Teorías conspirativas: 'Hawk Tuah' como agente secreta del Mossad

Una teoría de conspiración la semana pasada afirma que Haliey Welch, la "Chica Hawk Tuah", que se convirtió en una sensación viral en internet después de decir lo que hace para enloquecer a los hombres en la cama, en realidad no es originaria de Tennessee en absoluto, sino una operativa israelí de la Unidad de Guerra Psicológica del Mossad. La conspiración ha provocado reacciones antisemitas, con algunos usuarios de X, anteriormente conocido como Twitter, afirmando que una prueba de ADN ha "demostrado" estas afirmaciones.

Welch se convirtió en un éxito viral después de responder en cámara qué hace para enloquecer a los hombres en la cama (dándoles ese "Hawk Tuah"). Más tarde firmó con una agencia que vio su potencial. La joven, que tuvo éxito gracias a un simple escupitajo, ahora está siendo escupida por miles de usuarios en línea que se sorprendieron al descubrir que podría ser judía. ¿Pero lo es realmente?

Cuando la entrevistadora le preguntó: "¿Cuál es el movimiento en la cama que vuelve loco a un hombre cada vez?" Welch, sin dudarlo, se giró hacia la cámara y dijo: "Oh, tienes que darle el 'hawk tuah' y escupir en eso, ¿sabes a lo que me refiero?" Su breve entrevista generó memes que aparecieron en todas partes en línea y la convirtieron en una estrella. Aprovechó su fama para hacer una colaboración con una empresa de sombreros para comercializar sombreros "Hawk Tuah" y se anunció que también lanzaría un podcast llamado "Talk Tuah" con la compañía de medios de Jake Paul en YouTube.

Sin embargo, con su fama en línea surgió una teoría de conspiración que afirmaba que Hailey es una judía israelí que solo se volvió viral en parte gracias a la Unidad de Guerra Psicológica del Mossad israelí. La teoría surgió de una cuenta de X llamada @ReloadedJu o "Trill Burr", que citó la noticia sobre Welch lanzando un podcast y escribió: "Espera hasta que descubras que es una exsoldado israelí que finge ser una 'chica sureña' después de que su padre multimillonario contratara una firma de relaciones públicas para borrar su pasado de internet, especialmente sus antiguos videos de TikTok donde ni siquiera hablaba inglés, y mucho menos tenía un acento sureño falso".

Wait til y’all find out she lowkey a former Israeli soldier cosplaying a southern belle after her billionaire dad hired a pr firm to scrub her past off the internet particularly her old TikTok where she ain’t even speak English let alone had a fake ass southern accent https://t.co/xlImbczxr1