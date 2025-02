El abogado principal de Diddy renuncia antes del juicio ¿Por qué?

Uno de los principales abogados del rapero Sean "Diddy" Combs, Anthony Ricco, quien anteriormente se desempeñó como abogado de defensa en el caso de Estados Unidos contra bin Laden, ha solicitado ser removido del caso dos meses antes de que comience el juicio por tráfico sexual.

"En ninguna circunstancia puedo seguir sirviendo efectivamente como abogado de Sean Combs, de acuerdo con los Estándares de Justicia Criminal de la ABA", escribió Ricco en la declaración jurada de la corte federal de Manhattan. "Respetuosa pero lamentablemente se solicita que la corte conceda el alivio solicitado".

Ricco presentó la solicitud el jueves, pero su intención de renunciar no será oficial hasta que un juez la apruebe.

Ricco no proporcionó ninguna explicación de por qué no podía seguir representando a Combs, pero el New York Post señaló que su decisión se produjo después de hablar con el principal abogado de Combs, Marc Agnifilo. Sean 'Diddy' Combs', con su madre sentada al fondo, asiste a una vista en un tribunal federal del distrito de Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos, el 10 de octubre de 2024 en este retrato robot de la sala. (credit: JANE ROSENBERG/REUTERS)

"Se ha convertido en un verdadero desastre, están desesperados por no ir a juicio", le dijo un abogado anónimo a Deadline acerca del caso. "Mira los documentos presentados; están lanzando todo contra la pared y rezando para que algo se pegue".

El juicio comenzará en mayo

Combs está programado para ir a juicio por cargos de asociación ilícita, trata de personas y transporte para participar en cargos de prostitución a partir del 5 de mayo. Ha estado encarcelado desde su arresto el 16 de septiembre y está detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Además, solo días después de que un caso civil acusando a Combs y a Jay-Z de violar a una niña de 13 años en 2000 fuera retirado por la ahora mujer de mediana edad Jane Doe, el New York Post informó que la defensa de Combs acusó a la conflictiva oficina del Fiscal de Estados Unidos de perseguir a su cliente con "leyes racistas porque es un hombre negro poderoso y está siendo procesado por conductas que regularmente quedan impunes".

Actualmente, Combs enfrenta al menos 40 demandas de hombres y mujeres que afirman que los drogó y agredió sexualmente o violó, y enfrenta un mínimo obligatorio de 15 años de prisión y hasta cadena perpetua si es declarado culpable del cargo principal.