¿El Papa es tiktoker? Francisco llega a TikTok con su autobiografía 'Spera'

El Papa Francisco hizo su debut oficial en TikTok para promocionar su autobiografía titulada Spera, la cual fue lanzada el 14 de enero en varios países. En un mensaje de video en el perfil de TikTok de la editorial italiana Mondadori, se ve al Papa sentado en su oficina en un video de menos de un minuto, acorde con el ritmo de la plataforma, reportó Wprost.

Sosteniendo su autobiografía y hojeando sus páginas, el Papa Francisco expresó gratitud al periodista Carlo Musso por asistirle. "Me gustaría agradecer al Sr. Carlo Musso quien tuvo la paciencia de ayudarme a recordar tantas cosas sobre mi vida", dijo el Pontífice en el video. "El verdadero protagonista es el Señor, quien me ha guiado de la mano y me ha llevado adelante. Agradezco a todos los que han hecho esto. En primer lugar, al Sr. Carlo Musso. Y oren por mí, yo oraré por ustedes", agregó, según Il Fatto Quotidiano.

Esto marcó la primera vez que el Papa Francisco eligió comunicarse a través de TikTok, una plataforma de redes sociales asociada con un público más joven. Un posible objetivo de su mensaje es llegar directamente a la Generación Z.

La autobiografía titulada Spera ("Esperanza") reúne experiencias de la infancia del Papa Francisco, comenzando con el origen de la familia Bergoglio, que se vio obligada a emigrar desde Piamonte, hasta el nacimiento de Jorge, y ha sido publicada en más de cien países. El volumen fue creado después de seis años de trabajo y aborda temas de nuestro tiempo, como conflictos globales, migración y desafíos ambientales, al mismo tiempo que se discute su relación con los fieles y los desafíos que enfrenta como papa.

"Es una autobiografía, pero para mí las autobiografías son para agradecer a Dios por lo que ha hecho con mi vida", declaró el Papa Francisco. "El libro da una idea de cómo soy", dijo.

En su autobiografía, el Papa Francisco aborda el atractivo de la Misa Tradicional en Latín para las generaciones más jóvenes y promueve su mensaje de esperanza durante el Jubileo de la Esperanza.

"La rigidez de aquellos que prefieren la Misa Tradicional Latina suele estar acompañada de elegantes y costosas confecciones, encajes, adornos extravagantes, roquetes. No es un gusto por la tradición, sino una ostentación clerical, que no es más que una versión eclesiástica del individualismo", comentó el Papa Francisco. "Estas formas de vestir a veces ocultan desequilibrios mentales, desviaciones emocionales, dificultades de comportamiento."

El cardenal Raymond Burke criticó la postura del Papa. "El mensaje de Papa Francisco a los fieles devotos que tienen una profunda apreciación y apego a la Misa Tradicional Latina es que sufren de una aberración que puede ser tolerada por un tiempo, pero que finalmente debe ser erradicada", declaró el cardenal Burke, según Breitbart News. De manera similar, el cardenal Gerhard Müller reprendió al Papa Francisco por su severa represión a la Misa Tradicional Latina mientras permite que los progresistas rechacen los principios fundamentales de la fe impunemente, informó la misma fuente.

Antes de su debut en TikTok, el Papa Francisco apareció en el programa de entrevistas televisivo número uno de Italia, Che Tempo Che Fa ("Qué tiempo estamos teniendo"), durante el cual habló de su autobiografía con el presentador Fabio Fazio.

Según Super Express, aunque el Papa Francisco no creó su propia cuenta oficial en TikTok, ya hay cuentas en la plataforma que muestran sus actividades. Hasta el momento, no se ha grabado ninguna película que presente específicamente al Santo Padre para la aplicación china conocida por sus videos cortos, informó Wprost.

Este artículo fue escrito en colaboración con la empresa de inteligencia artificial generativa Alchemiq.