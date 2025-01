YouTuber español detenido por tutoriales para crear bombas caseras

La Guardia Civil española arrestó al Youtuber de 28 años Alberto R. H., conocido en línea como "HRom" o "albertohrom", en la ciudad de Castro Urdiales, Cantabria. Según EL PAÍS, el arresto fue parte de una operación dirigida a individuos involucrados en la fabricación ilegal de mezclas y dispositivos explosivos e incendiarios.

El canal de YouTube de HRom contaba con más de 60 videos tutoriales detallando el proceso de fabricación de compuestos explosivos e incendiarios. Los videos acumularon más de 106 millones de visitas y atrajeron a más de 1.3 millones de suscriptores, representando un riesgo para la seguridad pública.

Según 20 Minutos, su taller clandestino estaba ubicado en una finca familiar cerca de una zona residencial, un parque industrial y un área boscosa. Esta proximidad representaba un "peligro real" de explosión accidental, poniendo en peligro su vida, la de sus familiares y vecinos.

Uno de los videos más preocupantes mostraba al YouTuber fabricando más de 30 kilos de termita, un compuesto pirotécnico con una alta capacidad incendiaria que puede alcanzar temperaturas superiores a los 2.500 grados Celsius, capaz de derretir cualquier tipo de metal. Mundo Deportivo informó que utilizó esta termita para destruir un vehículo en su propiedad. La demostración se realizó cerca de una zona forestal.

En otro video, Alberto ofrecía lecciones sobre cómo construir dispositivos caseros, incluido un lanzallamas casero utilizando napalm. Demostró la efectividad y alcance del dispositivo.

Milenio informó que se decomisaron más de 20 kilos de sustancias químicas, incluidos 10 kilos de explosivos caseros. Las sustancias incluían precursores y otros productos químicos como clorato, pólvora y termia.

No fue la primera vez que las autoridades en España vincularon actividades peligrosas con el contenido del YouTuber. En 2022, durante la Operación Cajas, un hombre de 22 años en Pontevedra fue arrestado por fabricación ilegal de explosivos después de admitir seguir tutoriales del canal del YouTuber. El Observador señaló que posteriormente el individuo fue condenado a un año y seis meses de prisión.

"Los videos publicados por el YouTuber detenido representaban un serio riesgo para la seguridad ciudadana debido al peligro de que algunas de las millones de personas que habían visto sus tutoriales intentaran fabricar esos mismos explosivos para fines ilícitos", afirmó la Guardia Civil, según La Razón.

Alberto defendió sus acciones. "Soy un buen chico haciendo videos educativos, informativos y entretenidos", dijo en una respuesta en video, según El Confidencial. "La semana pasada me registraron. 18 guardias civiles de toda España vinieron y no encontraron nada", declaró. Añadió, "Yo fui súper tranquilo con ellos y sabían que no era ningún terrorista."

Sus seguidores rápidamente respondieron con apoyo, utilizando el hashtag "FreeHRom" junto a mensajes alentadores para el YouTuber y defendiendo su inocencia en actividades que no consideraban deberían ser consideradas criminales, como mencionó Mundo Deportivo.

Alguno de los contenidos recientes del YouTuber se centraron en temas científicos más seguros, con títulos como "¿Cómo funciona un deshumidificador?" y "¿Se puede evitar que el agua se congele?".

Este artículo fue escrito en colaboración con la empresa de inteligencia artificial generativa Alchemiq.