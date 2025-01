¿Trump definió a todos los estadounidenses como mujeres en su orden ejecutiva?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puede haber definido accidentalmente a todos los ciudadanos estadounidenses como mujeres, tras una orden ejecutiva polémicamente redactada sobre el sexo biológico emitida en su primer día de regreso al cargo el lunes.

En su discurso inaugural, Trump prometió poner fin a "la política del gobierno de intentar ingeniería socialmente la raza y el género en cada aspecto de la vida pública y privada," y declaró que de ahora en adelante es la "política oficial del gobierno de los Estados Unidos que solo existen dos géneros, masculino y femenino."

La declaración de la Casa Blanca sobre la orden ejecutiva dijo que "ideólogos que niegan la realidad biológica del sexo han utilizado cada vez más medios legales y de coerción social para permitir a los hombres autoidentificarse como mujeres y acceder a espacios e actividades íntimas de un solo sexo diseñadas para mujeres, desde refugios para mujeres maltratadas hasta duchas laborales de mujeres."

Continuó diciendo que este problema se abordaría utilizando "un lenguaje claro y preciso y políticas que reconozcan que las mujeres son biológicamente femeninas y los hombres biológicamente masculinos".

El presidente de EEUU, Donald Trump, pronuncia este lunes un discurso en el Capitolio, en Washington, tras su investidura (credit: Angelina Katsanis/Reuters)

Los sexos masculino y femenino son, como dijo Trump, estar "basados en una realidad fundamental e incontrovertible".

Horas después de su discurso, Trump firmó esta política en efecto a través de una orden ejecutiva bajo el nombre de Defender a las Mujeres de la Ideología de Género Extremista y Restaurar la Verdad Biológica en el Gobierno Federal.

Sin embargo, los criterios que Trump da para hombres y mujeres en realidad definen a todos como mujeres.

¿Definió Trump a todos los estadounidenses como mujeres?

Según su orden ejecutiva, "femenino" significa una persona que pertenece en la concepción al sexo que produce la célula reproductiva grande, mientras que "masculino" significa una persona que pertenece en la concepción al sexo que produce la célula reproductiva pequeña.

Sin embargo, biológicamente, todos los fetos en la concepción son femeninos hasta aproximadamente seis o siete semanas de gestación.

Los órganos sexuales (gónadas) de un feto permanecen indiferenciados hasta este punto, lo que significa que todos los genitales fetales son femeninos hasta las 6-7 semanas después de la concepción.

Científicamente, la orden de Trump coloca a todos como mujeres, ya que en la concepción, todos los fetos pertenecen al sexo que produce la célula reproductiva grande.

'Primera mujer POTUS': Reacciones a la orden ejecutiva de Trump

Los internautas reaccionaron con diversión ante la orden, acudiendo a las redes sociales para afirmar: "Acabo de enterarme de que soy mujer" y "Soy todas las mujeres".

Un usuario escribió en Reddit: "Donald Trump es ahora una mujer impresionante y valiente", a lo que otro respondió: "Tiene que serlo, para haber llegado a ser la primera presidenta POTUS".

Otros usuarios bromearon diciendo que la brecha salarial ha desaparecido ahora que todos son mujeres. "Bueno, mierda, mi salario acaba de bajar un 30%", escribió uno.

Otro usuario los tranquilizó diciendo: "Pero tu esperanza de vida acaba de aumentar, así que al menos tienes eso a tu favor. Sin embargo, ahora es más probable que pases tus últimos años en la pobreza y con condiciones de salud crónicas, lo cual puede ser un poco desalentador".

Hubo cierta disputa sobre la aplicación de la ciencia en línea. Algunos usuarios plantearon el tema de que la orden discute 'células reproductivas grandes' vs 'células reproductivas pequeñas', refiriéndose a los óvulos y espermatozoides. No alude a los cromosomas x e y, ni a los genitales.

Desde un punto de vista científico, dado que ningún feto tiene células de óvulos o espermatozoides en la concepción, la orden también podría significar que nadie tiene un género.

Trump emite docenas de órdenes ejecutivas

Trump, quien firmó múltiples órdenes ejecutivas en su primer día, prometió comenzar "la completa restauración de América y la revolución del sentido común", según extractos de su discurso inaugural.

En su primer día, otorgó el perdón a unas 1,500 personas que asaltaron el Capitolio de los EE. UU. el 6 de enero de 2021.

También revocó la Orden Ejecutiva 14115 emitida el 1 de febrero de 2024, que autorizaba la imposición de ciertas sanciones a grupos de colonos israelíes "sobre Personas que socavan la paz, la seguridad y la estabilidad en Cisjordania".

Su decisión de retirarse por segunda vez del acuerdo climático de París también ha sido recibida con miedo y condena, ya que elimina al mayor emisor histórico del mundo de los esfuerzos globales para combatir el cambio climático por segunda vez en una década.

Trump también hizo declaraciones sobre el alto el fuego de Israel con Gaza, diciendo que no estaba "confiado" al respecto, añadiendo: "No es nuestra guerra. Es su guerra. No estoy confiado, pero están muy debilitados en el otro lado".