¿Anti-envejecimiento? La nueva crema de Estée Lauder hace retroceder el tiempo en tu piel

Recuerda cuando éramos pequeños, decían que para el 2025 los autos volarían en el aire y los robots deambularían por las calles. Aunque la tecnología aún no ha llegado hasta allí, algo que se consideraba ciencia ficción hasta hace poco es ahora completamente una realidad: la posibilidad de retroceder en el tiempo.

No, no es que podamos volver al pasado, y gracias a Dios por eso. ¿Quién querría volver a tener 20 años, cuando no estaba aún reservada, no estaba establecida, y se sentía atraída por todos los hombres equivocados? Todo lo que siempre quisimos fue una sola cosa: que nuestra piel permaneciera joven.

En una era en la que la longevidad se convierte en la palabra clave en todas las áreas de nuestras vidas, un estudio innovador de la marca de lujo Estée Lauder lleva el mensaje de longevidad al mundo del cuidado de la piel también. La investigación, que se centró en estudiar los mecanismos del envejecimiento y prolongar la vida útil de las células, llevó al desarrollo de tecnología y la identificación de ingredientes que no solo retrasan los procesos de envejecimiento, sino que también hacen que la piel funcione, se vea y se sienta como piel más joven. Así que di adiós al anti-envejecimiento y da la bienvenida al nuevo mensaje del mundo de la belleza.

La marca que marca la pauta

Cualquiera que esté familiarizado con Estée Lauder sabe que esta es una marca que siempre ha estado a la vanguardia de su tiempo, una pionera que marca la pauta para todo el mundo de la belleza.

Todo comenzó en 1956, cuando el "mundo de la belleza" estaba formado por simples cremas hidratantes que costaban en promedio entre $5 y $10. Estée Lauder acuñó entonces la frase asociada con ella hasta el día de hoy: "Cada mujer merece un toque de lujo", y lanzó la lujosa línea de cuidado de la piel Re-Nutriv, con un simple anuncio que decía: "¿Qué hace que una crema valga $115?"

Más adelante en el anuncio, se daba la respuesta: una fórmula secreta desarrollada en colaboración con científicos después de investigaciones avanzadas, que incluía 26 ingredientes extraordinarios, raros, costosos y súper innovadores que harían que la piel se viera más joven, más hermosa, fresca, firme, vital y radiante. ¿Caro? Absolutamente. Pero totalmente vale la pena. Estée Lauder (credit: PR)

La línea se convirtió en un gran éxito, pero Estée Lauder no se durmió en los laureles, en cambio, la marca continuó investigando y estudiando la piel sin parar. En 1982, la marca lanzó la famosa y querida línea Night Repair, que cambió la industria de la belleza y cambió el enfoque del cuidado de la piel a la reparación de la piel.

Y hoy, después de 15 años de investigación enfocada en el campo de la biología de la piel y la longevidad, la marca está cambiando una vez más el mundo de la belleza con la presentación de la exclusiva tecnología rejuvenecedora SIRTIVITY-LP, un avance revolucionario que ya no solo retrasa el envejecimiento, sino que trabaja para devolver las células de la piel a su máximo rendimiento, tal como estaban en una edad más joven.

Tecnología que descifra el código de activación de la piel

La nueva crema - Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Brilliance Soft Creme - es parte de la colección Re-Nutriv Ultimate Diamond, basada en la tecnología SIRTIVITY-LP. La tecnología, protegida por no menos de 44 patentes y discutida en docenas de conferencias científicas, se basa, como se mencionó, en 15 años de investigación liderada por los científicos de la marca en colaboración con universidades, hospitales e investigadores líderes de todo el mundo.

La investigación descubrió el papel crítico de una familia de proteínas llamadas sirtuinas, que se encuentran en cada célula de nuestro cuerpo, incluidas las células de la piel. Las sirtuinas, también conocidas como "proteínas de la juventud" o "proteínas de longevidad", son parte de la red de soporte de la piel, responsables de la longevidad de la salud celular, involucradas en vías clave que combaten el envejecimiento y ayudan a que las células funcionen de manera óptima.

