Valerie Hamaty: La árabe que podría representar a Israel en Eurovisión

(JTA) — Una de las favoritas en la última temporada de "Rising Star", el programa de talentos israelí, ha avanzado basándose en sus interpretaciones de una canción icónica de Israel que incluye palabras del Shemá, una de las oraciones centrales del judaísmo, y "Hurricane", el himno del país después del 7 de octubre, que interpretó junto a una sobreviviente de la masacre de Hamas ese día.

Esas selecciones pueden no ser sorprendentes en un país judío que recientemente ha sido definido por su respuesta al 7 de octubre. Pero no es solo su voz lo que distingue a Valerie Hamaty: también es una cristiana árabe, la única concursante de este tipo en un programa cuyo ganador se convierte en el representante de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión. Y su éxito está generando debate en un momento en que la guerra de Israel en Gaza ha puesto a prueba las relaciones entre judíos y árabes israelíes.

“Que una árabe represente a Israel en un escenario internacional es una gran fuente de orgullo”, dijo Zohurha Abonar. “Y el hecho de que sea de aquí mismo? Eso lo hace aún más especial”.

Abonar es una residente musulmana de Jaffa, la ciudad adyacente a Tel Aviv que es el corazón de Israel árabe y el lugar de nacimiento de Hamaty. Ella estaba hablando en un mercado navideño donde el reciente avance de Hamaty añadía alegría a la temporada.

Una adolescente, que dijo ser prima de Hamaty pero pidió no ser nombrada, dijo que el creciente éxito de la cantante resonaba profundamente en su comunidad cristiana. “Ella nos está inspirando a muchos de nosotros”, dijo. Valerie Hamaty y Daniel Wais, superviviente del atentado de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, interpretan juntos ''Hurricane'' en el programa de talentos ''Rising Star''. (credit: screenshot)

Pero el ascenso de Hamaty no ha sido bien recibido por todos.

“Ella siempre está adulando a los judíos”, dijo una joven de un grupo cercano, que se negó a dar su nombre.

“Mi generación en la comunidad musulmana nunca la respaldará”, agregó, señalando la decisión de Hamaty de usar un pin amarillo en apoyo a los rehenes, y lo que ella consideraba como la alineación pública de la cantante con los judíos israelíes durante la guerra en curso. Hamaty ha realizado visitas regulares a hospitales para animar a los soldados heridos en Gaza, ha cantado en los funerales de las víctimas del ataque del 7 de octubre, y ha recorrido kibutzim y comunidades afectadas.

Hamaty siendo una figura controvertida en la sociedad árabe israelí

En diversos foros árabes, las discusiones sobre Hamaty reflejan esta división. Algunos la elogian por romper barreras culturales y servir como modelo a seguir para jóvenes artistas árabes. Otros expresan incomodidad con su asociación con eventos nacionales israelíes.

Entre los israelíes judíos, las opiniones también están divididas. Mientras que algunos acogen con agrado su candidatura para Eurovisión y su decisión de interpretar canciones hebreas y en inglés conocidas en árabe, que Hamaty misma traduce, como un reflejo de la diversidad de Israel, otros ven sus actuaciones durante tiempos de guerra como insensibles y creen que el privilegio de representar a Israel en el escenario mundial debería reservarse para un artista judío.

"¿Cómo podemos enviar a una cantante no judía para representarnos?" escribió un comentarista en respuesta a un video de la actuación más reciente de Hamaty. "Después de todo, Israel es el estado de una nación, el símbolo de la Estrella de David está en la bandera. Esto es un hecho, no una opinión". El comentario generó un puñado de respuestas acusando al autor de racismo, pero también más de 80 emojis de pulgar hacia arriba.

El padre de Hamaty, Tony, dice que sigue de cerca cada intercambio en línea sobre su hija pero ha logrado mantener la calma. "Entro en cada artículo escrito sobre mi hija y si hay mil comentarios, leeré cada uno. Me gusta entender lo que la gente piensa", dijo.

