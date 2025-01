Mira el momento exacto en que un meteorito cae frente a una pareja canadiense

En un evento notable capturado en la grabación de seguridad de una casa, un meteorito cayó en el camino de la casa de una pareja canadiense, marcando la primera vez que tanto la imagen visual como el sonido de tal impacto han sido registrados. Una cámara de timbre de Ring en la puerta principal de la casa de Joe Velaidum y Laura Kelly en Marshfield, Isla del Príncipe Eduardo, documentó el descenso e impacto del meteorito, proporcionando datos valiosos para los científicos. Según CBC News, esta ocurrencia es sin precedentes en los anales de las observaciones de meteoritos.

Al regresar de una caminata, la pareja descubrió un misterioso polvo gris en forma de estrella y escombros negros esparcidos por todo su camino. Motivados por los padres de Kelly, quienes vivían cerca y habían escuchado un fuerte ruido, revisaron las imágenes de su sistema de seguridad. El video reveló una roca espacial en rápido movimiento cayendo del cielo, golpeando la pared de ladrillos al lado de su camino y produciendo una nube de humo y un sonido de chisporroteo distintivo. El impacto dejó un pequeño cráter de apenas dos centímetros de diámetro en el suelo.

"Esta es la primera vez que hemos podido grabar la caída de un meteorito tanto en video como en sonido", dijo Chris Herd, un geólogo y curador de la colección de meteoritos de la Universidad de Alberta, según informó Live Science. Herd explicó que el meteorito ingresó a la atmósfera terrestre a aproximadamente 60,000 kilómetros por hora, desacelerando a unos 200 kilómetros por hora antes de impactar en el suelo.

La pareja recogió muestras de los escombros y reportaron sus hallazgos al Sistema de Reporte de Meteoritos de la Universidad de Alberta. Utilizando una aspiradora y un imán, recuperaron un total de aproximadamente 95 gramos de material de meteorito. Algunas de estas muestras, con un peso de unos siete gramos, fueron enviadas a Herd para su análisis. Exámenes posteriores revelaron que el meteorito era un condrito ordinario, un tipo común que representa aproximadamente el 90% de todos los meteoritos recuperados. Herd señaló que los condritos ordinarios son científicamente valiosos porque ofrecen ideas sobre la composición del polvo presente durante la formación del Sistema Solar.

Herd creía que el espécimen provenía del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, habiéndose desprendido hace millones de años antes de emprender un viaje que finalmente lo llevó a la Tierra. "Esta meteorito viene del cinturón de asteroides... entre Marte y Júpiter, por lo que ha viajado mucho," explicó a Futurism.

Desde entonces, el meteorito ha sido nombrado Meteorito Charlottetown, en honor a la ciudad cercana, y fue oficialmente registrado el 13 de enero. "Es realmente asombroso. En realidad es el primer y único meteorito encontrado en la isla, y qué manera de hacer ese descubrimiento," dijo Herd a CBC News.

Reflexionando sobre el susto, Velaidum expresó su asombro por lo cerca que estuvo de ser golpeado. "Si hubiera estado parado en ese lugar exacto solo un minuto o dos más, definitivamente me habría golpeado y probablemente matado el meteorito," dijo a NPR. "Lo impactante para mí es que estuve parado justo allí un par de minutos antes de este impacto. Probablemente me habría partido en dos," agregó en una entrevista con CBC News. La experiencia lo llevó a reevaluar sus prioridades. "He estado pensando mucho al respecto porque, ya sabes, cuando tienes una experiencia cercana a la muerte, te sorprende un poco," dijo a NPR.

Según la NASA, aproximadamente 48 toneladas (43,500 kilogramos) de escombros similares impactan la Tierra todos los días, pero es mucho más probable que caigan en un océano que en el portal de alguien. La probabilidad de que material de un meteorito lesione a un ser humano es extremadamente baja, y ha habido muy pocos casos registrados de meteoritos golpeando a personas.

Herd enfatizó la importancia del evento debido a que las cámaras de seguridad capturaron tanto los componentes visuales como de audio de la caída del meteorito. "Cada vez que esto sucede, es una nueva muestra del espacio", le dijo a CBC News. Señaló que si bien las cámaras han capturado anteriormente meteoritos surcando el cielo, es raro grabar el sonido de la completa caída e impacto de un meteorito. ABC News Australia informó que esto marca un hito en la documentación de meteoritos.

El incidente subraya la creciente presencia de cámaras que capturan eventos cósmicos raros. Mientras Velaidum reflexionaba sobre la experiencia, compartió su sensación de asombro. "Pensamos que nuestras vidas son tan importantes cuando las llenamos con nuestro ego, y hay estos eventos cósmicos que simplemente hacen insignificantes nuestras pequeñas preocupaciones", le dijo a NPR. "Y esto es un evento tan pequeño cuando se trata del esquema cósmico, pero es tan revelador". "¿Cómo se puede interpretar eso, excepto... con asombro y con reverencia?" Velaidum le dijo a CBC News.

