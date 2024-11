La mujer más alta y más baja del mundo se encuentran por primera vez: Mira el video

El miércoles, la mujer más alta del mundo, Rumeysa Gelgi, y la mujer más baja del mundo, Jyoti Amge, se conocieron por primera vez en el Hotel Savoy de Londres. La reunión formó parte de las celebraciones por el 70º aniversario de Guinness World Records y el 20º aniversario del Día de Guinness World Records. Las dos mujeres compartieron té por la tarde, intercambiaron historias de vida y celebraron sus lugares únicos en los libros de récords.

Rumeysa Gelgi, una desarrolladora web de 27 años de Turquía, tiene una impresionante estatura de 215.16 cm (7 pies 1 pulgada). Ella ostenta el récord mundial de Guinness por ser la mujer más alta del mundo. La extraordinaria altura de Gelgi se debe a una rara condición llamada síndrome de Weaver, que provoca un crecimiento acelerado y deformidades esqueléticas. Su caso fue el número 27 diagnosticado y el primero en Turquía. Gelgi utiliza una silla de ruedas y puede estar de pie con la ayuda de un andador durante breves periodos de tiempo.

Jyoti Amge, de 30 años, de la India, es reconocida por el Libro Guinness de los Récords como la mujer más baja del mundo, con solo 62.8 cm (2 pies 1 pulgada). Ella sufre de acondroplasia, una forma de enanismo que afecta el crecimiento de los huesos. A pesar de su condición, que resulta en extremidades cortas y una cabeza grande con una frente prominente, las personas con acondroplasia tienen capacidades intelectuales y reproductivas normales. Amge trabaja como actriz y es mejor conocida por su papel como 'Ma Petite' en la serie de televisión estadounidense "American Horror Story".

Durante su encuentro, Gelgi y Amge descubrieron que a pesar de estar en los extremos opuestos del espectro de altura, compartían muchos intereses comunes. Gelgi mencionó: "Tenemos cosas en común; ambas amamos el maquillaje, el cuidado personal y hacernos las uñas", según The Scottish Sun. Amge hizo eco de este sentimiento, expresando: "Estoy encantada de haber conocido a Rumeysa, es de buen corazón y me sentí muy cómoda hablando con ella. Gracias a la actitud cálida y sincera de Rumeysa, me sentí muy cómoda", según informó The Scottish Sun.

Amge también compartió sus sentimientos sobre la reunión, diciendo: "Estoy acostumbrada a mirar hacia arriba y ver a personas más altas que yo, pero hoy estaba tan feliz de mirar hacia arriba y ver a la mujer más alta del mundo", según informó The Sun. Gelgi también expresó su alegría, declarando: "Fue increíble conocer a Jyoti por primera vez", según The Sun. A pesar de su diferencia significativa de altura, ambas encontraron que tenían mucho en común y disfrutaron de la compañía de la otra. Durante su tiempo juntas, intercambiaron historias de vida y experiencias, descubriendo muchos puntos en común.

La reunión fue en celebración del próximo vigésimo Día Anual de Récords Mundiales Guinness, observado cada año el 16 de noviembre, que reúne a personas para romper o establecer nuevos récords. Ambas mujeres han sido honradas como íconos de los Récords Mundiales Guinness en la edición del 70 aniversario del libro. Aparecen junto a otros poseedores de récords como Diana Armstrong, quien tiene las uñas más largas del mundo con 42 pies y 10 pulgadas, y Sultan Kösen de Turquía, reconocido como el hombre más alto del mundo.

Craig Glenday, el director editorial del Libro Guinness de los récords, declaró: "Los íconos del Libro Guinness de los récords son aquellos poseedores de récords que verdaderamente encarnan el espíritu de GWR", según The Sun. "Los íconos del Libro Guinness de los récords se trata de celebrar las diferencias", añadió. Glenday señaló que los poseedores de récords provienen de diversos campos, incluyendo la ciencia, la tecnología, el deporte y las artes, siendo individuos dedicados que se ven año tras año.

La edición del 70 aniversario del Libro Guinness de los récords también rinde homenaje a otros poseedores de récords icónicos. Maci Currin, una joven de 21 años de Texas, tiene el récord mundial Guinness por tener las piernas más largas del mundo. Sus piernas miden 53.3 pulgadas y 52.8 pulgadas cada una, y tiene una altura de 6 pies 10 pulgadas. Currin ha ganado popularidad en TikTok compartiendo clips que muestran su extraordinaria estatura.

Brittany Lacayo, de Houston, Texas, ha ganado el récord mundial Guinness por tener la lengua más ancha del mundo. Su lengua mide 7.90 cm (3.11 pulgadas) en su punto más ancho, lo cual es casi cuatro pulgadas y casi el mismo ancho que una tarjeta de crédito. A menudo se ve a Lacayo equilibrando snacks pesados en su lengua y puede sostener hasta cuatro paletas en su boca.

La reunión entre Gelgi y Amge destaca la celebración de la diversidad humana y las historias únicas detrás de cada poseedor de récords. Según Craig Glenday, "El Libro Guinness de los Récords se trata de celebrar las diferencias", según The Scottish Sun. A pesar de sus desafíos físicos, ambas mujeres se niegan a dejar que los obstáculos las detengan, abrazando su singularidad e inspirando a otros alrededor del mundo.

