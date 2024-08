Video viral: Terroristas de Hamás amenazan al ministro israelí Itamar Ben-Gvir en un mensaje

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, respondió el domingo a un vídeo que se hizo viral en las redes sociales, en el que aparecían hombres con uniformes de Hamás que parecían amenazar al ministro.

Las cuentas de redes sociales en X que han publicado el vídeo han adjuntado un pie de foto que dice: "Las Brigadas Al-Qassam, bajo el mando de Yahya Sinwar, han puesto a Ben-Gvir a la cabeza de su lista de asesinatos": "Las Brigadas Al-Qassam, bajo el mando de Yahya Sinwar, ponen al ultraderechista Ben-Gvir en lo alto de su lista de asesinatos".

El vídeo, de sólo 20 segundos de duración, muestra a un grupo de individuos vestidos como terroristas de Hamás. Los terroristas se pasan unos a otros fotos del ministro. A continuación, colocaron la foto sobre un funcionario israelí en lo que parece ser un mapa de San Francisco al detener el vídeo en el decimocuarto segundo del mismo. Sobre la foto de Ben-Gvir también colocaron una pistola.

Yahya Sinvar komutasındaki kassam ilk suikast listesine aşırı sağcı Ben Gvir'i koydu. pic.twitter.com/j47ONTsRqr - ULAK MEDYA (@ULAQMEDYA) 10 de agosto de 2024

The Jerusalem Post was unable to confirm if the video had been released from an official Hamas outlet.

ערוצי החמאס מפרסמים הבוקר שוב סרטון הקורא לרצוח אותי.

אני לא נבהל מהם - את חמאס צריך להמשיך לכתוש, לדרוך לו על הראש עד כניעתו המוחלטת ולא להרים לו ב"פסגה", אלא להפסיק את העברת הסיוע ההומניטרי והדלק עד החזרת כל החטופים שלנו הביתה, לעודד הגירה ולכבוש את שטחי הרצועה לשם החזקתם… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) August 11, 2024

Ben-Gvir responde al vídeo

Sin embargo, el Ministro de Seguridad Nacional respondió al vídeo poco después de su publicación, afirmando que procedía de la organización terrorista y que "no les tiene miedo".

"Hay que seguir aplastando a Hamás, pisoteándole la cabeza hasta que se rinda por completo y no levantarla en la 'cumbre', y detener la transferencia de ayuda humanitaria y combustible hasta que todos nuestros rehenes regresen a casa, fomentar la inmigración de palestinos a otros lugares y ocupar los territorios de la Franja de Gaza para mantenerla en nuestras manos permanentemente. Está en nuestras manos".