"Las secciones de comentarios están contaminadas por unos pocos racistas muy ruidosos que responden a todos", agregó. "Pero la mayoría cuerda no ha mostrado más que amor por Valerie".

Tony Hamaty estaba hablando desde su pizzería homónima en la antigua ciudad de Jaffa, donde un televisor en la pared reproducía un bucle de las actuaciones de su hija.

Una de las más emocionalmente impactantes fue un dúo interpretado con otro concursante, Daniel Wais. El padre de Wais, Shmulik, fue asesinado el 7 de octubre en su casa en el kibutz Be'eri cuando intentaba defender a su esposa, quien fue secuestrada, llevada a Gaza y luego asesinada. Su cuerpo fue finalmente recuperado por las FDI.

Justo antes de grabar el episodio, Wais había venido del entierro de sus padres, trasladados desde tumbas temporales al cementerio del kibutz ahora considerado lo suficientemente seguro para un funeral adecuado.

Durante el espectáculo, Wais compartió que él y Hamaty habían competido entre sí en un concurso de talentos antes de la guerra. Su padre, quien asistió a ese evento, le había dicho después que necesitaba encontrar una forma de actuar con ella algún día. Reflexionando sobre el dúo, Wais dijo: "Cuando me di cuenta de que íbamos a cantar juntos en 'Rising Star', me puse la piel de gallina".

Los dos cantaron "Hurricane", la canción interpretada por Eden Golan, quien representó a Israel en el Eurovisión del año pasado. La canción, que hacía referencia a los asesinados el 7 de octubre, tuvo sus letras y título alterados después de que los organizadores de Eurovisión la consideraran demasiado política. Golan la interpretó en la final, celebrada en la ciudad sueca de Malmö, entre abucheos y silbidos de los miembros del público que se oponían a la guerra de Israel en Gaza, así como aplausos. Golan finalmente quedó en segundo lugar en la votación del público y quinto en general.

En su interpretación, Hamaty y Wais incorporaron letras de la versión original, titulada "October Rain".

Tony Hamaty compartió que su hija había recibido un apoyo abrumador de los sobrevivientes y familiares de las víctimas del ataque del 7 de octubre, diciendo que le habían instado a "mantenerse fuerte y no dejar que las voces racistas la afectaran".

En una entrevista con el Canal 12 de Israel, Valerie relató un encuentro conmovedor con Shani Goren, quien fue tomada como rehén en Gaza y liberada en un acuerdo con Hamas en noviembre de 2023. Goren se acercó a la cantante, expresando su deseo de escuchar a Hamaty cantar en árabe, explicando que quería reconectar con la belleza del idioma a pesar del trauma que había sufrido.

"No quiero asociarlo solo con lo que pasé allí", le dijo Goren. "Eres la única que puede ayudarme a verlo de manera diferente".

Para Hamaty, el momento fue transformador. "Si esta es mi misión, y estas son las personas que me han dado su bendición, no tengo nada más que demostrar. La música siempre me asombra: si el árabe desencadena miedo en algunos, cantar lo transforma, llegando a sus corazones de una manera diferente", dijo a la salida.

Sin embargo, Hamaty dijo que no tiene planes de cantar en árabe si tiene la oportunidad de representar a Israel en Eurovisión. En cambio, planea cantar una balada en inglés con algo de hebreo, una mezcla estándar en el concurso multilateral que recientemente ha sido dominado por letras en inglés. Explicó que su presencia como árabe en el escenario de Eurovisión ya transmite el mensaje de diversidad.

"El objetivo es conectar con los europeos, por lo que el inglés es necesario para que ellos entiendan, y el hebreo representa a Israel, el idioma oficial aquí. El hecho de que sea árabe ya es parte de la historia. No hay necesidad de exagerarlo".

