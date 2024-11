El gato más gordo del mundo fallece en un campamento para gatos obesos

Kroshik, el gato que se convirtió en una celebridad mundial por su inmenso tamaño y notable viaje de pérdida de peso, ha fallecido después de un repentino deterioro en su salud. El felino de 14 años, que alguna vez pesó extraordinarios 17 kilogramos, tres veces el peso normal para un gato de su edad, falleció el 26 de octubre en Perm, Rusia.

Ese día, la respiración de Kroshik se volvió dificultosa, alarmante para sus cuidadores en el Refugio Matroskin, donde había estado sometiéndose a rehabilitación. "Kroshik murió anoche. Esta noticia deja un vacío en nuestros corazones", anunció el refugio en un comunicado en redes sociales. A pesar de los mejores esfuerzos del equipo veterinario, que incluyeron colocarlo en una cámara de oxígeno y horas de intentos de reanimación, la condición de Kroshik se deterioró rápidamente y fue declarado muerto poco después.

Más tarde se reveló que Kroshik tenía varios tumores cancerosos escondidos debajo de sus capas de grasa, que los habían ocultado de una detección anterior. "Debido a los enormes depósitos de grasa, la ecografía no pudo mostrar una imagen adecuada de la condición de los órganos internos de Kroshik, por lo que solo pudimos centrarnos en los indicadores sanguíneos, que eran normales", explicó el refugio.

Galiana More, la jefa del Refugio Matroskin, expresó su dolor por la pérdida. "Si alguien me hubiera dicho hace un par de días que Kroshik iba a morir, nunca lo habría creído", dijo. Agregó: "Cuando se trata de una gran cantidad de fallas multiorgánicas, el cuerpo simplemente no puede resistir, a pesar de que Kroshik era realmente un luchador".

La historia de Kroshik comenzó cuando fue rescatado del sótano de un hospital en Perm. Allí, personas bien intencionadas lo habían sobrealimentado con galletas, sopa y carne, lo que llevó a su extrema obesidad. "Estaba tan gordo que no podía caminar ni siquiera pararse en sus pies", dijo un voluntario a los medios rusos. En el momento de su rescate a principios de septiembre, Kroshik estaba completamente indefenso; no podía moverse ni caminar, y sus articulaciones sufrían debido a su condición de sobrepeso.

El personal del Refugio Matroskin implementó una estricta dieta y régimen de ejercicio para ayudar a Kroshik a perder el exceso de peso. Su tratamiento incluía hidroterapia y caminar en una cinta de correr bajo el agua para reducir la presión sobre sus articulaciones. El refugio se propuso ayudar a Kroshik a perder entre 70 y 150 gramos semanalmente para alcanzar un peso ideal de 4.5 kilogramos y ayudarlo a recuperar la capacidad de moverse. Sus esfuerzos tuvieron éxito, ya que Kroshik logró perder casi 3 kilogramos (aproximadamente 7 libras).

"Los cuidadores informaron que Crumbs hizo suficiente progreso como para comenzar a saltar sobre los muebles en su recinto, y Kroshik aprendió a escalar pequeñas alturas para instalarse en un sofá o taburete a su gusto." Su viaje de pérdida de peso le llevó a la fama mundial, y miles de personas siguieron su recuperación en redes sociales.

A pesar del progreso, la salud de Kroshik dio un giro repentino para peor. El 26 de octubre, repentinamente se enfermó y comenzó a ahogarse, lo que le causó dificultad para respirar. "Actuamos inmediatamente: en media hora Kroshik ya estaba en la cámara de oxígeno", declaró el refugio. Desafortunadamente, todos los esfuerzos médicos no lograron estabilizarlo, y falleció poco después de recibir tratamiento.

El refugio expresó su pesar en una emotiva publicación en redes sociales: "Kroshik falleció anoche. Esta noticia deja un vacío en nuestros corazones. Al morir, no estaba solo. Hasta su último aliento, los mejores médicos lucharon por su vida". Continuaron, "Nos alegramos con ustedes en cada victoria de Kroshik y apreciamos cada uno de sus pasos. A veces, incluso los gatos más fuertes no pueden adaptarse. Y a veces, incluso los mejores médicos y centros de rehabilitación y el apoyo de personas de todo el mundo no pueden brindar ayuda".

La causa precisa de la muerte de Kroshik es desconocida, pendiente de un examen post mortem completo. Las pruebas preliminares indicaron que tenía "múltiples crecimientos en el bazo y metástasis en otros órganos internos". Galiana More dijo: "Es doloroso que no supiéramos eso antes y no pudiéramos ayudarlo. La pérdida es grande porque él era un símbolo de esperanza. Deseábamos publicar solo buenas noticias. Es realmente doloroso hablar de su muerte".

Los cuidadores de Kroshik lo recordaron con cariño, notando que él ronroneaba cuando disfrutaba de las caricias y el amor del personal. "Los cuidadores publicaron: 'Durante mucho tiempo, no pudimos entender la razón de tanta popularidad de Kroshik, porque no hicimos nada para atraer de alguna manera a los medios a la historia... Más tarde nos dimos cuenta de que la gente de todo el mundo está tan cansada de malas noticias...'"

"Agradecemos a todos por estar con Kroshik hasta sus últimos suspiros. Gracias por ser la razón de su creencia en la bondad de las personas", concluyeron sus cuidadores en su tributo.

Fuentes: The Sun, The Scottish Sun, Mirror, New York Post, TMZ, Liputan 6, Clarin, The Straits Times, News18, LaVanguardia

Este artículo fue escrito en colaboración con la empresa de inteligencia artificial generativa Alchemiq