Oso abre la puerta de un auto y se sienta al volante como un conductor

Un video de un oso cómodamente sentado en el asiento del conductor de un coche se ha vuelto viral, acumulando cerca de 25 millones de visualizaciones en Instagram. Se puede ver al oso caminando tranquilamente hacia un coche estacionado, abriendo la puerta y subiéndose dentro como si fuera su propio vehículo.

El creador del video, Nevene (@nevene2020), compartió el video en Instagram. La leyenda que acompaña la publicación dice: "El oso tiene mejores habilidades para manejar un coche que nosotros, ¡esa entrada tan suave! —¡alguien dele las llaves del coche!" El clip comienza con el oso caminando lentamente por la carretera. Inspecciona un coche estacionado antes de pasar al siguiente.

Cuando el oso ve un coche en particular, se detiene y lo examina con la actitud despreocupada de un mecánico automotriz evaluando coches. Luego se dirige al siguiente coche, abre la puerta con un gran golpe y se sienta en el asiento del conductor, cerrando la puerta, todo con total tranquilidad.

Los curiosos que grababan la escena estallaron en risas, con los espectadores diciendo al unísono: "¡Hey, hey, ese es mi auto!"

El texto superpuesto en el video dice: "La forma en que sonrió, saltó adentro y rápidamente cerró la puerta, definitivamente ha hecho esto antes".

"¿Acabo de ver eso?" exclamaron los espectadores.

El video ha generado curiosidad y diversión en la sección de comentarios, con usuarios inundándolo con reacciones que reflejan la esencia de la hilaridad inesperada. Un usuario dijo de forma humorística: "¡Quiero ver el video de cómo sacaron al oso del auto! También quiero ver el interior del auto después de haber tenido un oso dentro", señaló un comentarista. "La llamada telefónica de reclamo al seguro del auto sería algo así como: 'Sí, me gustaría reportar que un oso me robó el auto'. Sí, me escuchaste correctamente. Un oso", escribió otro.

"La vida es difícil para un oso. Han pasado de robar cestas de picnic a sedanes", escribió un tercero.

"Debe ir a trabajar como conductor de Uber", sugirió un cuarto.

Los osos son conocidos por hacer lo que llama su curiosidad, como olores interesantes o comida sabrosa. A veces encuentran restos de comida o ambientadores dentro de los autos.

News 18, The Indian Express y India Today fueron algunos de los medios que cubrieron la historia.

Este artículo fue escrito en colaboración con la empresa de inteligencia artificial generativa Alchemiq.