestas modernas incluyen tanto a extremistas como a individuos frustrados. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Él explicó: "La extrema derecha es realmente buena promoviendo su mensaje de odio y división", utilizando tácticas como la creación de memes engañosos, difundir mentiras y editar películas para manipular percepciones.

Bromage advirtió que algunos manifestantes se están "perdiendo en este caos y destrucción" y están siendo utilizados como "peones dentro de este plan de la extrema derecha para causar destrucción". Señaló que las redes sociales pueden radicalizar rápidamente a las personas, transformando su enojo en la creencia de que la violencia es la única solución.

El pasado neonazi de Bromage

Reflexionando sobre su pasado, Bromage compartió que desde joven se sentía atraído por las protestas por la emoción, señaló The Independent. Describió su participación temprana, diciendo: "Era como una droga. Absolutamente lo abrazabas y esperabas ansiosamente, lamentablemente, los enfrentamientos y el ondear de banderas". Con el tiempo, se involucró más profundamente en grupos de extrema derecha cada vez más extremos.

Después de perder a su madre por cáncer a los 18 y a su padre en un accidente de furgoneta cinco años después, encontró un sentido de pertenencia en el movimiento de extrema derecha, ya que no tenía hermanos. A los 23 años, Bromage se unió al Frente Nacional, asistió a sus reuniones y formó una banda de Rock Contra el Comunismo llamada Buzzard Bait.

Luego se convirtió en organizador para el Movimiento Británico, un grupo nazi, y más tarde trabajó con Combat 18, una organización neonazi que promueve la supremacía blanca. Bromage dejó esta vida en 2000 después de intervenir para detener un ataque a un hombre negro por parte de sus compañeros de extrema derecha en Birmingham.

Desde que se dedicó al trabajo de campaña, Bromage ha enfrentado amenazas significativas, incluyendo tener que mudarse de casa dos veces y experimentar violencia y abusos dirigidos a su organización, con algunas amenazas provenientes incluso de Estados Unidos.