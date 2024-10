Paul McCartney asistió a oraciones de Yom Kipur en Chile

El famoso cantante y compositor británico Paul McCartney fue visto en una sinagoga de Chile el sábado asistiendo al servicio de oración por Yom Kippur, imágenes y videos que circularon por las redes sociales después del feriado judío mostraron.

Aunque McCartney no es judío, la estrella de los Beatles en la foto se le ve con una kipá y junto a su esposa judía, Nancy Shevell, en el servicio. La sinagoga es el Círculo Israelita de Santiago, según miembros de la comunidad judía local.

You say goodbye, and I say hello (to the Jewish new year).Spotted: Sir @PaulMcCartney at Yom Kippur Services in Chile. Gmar Chatima Tova pic.twitter.com/bfdsfpLMK4 — Israel ישראל (@Israel) October 13, 2024

McCartney se encontraba tomando un descanso de su gira en solitario por Sudamérica en ese momento, según informó The Jewish Chronicle.

En las imágenes, también se puede ver a McCartney caminando junto a otros asistentes a la sinagoga vestidos con la vestimenta judía del día.

El músico Paul McCartney asiste al estreno británico de ''If These Walls Could Sing'' en Londres, Gran Bretaña el 12 de diciembre de 2022. (credit: REUTERS/Maja Smiejkowska)

Esta no fue la primera vez que McCartney y su esposa fueron vistos asistiendo a servicios de sinagoga. En el pasado, el cantante había sido visto asistiendo a la Sinagoga Liberal de St. John's Wood, ubicada cerca de los estudios Abbey Road, donde The Beatles famosamente grabaron muchas de sus canciones, señaló el Chronicle.

La primera esposa de McCartney, Linda Eastman, también era judía. Estuvieron casados desde 1969 hasta su muerte en 1998.

McCartney en Israel

Cabe destacar que McCartney ha actuado en Israel en el pasado y ha expresado su deseo de regresar, diciendo que es "muy probable" que regrese al Parque Hayarkon de Tel Aviv.

En el concierto de McCartney en Israel en 2008, interpretó canciones de toda su carrera, incluyendo muchos de sus éxitos más queridos de The Beatles, Wings y su carrera en solitario. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Hannah Brown contribuyó a este informe.