Con la edad, muchos mecanismos en el cuerpo se debilitan gradualmente, y lo mismo sucede con la actividad de las sirtuinas, lo que afecta la salud de las células de la piel, su función y, en consecuencia, la apariencia de la piel, su vitalidad y firmeza.

Con la tecnología SIRTIVITY-LP, los científicos de Estée Lauder han logrado descifrar el "código de activación" de las sirtuinas y restaurarlas a su máximo rendimiento, para que las células de la piel se recuperen más rápido, se regeneren con más rapidez y funcionen como células más jóvenes, y la piel facial aparezca en consecuencia.

Cambio notable en dos semanas de uso

Uniéndose a la tecnología innovadora, en la verdadera tradición Re-Nutriv, se encuentran ingredientes raros, lujosos y exclusivos para Estée Lauder y la colección Ultimate Diamond.

En primer plano está el extracto de la trufa de diamante negro, producido a partir de la mejor cepa de hongos trufa, cultivados exclusivamente para la marca por un experto en el suroeste de Francia. Los hongos crecen bajo tierra, se cosechan en el pico de la temporada y se seleccionan según estándares comparables a la evaluación de calidad de los diamantes. Solo los hongos de Extra Clase, el nivel más alto de perfección y calidad, pasan a un proceso secreto y especial de refinación y extracción que lleva alrededor de diez mil horas.

El extracto resultante, que forma una parte central de la fórmula de la crema, infunde energía en las células de la piel y restaura la vitalidad, luminosidad y juventud de la piel. Además, la fórmula incluye oro de 24 quilates y perlas preciosas del mar del sur, molidas en un fino polvo que proporciona un brillo perfecto.

Todo esto combinado da como resultado una crema con una textura sedosa, aterciopelada y deliciosa, con una fragancia cautivadora. Dado que la fórmula y la tecnología se centran en devolver las células de la piel a su máximo rendimiento, el resultado de su uso es una mejora comprobada en las 6 características más prominentes de la piel joven:

Mejora de la elasticidad y la firmeza de la piel

Un aspecto radiante y rico en hidratación

Tono de piel más uniforme

Mejora del aspecto de las arrugas y las líneas de expresión

Reducción de las manchas oscuras y las marcas posteriores al acné

Textura más suave y lisa con una notable reducción del aspecto de los poros

De hecho, en solo 14 días consecutivos de uso, ya se puede ver un cambio. En una prueba realizada en 144 mujeres después de dos semanas de uso de la crema, el 94% de las mujeres informaron que su piel se sentía más suave y elástica, y el 96% informó que las arrugas, las líneas finas y las líneas del cuello habían disminuido.

Para maximizar el efecto, se recomienda usar la crema todas las mañanas y noches como paso final en tu rutina de cuidado de la piel, aplicándola en el rostro y cuello. Para completar el proceso, puedes usar productos adicionales de la colección, que también están basados en la misma tecnología e incluyen los mismos ingredientes, como:

Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Brilliance Serum: un suero ligero y sin peso con una textura lujosa que refresca la piel, proporciona una apariencia radiante y uniforme, reduce la apariencia de los poros y las manchas oscuras, y contribuye a una mejor elasticidad y firmeza de la piel.

Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Energy Eye Cream: una crema para el contorno de ojos rica pero ligera que estimula y despierta el área de los ojos y mejora los seis indicadores de una apariencia juvenil de la piel.

Tú también mereces un toque de lujo

Fiel a una línea de cuidado de la piel lujosa, cada detalle ha sido cuidadosamente considerado. Desde la selección de ingredientes, a través de años de investigación, hasta el diseño del empaque, que fue desarrollado con la precisión de un maestro joyero, incorporando oro y negro y elementos que recuerdan a las facetas de un diamante. Todo el empaque, por cierto, es reciclable.

La crema hidratante y los otros productos de la colección Ultimate Diamond son la mejor manera de crear una rutina de cuidado de la piel que no solo es más funcional y efectiva que cualquier otra rutina que hayas probado, sino también indulgente en el nivel más alto y simplemente reconfortante. Como dijo Estée Lauder, cada mujer merece un toque de lujo, y tú también. Y cuando ese toque también te hace lucir varios años más joven, realmente es la crema de la crema.

En colaboración con Estée Lauder