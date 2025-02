Adam y Adrien Brody ganan el Critics Choice por interpretar personajes judíos

El actor que interpretó al Rabino Noah Roklov en la exitosa comedia romántica interreligiosa de Netflix "Nadie Quiere Esto" se llevó a casa el premio Critics Choice al mejor actor en una serie de comedia.

Adam Brody, quien es judío, ganó el premio en una ceremonia de premios en Santa Mónica, California, el viernes. El premio fue presentado por Rachel Brosnahan, quien es más conocida por interpretar el personaje judío principal en "La Maravillosa Sra. Maisel".

En su discurso de aceptación, Brody hizo referencia a la premisa del programa mientras se dirigía a su coprotagonista Kristen Bell. "Gracias por tu talento, gracias por tu amabilidad, gracias por creer en mí", dijo. "Este es un regalo de Hanukkah para ti".

"Nadie Quiere Esto" fue un gran éxito cuando se lanzó en septiembre, atrayendo a una audiencia que trascendió las demografías y generando una amplia gama de reacciones, incluida la crítica a su representación de mujeres judías y elogios por su representación positiva de la vida judía. Se espera que la serie comience a filmar una segunda temporada a principios de este año.

El premio de Brody también llamó la atención por el beso que le dio a su esposa, Leighton Meester, con quien tiene dos hijos, después. La familia perdió su casa en el incendio de Palisades del mes pasado en Los Ángeles.

Kristen Bell como Joanne y Adam Brody como Noah en ''Nadie quiere esto''. (credit: Stefania Rosini/Netflix)

Los dos Brodys

La ceremonia de premiación también generó las primeras fotos públicas conocidas de Brody y el actor Adrien Brody juntos. Adrien Brody, quien también es judío pero no se sabe que esté relacionado con Adam Brody, ganó el premio al mejor actor en un drama por su interpretación de un sobreviviente del Holocausto y arquitecto en "The Brutalist". Adrien Brody también ganó recientemente un Globo de Oro por su actuación en "The Brutalist".