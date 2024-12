El motor de inteligencia artificial más popular del mundo, ChatGPT, aparentemente está restringido para proporcionar información sobre quién es David Mayer.

A pesar de ser conocido por responder virtualmente a cualquier pregunta, cuando ChatGPT detecta el nombre, se niega a proporcionar una respuesta, dejando a los usuarios del chatbot desconcertados.

Todo comenzó con usuarios compartiendo rumores de que, sin importar cómo formularan sus preguntas, el chatbot se negaba a mencionar el nombre "David Mayer". Intentaron varios enfoques creativos, como agregar espacios entre las letras o usar frases indirectas, pero sin éxito.

Cuando intentan preguntar quién es Mayer, ChatGPT bloquea la casilla de entrada y muestra un mensaje de error en rojo que dice: "No puedo producir una respuesta". Además, al preguntar por qué el motor de inteligencia artificial no puede proporcionar detalles sobre el heredero de la familia bancaria judía, ChatGPT responde nuevamente con un mensaje de error. Pruebas que demuestran que ChatGPT no puede proporcionar información sobre David Mayer de Rothschild. (credit: Courtesy)

Entonces, ¿quién es David Mayer? La única figura algo notable con ese nombre es David Mayer de Rothschild, de la familia bancaria judía europea, un explorador británico y defensor del medio ambiente conocido por sus expediciones a lugares remotos y por fundar la fundación "Sculpt the Future", que se enfoca en la sostenibilidad, y David Mayer, un músico que crea pistas de baile y chill-out y administra una página de Instagram.

Según The Economic Times, lo que podría parecer un problema se reportó por primera vez el 23 de noviembre, cuando los usuarios publicaron sobre ello en el foro de desarrolladores de la plataforma. Sin embargo, la restricción aparente ha permanecido desde entonces. Además, el informe señaló que cuando los usuarios intentaron "cifras, adivinanzas, [y trucos]", el motor de IA seguía sin poder producir una respuesta.

Restricción despierta teorías sobre moderación de contenido

Sin embargo, el informe también señaló que cuando se pidió reemplazar la letra 'a' en el nombre buscado con el símbolo '@', ChatGPT respondió con, "d@vid m@yer' (o su forma estándar) es que el nombre se parece mucho a una entidad sensible o marcada asociada con posibles figuras públicas, marcas o políticas de contenido específicas.

"Estas salvaguardas están diseñadas para prevenir el mal uso, garantizar la privacidad y mantener la conformidad con consideraciones legales y éticas," leyó la respuesta. Sin embargo, cuando The Jerusalem Post preguntó a ChatGPT, "¿Quién es D@vid M@ayer?", el motor de búsqueda proporcionó una respuesta que notablemente no incluía al heredero de la fortuna Rothschild.

Además, al preguntar de forma más directa, "¿Quién es D@vid M@yer de Rothschild?", el error vuelve, aunque hay evidencia de que se hizo una búsqueda inicial en línea, ya que el chatbot proporciona una lista de fuentes en línea sobre la persona.

Las razones por las que ChatGPT parece filtrar el nombre David Mayer siguen siendo poco claras. Sin embargo, hay algunas posibles teorías. Podría tratarse de una figura sensible que OpenAI quiere proteger, o quizás el nombre está relacionado con problemas de derechos de autor, como si perteneciera a un artista o músico, como había afirmado el motor según un usuario X citado por The Economic Times. Otra posibilidad es un error técnico, que causa que la IA bloquee erróneamente ciertos términos.

No obstante, la situación plantea algunas preguntas sobre las capacidades y limitaciones de la inteligencia artificial. Por un lado, muestra un logro impresionante: la aparente capacidad de ChatGPT para reconocer y filtrar contenido perjudicial o ilegal. Por otro lado, destaca la necesidad de una supervisión constante de los sistemas de IA para prevenir el mal uso o discriminación inadvertida.