El padre de Hamaty reconoció que la guerra ha hecho que escuchar árabe sea difícil para algunos judíos israelíes: "Hay quienes dicen, 'Con todo respeto, la queremos y todo, pero nos resulta difícil escuchar el idioma árabe en este momento'. Puedo entender ese sentimiento a nivel emocional, no estoy enojado con ellos. De alguna manera, incluso entiendo de dónde vienen. Pero no estoy de acuerdo con ellos".

"Las personas que dicen que no quieren que una mujer árabe los represente están hablando desde la ignorancia, desde la rabia", dijo. "Si se tomaran el tiempo de hacer un poco de investigación y entendieran lo que Valerie ha logrado, podrían sentirse de manera diferente".

Valerie, una nativa de novena generación de Jaffa y políglota que habla cinco idiomas, comenzó su educación en una escuela cristiana en francés en Jaffa antes de trasladarse a una escuela pública en Tel Aviv, donde su talento musical llamó la atención por primera vez. En la escuela secundaria, su profesor de música formó una banda después de escucharla cantar, y fue elegida para actuar en ceremonias del Día de la Memoria, una decisión notable en un país donde el día solemne simboliza los sacrificios del ejército casi totalmente judío de Israel. Una actuación dejó tal impresión que su directora señaló que era la primera vez que los 1,000 estudiantes permanecieron durante toda la ceremonia, cautivados por su voz.

Ella participó en el viaje de la Marcha de la Vida a Auschwitz y cantó en el Knesset a los 16 años. Después de la escuela secundaria, se esperaba que estudiara medicina, pero decidió estudiar música en la Escuela de Jazz y Música Contemporánea Rimon. Inicialmente, estaba aprensiva sobre la reacción de su padre, pero confesó llorando su decisión y para su sorpresa, Tony dijo que la apoyaba completamente. "Le dije que si la música es su sueño, la apoyo."

En 2021, Hamaty tuvo un momento clave: se unió a la octava temporada de "Rising Star", quedando en segundo lugar. (Ese año, el ganador recibió 1 millón de shekels, o un poco menos de $300,000, en lugar de un lugar en Eurovisión). Desde entonces, ha lanzado varios sencillos y ha obtenido papeles en múltiples programas de televisión israelíes, incluido "Madrasa", un drama ambientado en una escuela secundaria árabe-judía escrito en hebreo por el autor árabe israelí Sayed Kashua.

A lo largo de todo esto, ha colaborado frecuentemente con destacados artistas israelíes, incluida Noa Kirel, quien representó a Israel en Eurovisión 2023, e Ivri Lider. También actuó en 2022 en la ceremonia de encendido de la antorcha del país en el Monte Herzl para marcar la transición entre el Día de los Caídos de Israel y el Día de la Independencia, un día que solo una minoría de árabes israelíes celebra como feriado.

Si ella termina representando a Israel en Eurovisión en Basilea, Suiza, en mayo, no sería la primera vez que el país utiliza el concurso como una oportunidad para mostrar su multiculturalismo. Cuando Israel fue anfitrión del concurso en 2019, después de ganar el año anterior, el radiodifusor público del país lanzó un video promocional con una canción autocrítica cantada por una personalidad árabe-israelí, Lucy Ayoub, junto con la presentadora ruso-israelí Elia Greenfeld. "De hecho, la mayoría de los israelíes tienen identidades complejas/por eso todos nos miramos aquí como enemigos", cantaron.

Tony Hamaty fue franco sobre la resistencia que Valerie ha enfrentado de algunos en la comunidad musulmana. "Tengo muchos amigos musulmanes que fruncen el ceño y preguntan, '¿Por qué tu hija apoya a Israel?'"

En respuesta, señaló la brutalidad indiscriminada de Hamas. "Matan a más de 30 árabes, incluidas mujeres con hiyab, mostrando que no les importa la religión ni la nacionalidad. Su ideología es puramente matar a cada ciudadano israelí", dijo. Para él, la elección es clara: "Tenemos que estar del lado del estado — somos israelíes".

Él concluyó: "Si mi hija gana, demostrará que el racismo no tiene la última palabra".