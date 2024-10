Encuentran muerto a Liam Payne, cantante de One Direction, en Buenos Aires

El ex cantante de One Direction, Liam Payne, falleció fuera de un hotel en la capital argentina de Buenos Aires, informaron los medios locales el miércoles, diciendo que el músico británico de 31 años fue encontrado muerto después de caer desde el tercer piso del hotel.

Citando a funcionarios, los principales periódicos locales La Nación y Clarín informaron que la policía fue llamada al hotel en el barrio de Palermo de la capital en respuesta a una llamada de emergencia que mencionaba "un hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de drogas y alcohol".

Los trabajadores de ambulancia luego confirmaron la muerte del cantante, quien fue encontrado en un patio interior del hotel, según los informes de noticias.

Los trabajadores de emergencias confirmaron la muerte de Payne, quien al parecer fue encontrado en el patio interior del hotel.

"Nuestros corazones están absolutamente destrozados y deseamos mucha luz y fuerza para su familia y seres queridos", escribió la sucursal latinoamericana de MTV en una publicación en la plataforma de redes sociales X.

Payne alcanzó la fama mundial como parte de la banda de pop One Direction, que se disolvió desde entonces, junto a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson.

La banda de chicos comenzó después de terminar en tercer lugar en la versión británica del programa de competencia musical X Factor en 2010, pero el grupo se separó en 2016 mientras sus miembros buscaban diferentes proyectos, incluyendo carreras en solitario.

El medio de noticias local Todo Noticias TV entrevistó a Hernán Palazzo, quien trabaja cerca del hotel en el barrio de Palermo, quien dijo "El barrio está muy conmocionado... Hay mucha policía, algunos fanáticos llegando. Es muy triste."

Payne había asistido a principios de este mes al concierto de su ex compañero de banda Niall Horan en Buenos Aires. El músico ha sido abierto en los medios sobre sus problemas con la adicción y el tiempo que ha pasado en un centro de rehabilitación.

Más temprano el miércoles, Payne aparentemente había publicado en Snapchat sobre su viaje a Argentina, hablando sobre montar a caballo, jugar al polo y esperando con ansias regresar a casa para ver a su perro.

BREAKING: Liam Payne was reportedly active on Snapchat just an hour before news of his death surfaced. Payne had traveled to Buenos Aires, Argentina, to attend a concert by his former One Direction bandmate, Niall Horan, when the tragedy occurred. pic.twitter.com/6ykPl5ZR6R