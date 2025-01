Encuentran muerto a Mathías Acuña, futbolista uruguayo, en la habitación de hotel de Ecuador

El delantero uruguayo Mathías Acuña fue encontrado muerto en su habitación de hotel en Ambato, Ecuador. Acuña, de 32 años, fue descubierto el 4 de enero en circunstancias que las investigaciones iniciales sugieren apuntan al suicidio, según la policía ecuatoriana.

Acuña había vuelto recientemente al equipo ecuatoriano de la Serie A, Mushuc Runa, para la pretemporada antes de la temporada 2025, después de su paso por el equipo griego Lamia FC. A su llegada a Ambato el 3 de enero, expresó su entusiasmo por la próxima temporada, afirmando: "Vengo feliz. Estoy esperando la primera sesión de entrenamiento para que tengamos una buena preparación, que nos acerque al objetivo que el equipo y el club desean, es decir, tener un buen torneo internacional y también un buen torneo local", según informó El Mercurio.

El descubrimiento se produjo cuando el representante de Acuña, Wilson Florín Johan Adhemar, fue a su habitación para almorzar juntos alrededor del mediodía. Después de llamar varias veces sin obtener respuesta, Adhemar entró en la habitación y encontró a Acuña colgado dentro del armario utilizando una sábana. El personal del hotel fue alertado, y los paramédicos del Centro de Salud de Totoras llegaron rápidamente, pero confirmaron que Acuña no tenía signos vitales a su llegada, según Expreso.

Mushuc Runa confirmó la noticia a través de un comunicado en redes sociales, expresando profunda tristeza y extendiendo condolencias a su familia y seres queridos. "Extendemos nuestra nota de pesar por el sensible fallecimiento de Mathías Acuña. Descansa en paz", publicó el club, según lo citado por Ámbito Financiero. El presidente del club, Luis Chango, expresó su dolor por la pérdida, declarando: "Como institución, brindaremos todo nuestro apoyo para los procedimientos de repatriación del cuerpo. Todos los miembros de Mushuc Runa están consternados por esta situación", según El Tiempo.

Las autoridades están investigando las circunstancias que rodean la muerte de Acuña, con la policía local tratándola como un presunto suicidio. Un informe preliminar de la Policía Nacional, alertada a través del ECU911, proporcionó detalles del caso, según informó El Universo. El Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses está realizando una necropsia para determinar la causa exacta de la muerte.

En los meses previos a su muerte, Acuña había estado envuelto en dificultades personales. Estaba siendo investigado por presunto abuso físico y psicológico por parte de su ex novia, Lu Rodríguez. Tras estas acusaciones, se le colocó un monitor electrónico en el tobillo como medida de precaución. Abordando la situación en redes sociales, Acuña declaró: "Lo pusieron como medida de precaución, no porque sea culpable. En este país, las leyes son así: ponen el brazalete en el tobillo por todo lo que ha sucedido previamente en otros casos y para tener control; pero repito, no porque sea culpable", según informó Marca.

Rodríguez acusó públicamente a Acuña de abuso en diciembre, compartiendo su testimonio en redes sociales. "Evité este momento durante muchos años, por miedo, por respeto a sus hijos, por amor, porque más allá de todo el daño, todo lo que muchas personas saben que pasé, él hizo oídos sordos", escribió, según La Nación. "Todo esto aumentó y se convirtió en violencia física. Sí, lo soporté durante años", agregó.

"El tener el monitor en el tobillo me da tranquilidad porque nada puede ser inventado", señaló Acuña. "Todo esto me ayudó a terminar esta relación tóxica de años, de la cual la otra parte nunca aceptó que ya no quería estar con ella", dijo según El Mercurio.

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) expresaron profundo pesar y extendieron sus condolencias. "Enviamos nuestras condolencias a la familia, compañeros de equipo y amigos de Mathías Acuña", anunció la AUF en redes sociales, según Al Jazeera.

La carrera de Acuña abarcó más de una década, durante la cual jugó para clubes en Uruguay, incluyendo CA Fénix y Boston River. Se unió a Mushuc Runa en julio de 2024 y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores clave del club, anotando ocho goles en 15 partidos durante la temporada de la Liga Pro 2024. Sus contribuciones fueron fundamentales para ayudar al equipo a clasificar para la Copa Sudamericana 2025, marcando un logro para el club, según informó El Financiero.

