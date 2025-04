MIRA: Pikachu se vuelve viral huyendo de la policía turca en protesta contra Erdogan

Un manifestante vestido como Pikachu ha causado sensación en internet después de que circularan videos en línea del popular personaje de Pokemon huyendo de la policía en una manifestación contra el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Carteles y disfraces de Pikachu han aparecido desde entonces como símbolos en las protestas, según fotos compartidas en línea.

Las protestas estallaron en Turquía el sábado después de que el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, fuera arrestado por cargos de terrorismo, el principal rival político de Erdogan. Las autoridades turcas también arrestaron, y luego liberaron, al abogado de Imamoglu, Mehmet Pehlivan.

