Mujer francesa envía más de €830,000 a estafador que se hace pasar por Brad Pitt con IA

Una mujer francesa fue estafada por más de €830,000 euros después de que un catfisher se hiciera pasar por el actor Brad Pitt utilizando imágenes generadas por inteligencia artificial, informó Newsweek el martes.

Anne, una mujer de 53 años, primero chateó con el estafador en Facebook en 2023, citó Newsweek a la cadena de televisión francesa BFM TV.

A woman in France was scammed out of €830,000 after believing she was in a relationship with Brad Pitt. These are the photos she received, allegedly from Brad Pitt, that convinced her. pic.twitter.com/DHZklWbUDj