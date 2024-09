La cantante pop israelí Noa Kirel se compromete con el jugador de fútbol Daniel Peretz

La cantante pop israelí Noa Kirel y su pareja Daniel Peretz, portero del equipo nacional de fútbol de Israel y del club alemán Bayern Munich, se han comprometido, anunciaron ambos en una publicación del viernes en Instagram.

La publicación, que mostraba la mano de Kirel luciendo un anillo sobre la de Peretz, fue compartida con los 1.8 millones de seguidores de Kirel y los 149 mil seguidores de Peretz.

"Para siempre", escribió Kirel en la publicación.

La pareja recién comprometida ambos están en sus veintes, ya que Kirel tiene 23 años y Peretz tiene 24.

Estoy feliz y emocionado

Minutos después de la publicación inicial en Instagram, el hermano de Noa, Niv Kirel, compartió un video capturando las celebraciones familiares. Daniel Peretz le dijo a Walla Celebs: "Estoy feliz y emocionado". Noa Kirel, de Israel, sostiene la bandera de su país durante la gran final del Festival de Eurovisión 2023 en Liverpool, Gran Bretaña, el 13 de mayo de 2023. (credit: REUTERS/PHIL NOBLE)

La relación de Kirel y Peretz comenzó unas semanas después de que Kirel terminara su relación de un año y medio con el modelo Tomer Cohen.

En una entrevista con Ulpan Shishi el pasado marzo, Kirel ofreció un vistazo a su intrigante relación.

"Daniël está en Múnich, su carrera está aquí, y es una carrera de 24/7, así que de repente tengo que ajustarme al horario de otra persona, algo que nunca me había pasado antes. Es muy nuevo para mí", dijo Kirel. "Pero hay algo agradable en ello. De repente, voy al supermercado o paseo por tiendas cuando estoy aquí. Son cosas que realmente no puedo hacer en Israel, así que es agradable, pero después de unos días, estoy como... 'Conóceme'".

Respecto a su conexión con el fútbol, Kirel dijo: "Todavía estoy tratando de entenderlo. Es complicado". Añadió: "Recuerdo una de nuestras primeras citas, dije algo así como, 'Están buscando el amarillo'. Él me preguntó qué significaba 'amarillo'. Para él, 'amarillo' era el Maccabi".

Respondiendo a las críticas que recibieron al inicio de su relación, Kirel dijo: "Cuando empiezo una relación, la gente afirma que no es real y solo por publicidad. ¿Cómo puede alguien decir eso? No siento la necesidad de justificarme; estas son mis elecciones de vida. Hago lo que me hace feliz y con lo que me siento en paz, y al final, eso es lo que más importa". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Hace un año si me hubieras preguntado si estaría en una relación a larga distancia, me habría reído," compartió Kirel. "Porque realmente amo el calor y la afecto y tener gente a mi alrededor todo el tiempo. Eso es también a lo que estaba acostumbrado. Pero creo que cuando es correcto y cuando es bueno, realmente no importa."

Hace aproximadamente dos meses, en el cumpleaños de Peretz, Kirel publicó un mensaje de cumpleaños en Instagram, escribiendo, "Feliz cumpleaños a mi mejor amigo. Eres todo para mí."

Peretz respondió, "Gracias, amor de mi vida. Eres mi mundo entero."