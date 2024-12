TikTok y su trend peligroso que pone en riesgo a adolescentes

En Israel, al menos 19 niños y adolescentes han resultado heridos al participar en el desafío de TikTok "Superman" y han requerido tratamiento médico.

El "Superman Challenge" consiste en que los participantes imiten la icónica pose de vuelo de Superman, lo que a menudo resulta en lesiones graves por caídas. En el desafío, dos o más personas se toman de las manos para crear una "plataforma", y una tercera persona salta sobre sus brazos extendidos. Después del salto, otros pueden o no atrapar al participante, lo que lleva a caídas peligrosas y lesiones. Una variante de la tendencia implica que los participantes retiren sus manos durante el salto, lo que hace que el saltador caiga al suelo, lo que ha provocado muchas lesiones graves y fracturas registradas, informó iefimerida.

Noa, una niña de doce años de Israel, contó su experiencia: "Ahora me siento mejor, pero fue muy aterrador. Mis dos amigas y yo decidimos intentar el desafío, y luego se unieron más chicas. Al principio, yo era una de las que lanzaba a los demás, pero luego me tocó a mí ser lanzada. La primera vez, no pudieron levantarme. La segunda vez, intentaron lanzarme, pero no recuerdo nada desde el momento en que golpeé mi cabeza hasta que me encontré en la ambulancia", dijo según iefimerida.

"Ni siquiera tiene TikTok, así que no me di cuenta de que pudiera estar expuesta a tales cosas", dijo su madre, Nechama Tangi. "La profesora me llamó y me dijo que había perdido el conocimiento y estaba rodando los ojos. Los niños la lanzaron muy alto, y tuvo un final malo. Estaba aterrada cuando recibí la llamada. Cuando llegué a la escuela, ella no hablaba, estaba confundida, y la ambulancia ya estaba allí", dijo.

En Rumania, más de 20 niños han sido hospitalizados con fracturas graves debido al "Desafío de Superman", con informes de trauma severo y al menos dos niños necesitando cirugías, informó CNN Grecia. Dos de los niños hospitalizados necesitaron cirugía, según Enikos.

Los médicos advierten sobre los peligros, instando a los padres y adolescentes a evitar imitar tendencias en línea peligrosas. La Dra. Gal Altberg enfatizó que tales actividades pueden terminar en desastre y señaló que desafíos como estos ponen a los participantes en un peligro significativo, desde fracturas hasta discapacidades severas y riesgos que ponen en peligro la vida. La Dra. Dana Zinger-Harel reportó haber visto numerosos casos de adolescentes lesionados al intentar el "Desafío de Superman", incluida una niña de 12 años que cayó sobre su cabeza y perdió el conocimiento.

Un estudiante de 13 años de la Escuela Secundaria Kalythion en Rodas resultó gravemente herido mientras intentaba la peligrosa tendencia. El incidente ocurrió durante un descanso escolar cuando el estudiante estaba jugando con sus compañeros de clase.

Después de la caída, el estudiante sufrió convulsiones, lo que llevó a su intubación debido a la gravedad de su condición, según informó iefimerida. Los exámenes médicos confirmaron que había sufrido lesiones craneoencefálicas, lo que hizo su condición extremadamente crítica, según Proto Thema. Los médicos del Hospital General de Rodas consideraron necesario trasladar al estudiante al Hospital Infantil Agia Sofia en Atenas. Debido a las malas condiciones climáticas, hubo retrasos en su traslado, pero finalmente fue llevado en helicóptero militar, reportó Enikos.

El director de la escuela, Thomás Soldátos, informó que el profesor supervisor estaba a 20 metros de distancia y no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que el estudiante cayó, según Enikos.

Otro estudiante resultó herido durante el "Desafío Superman" en una escuela secundaria en Patras, Grecia.

CNN Grecia informó que cinco estudiantes de una escuela en Río participaron en el desafío, y uno de ellos se lastimó la muñeca. El director de la escuela castigó a los estudiantes involucrados, emitiendo expulsiones, según Proto Thema.

TikTok ha comenzado a mostrar mensajes de advertencia en muchos videos relacionados con el desafío, indicando que la publicación "puede ser inapropiada para algunos espectadores", según lo señalado por Le Parisien.

Varias escuelas, incluidas las de Francia y Bélgica, han tomado medidas para prohibir el desafío debido a los riesgos que implica. Según informó Le Parisien, se ha alertado a los padres de los estudiantes para concienciar sobre los peligros involucrados. En Bélgica, los padres recibieron cartas sobre los peligros del desafío después de que un niño de primer grado cayera y resultara herido durante el juego, lo que provocó una lesión en la cabeza, según informó 20 Minutes.

A pesar de las advertencias, los videos del desafío continúan acumulando miles de "me gusta" y visualizaciones en TikTok, especialmente entre los jóvenes, con algunos videos teniendo más de 29 millones de visualizaciones.

Este artículo fue escrito en colaboración con la empresa de inteligencia artificial generativa Alchemiq.