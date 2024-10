Al Jazeera lanza parodia burlándose del 7 de octubre y de los secuestros de Hamás

La red catarí Al Jazeera emitió un polémico sketch cómico en su plataforma de streaming, Al Jazeera 360, que representa a terroristas de Hamas infiltrándose en una base militar israelí.

Los terroristas son mostrados irrumpiendo en un puesto de observación mientras un soldado israelí habla a la cámara sobre la importancia del sistema de defensa Iron Dome. En el sketch, los terroristas no matan a nadie, sino que secuestran al soldado sin resistencia.

Al Jazeera's new comedy sketch about October 7th, now with AI-generated English subtitles https://t.co/ABRiP1mIcr pic.twitter.com/sFDmzcKjcO