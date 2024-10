Investigadores revelan por qué los gorilas tienen genitales pequeños

Los gorilas son grandes, fuertes y ruidosos, pero su tamaño podría estar compensando algo más. Los investigadores han descubierto que los gorilas tienen genitales significativamente más pequeños en comparación con los humanos y otros primates, y hay una razón evolutiva detrás de esto.

Los gorilas machos de montaña pueden alcanzar alturas de 1.5-1.8 metros, con una envergadura de brazos de hasta 2.25 metros y un peso de 204-227 kg. Sin embargo, sus genitales son mucho más pequeños de lo esperado, midiendo no más de 3 centímetros de longitud.

"Es difícil medir la verdadera fuerza de un gorila, pero las estimaciones sugieren que son 4 a 10 veces más fuertes que el humano promedio," señala un guía de gorilas de la revista BBC Wildlife. "La fuerza de un gorila de montaña es realmente formidable."

Los gorilas son capaces de derribar árboles de plátano con facilidad, doblar barras de hierro para escapar de encierros y tienen una fuerza de mordida de alrededor de 1,300 psi, el doble que la de un león. A pesar de estas impresionantes capacidades físicas, hay otro dato sorprendente sobre los gorilas: tienen los genitales más pequeños de todos los primates en relación con el tamaño corporal. Sus genitales, alrededor de 3 centímetros de longitud, son más cortos que los de un bebé humano recién nacido.

Además de esto, los gorilas también tienen testículos pequeños, bajos recuentos de espermatozoides e incluso su esperma tiene baja movilidad. Un estudio publicado a principios de este año en eLife reveló: "El esperma de gorila tiene una función mitocondrial particularmente baja, una velocidad de natación lenta y una débil potencia de natación". El estudio explicó además que "los gorilas tienen una gran proporción de esperma inmóvil y morfológicamente anormal", lo que significa que sus capacidades reproductivas son limitadas en comparación con otras especies.

Un gorila de montaña en el Parque Nacional de los Volcanes. (credit: ATZMON DAGAN)

¿Por qué los genitales de los gorilas son tan pequeños?

Puede parecer contradictorio que el primate más grande y fuerte, a menudo percibido como el "alfa" definitivo, tenga genitales tan pequeños. Sin embargo, los investigadores han identificado una razón clara. Según Susan Harvey, una experta que escribió en 2012 para UCL, "El tamaño masivo de un gorila macho es en realidad por qué tiene un pene tan pequeño".

Los gorilas viven en grupos jerárquicos y típicamente poligínicos, donde un macho dominante tiene derechos exclusivos de apareamiento con todas las hembras del grupo. Harvey explicó: "Cuando la competencia masculina se resuelve a través de la agresión física, el macho alfa puede asegurar sus oportunidades de apareamiento sin necesidad de competencia de esperma". Los machos más pequeños tienen menos acceso a las hembras, por lo que su éxito reproductivo depende más de la dominancia física que de la competencia sexual.

Esto difiere notablemente de los chimpancés, que viven en grupos grandes mixtos donde las hembras pueden aparearse con múltiples machos. En tales grupos, la competencia de esperma es un factor significativo. "El esperma puede vivir hasta cuatro días después de la eyaculación, por lo que cuando las hembras se aparean con dos machos sucesivamente, el esperma de ambos machos puede competir directamente", explicó Harvey.

Para un chimpancé macho que espera propagar su ADN, es de su interés producir esperma fuerte y eficiente. El resultado son testículos grandes capaces de producir vastas cantidades de esperma varias veces al día. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

¿Dónde encajan los humanos en la escala?

En una escala entre gorilas y chimpancés, los humanos ocupan una posición única. "Los humanos tienen un pene mucho más largo y ancho que la mayoría de los homínidos", escribió Mark Maslin, profesor de paleoclimatología en UCL en un artículo de 2017 para The Conversation. Sin embargo, agregó, "Nuestros testículos son bastante pequeños y producen una cantidad relativamente pequeña de esperma". En esencia, los humanos son más impresionantes en tamaño de pene pero no en cuanto a producción de esperma.

Maslin también señaló que, a pesar del tamaño del pene humano, este carece de protuberancias, crestas u otras características que se encuentran en algunos primates. Esta simplicidad suele indicar monogamia, lo cual resulta sorprendente encontrar en humanos. "Esto entra en conflicto con el hecho de que los hombres son significativamente más grandes que las mujeres", escribió Maslin, sugiriendo que la evolución humana involucró algún grado de apareamiento poligínico.

Muchas teorías intentan resolver esta contradicción. Algunos sugieren que la diferencia de tamaño entre hombres y mujeres evolucionó para ayudar a proteger a la descendencia. Otros proponen que la forma del pene humano podría tener ventajas evolutivas únicas. En última instancia, Maslin sugirió que mirar la evolución genital humana a través del prisma de la biología más amplia de los simios podría ser engañoso.

"Si vemos la evolución de los sistemas de apareamiento en humanos a través del prisma de la sociedad humana, está claro que se requiere un enorme esfuerzo social para mantener y proteger a más de una pareja al mismo tiempo", escribió. "Solo cuando los hombres tienen acceso a recursos adicionales y poder pueden proteger a múltiples hembras".

Básicamente, el estatus, los recursos y la posición social de un hombre juegan un papel más significativo que los atributos físicos a la hora de atraer parejas. Mientras que los gorilas podrían mostrar su dominancia golpeando su pecho, los humanos a menudo confían en su estatus social, inteligencia o riqueza para formar vínculos a largo plazo.

"En algún lugar de nuestro pasado evolutivo, nuestras habilidades sociales y nuestra inteligencia se convirtieron en los principales determinantes de nuestro acceso a parejas sexuales", concluyó Maslin, "no el tamaño o grandiosidad de nuestro pene".