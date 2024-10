TikToker arranca banderas griegas al confundirlas con banderas de Israel

La TikToker @ambamelia derribó banderas griegas frente a un restaurante en Estados Unidos el martes, creyendo erróneamente que eran israelíes.

En el video, se puede ver a ella derribando la banderita griega del restaurante mientras grita repetidamente "¡Palestina libre!"

Cuando nota al trabajador dentro mirándola, grita, "¿Qué estás mirando? ¡Sabes muy bien que hay un genocidio!"

Luego procede a filmarse a sí misma desmontando la banderita y derribando otras decoraciones a las que estaba unida. Murmurando repetidamente para sí misma, "No lo apoyo."

Captura de pantalla de un trabajador de un restaurante confundido por una mujer que arrancó banderas griegas pensando que eran israelíes, 15 de octubre de 2024. (credit: Screenshot/TikTok)

Todo confuso

Después de ser confrontada por un trabajador, ella dice: "No lo apoyo. No apoyo el sionismo. Hay un genocidio."

"Están matando a niños", dice a los trabajadores claramente perplejos.

"Entiendes, ¿verdad? No es nada contra las personas judías. Pero esto," dijo mientras sacudía las banderas griegas, "No está bien."

El trabajador le dice: "Esta es una bandera griega".

"¿Qué?!", respondió ella. "¿En serio? Pensé que era de Israel".

"Oh m**rda. Mi error", dijo antes de comenzar a devolver las banderas.

"Mira, parece de Israel. ¿Quieres que te la devuelva?", preguntó.

Uno de los trabajadores comienza a reprenderla, diciéndole que realmente no es aceptable estar derribando sus banderas.