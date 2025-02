Azafata golpea a un pasajero en un vuelo de Alaska Airlines

El caos estalló a bordo del vuelo 2221 de Alaska Airlines de Oakland a Portland el 1 de febrero, cuando un pasajero masculino experimentando un "episodio médico violento" atacó a una pasajera, lo que provocó la intervención de un auxiliar de vuelo. El incidente causó pánico entre los pasajeros.

Según informes, la altercación comenzó poco después del despegue cuando el hombre, sentado detrás de la mujer, repentinamente le jaló el cabello. Imágenes del incidente, ampliamente compartidas en redes sociales, muestran al auxiliar de vuelo interviniendo para liberar a la mujer del agarre del hombre. "¡Suéltale el cabello!" se escucha a una voz gritar en el video, mientras el auxiliar de vuelo lucha por contener al atacante. Se ve al auxiliar de vuelo propinando golpes en la garganta y torso del hombre en un esfuerzo por hacerlo soltar el cabello de la mujer.

Otros pasajeros intervinieron para ayudar durante la escena. El hombre finalmente soltó el cabello de la mujer pero comenzó a gritar fuertemente mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás en su asiento. Testigos describieron al pasajero como incontrolable, notando que había estado "diciendo cosas extrañas y balanceándose hacia atrás y adelante" antes de que la situación escalara.

La azafata llamó a "otro hombre capaz" para ayudar a contener al pasajero y evitar más daños. La tripulación y los pasajeros lograron mantener al hombre abajo hasta que el piloto pudo regresar la aeronave a la puerta. Agentes de la ley abordaron el avión al regresar, y el hombre fue arrestado. "Lo contuvieron durante varios minutos antes de ser arrestado", dijo un pasajero.

Alaska Airlines Flight 2221 incident Oakland, CA 2/1/2024 ~10:35 am pic.twitter.com/ND7g1YqUVz — chad_bro_chill_17 (@walterizzle) February 1, 2025

La pasajera que fue atacada habló sobre su experiencia. "Mi cabello no le molestaba a él ni a nadie más, y ciertamente no para que alguien lo jale", dijo. Describió el comportamiento del hombre antes del incidente: "Tuvo un episodio psicótico, golpeó su cabeza varias veces contra la parte trasera de mi asiento, brevemente perdió la conciencia, volvió en sí, y agarró mi cabello cerca del cuero cabelludo".

"Estaba aterrorizada de que me golpeara en la cabeza, y estoy agradecida por la azafata y los otros pasajeros que intervinieron", agregó.

Debido a la gravedad del asalto, Alaska Airlines ha prohibido permanentemente al pasajero de futuros vuelos con la compañía y su aerolínea regional, Horizon Air. La aerolínea confirmó el incidente y elogió la acción de la tripulación. "Nuestra tripulación actuó rápidamente para manejar la situación y garantizar la seguridad de todos los pasajeros hasta la llegada de la policía", declaró la compañía. "La responsabilidad principal de nuestros asistentes de vuelo es la seguridad de los pasajeros y la tripulación a bordo", señaló la compañía.

El incidente llevó a la cancelación del vuelo. La auxiliar de vuelo involucrada se negó a seguir volando y no había un reemplazo disponible. Los pasajeros fueron reprogramados en vuelos posteriores ese día.

Aún no está claro qué desencadenó específicamente el comportamiento violento del hombre. Mientras que algunos pasajeros especularon sobre su estado mental, diciendo que se había declarado alcohólico y estaba usando múltiples medicamentos, no se han revelado detalles definitivos. La aerolínea no ha proporcionado más información sobre la condición del pasajero.