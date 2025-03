Criador de Labradoodle critica los cruces de "Doodle" como una estrategia de marketing

Incluso un criador de Labradoodle admite un error con respecto a la raza, según el Münchner Merkur. Martin Rütter, un experto en perros y animador con décadas de experiencia, compartió abiertamente su opinión crítica sobre una tendencia actual de perros en una entrevista. Rütter expresó su preocupación por la creciente popularidad de los cruces de Doodle, como Labradoodles y Goldendoodles.

"Los Doodles. La gente está cruzando un Doodle con cada raza: Labradoodle, Goldendoodle", afirmó Rütter en la entrevista. Describió el marketing de estos perros de diseñador como alérgicos como "puro marketing" y "gravemente negligente".

El Dr. Peter Scabell, jefe de la Tierklinik Oberhaching, reconoce los problemas hereditarios de los perros de diseñador pero ve la situación de manera más diferenciada. "No vemos más perros híbridos problemáticos en términos de comportamiento en nuestra práctica que otros perros. Con cada raza, hay más o menos perros problemáticos en términos de comportamiento; no atribuiría eso al cruce de razas", explicó Scabell a National Geographic.

Sin embargo, Scabell señaló preocupaciones con respecto a las prácticas de cría de estos perros híbridos. "La cría de perros híbridos aún no está controlada por asociaciones de cría; no hay regulaciones estrictas, y eso lleva, entre otras cosas, a problemas de salud", afirmó Scabell. A menudo, los criadores "producen" perros híbridos sin tener en cuenta posibles enfermedades hereditarias.

Scabell no negó que los problemas de salud puedan ocurrir incluso con una cría controlada. "La salud de los perros es una ilusión. Vemos tantos perros híbridos enfermos como perros de raza pura. Un perro híbrido también tiene un padre y una madre que transmiten sus rasgos genéticos. Si hago un cruce, siempre existe la posibilidad de que las enfermedades hereditarias se desarrollen en los cachorros", afirmó, según el Münchner Merkur. Según Scabell, la probabilidad de que un Labrador o Labradoodle enfermo es igualmente alta.

Un estudio británico reportado por Vetline.de confirma que los cruces de Caniche son igualmente susceptibles a enfermedades que sus ancestros de raza pura. La suposición de que los perros mestizos son "más saludables que sus ancestros de raza pura" no tiene fundamento.

"El Caniche tiene la propiedad de derramar pelo poco o nada y, por lo tanto, se considera hipoalergénico. Sin embargo, eso no es del todo correcto: para una persona alérgica, no es el pelo del perro lo que es peligroso, sino mucho más su saliva. Por lo tanto, no emitiría un pase libre para personas alérgicas", dijo Scabell, describiendo la creencia de que los mestizos de Doodle son aptos para personas alérgicas como una "ilusión" y un "error", según el Münchner Merkur.

Scabell afirmó que la creciente demanda de perros de moda y la falta de regulaciones para la cría contribuyen a problemas de salud. Para garantizar una descendencia saludable, enfatizó, se debe "mirar la generación anterior", ya sea un perro de raza pura o un perro de diseñador.

