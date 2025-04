Ratas del tamaño de gatos invaden Gran Bretaña entre montañas de basura

Una huelga laboral entre recolectores de basura ha llevado a que se declare un incidente importante en el Reino Unido, ya que 17,000 toneladas de basura se han acumulado en Birmingham, la segunda ciudad más grande de Inglaterra.

El Consejo de la Ciudad de Birmingham describió la situación actual como "lamentable", según Sky News.

A pesar de que las condiciones sanitarias de la ciudad representan una preocupación de salud pública, las líneas de piquete continúan impidiendo que los vehículos de residuos accedan a los depósitos y recojan la basura.

La disputa de la ciudad con sus recolectores de basura surgió a raíz de un desacuerdo en 2024 entre el sindicato Unite y la ciudad. Unite alegó que algunos miembros podrían perder hasta £8000 (aproximadamente NIS 38,300) anualmente como resultado de la distribución de nuevos contratos.

"El Consejo de Birmingham podría resolver fácilmente esta disputa, pero en cambio, parece empeñado en imponer su plan de rebajas salariales y recortes de sueldos a toda costa", dijo Sharon Graham, secretaria de Unite the Union, en un comunicado el lunes. "Si eso implica gastar mucho más de lo que costaría resolver la huelga de manera justa, parece que no les importa".

En 2024, las tensiones se encendieron debido a la prohibición de las horas extras en la ciudad, la emisión masiva de recortes salariales y la decisión de eliminar el rol de recolección de basura, según CNN. Disputas similares surgieron en 2017.

La ciudad declaró en un comunicado que "a todos los trabajadores se les ha ofrecido empleo alternativo con el mismo sueldo, capacitación de conductor o despidos voluntarios".

"Es lamentable que hayamos tenido que dar este paso, pero no podemos tolerar una situación que está causando daño y angustia a las comunidades de Birmingham", dijo John Cotton, líder del Consejo de la Ciudad de Birmingham, en un comunicado.

La huelga, que comenzó el 11 de marzo, ya ha tenido un impacto significativo en la población local, según The Mirror. Residentes de algunos distritos de Birmingham se han quejado de que están experimentando mayores problemas con roedores que nunca antes.

¿Cuáles son las consecuencias de vivir en una ciudad inundada de basura?

Algunos propietarios de automóviles supuestamente han sufrido pérdidas económicas ya que las ratas han roído cables costosos y otros materiales esenciales.

Kim Blakeman le dijo a The Mirror: "Las ratas son enormes, son como gatos pequeños y sus colas son muy gruesas. Están entrando y saliendo de nuestros contenedores de reciclaje, y desde que comenzó HS2 al otro lado de la carretera hemos tenido más invasiones. El consejo ya no se molesta en limpiar nuestra calle. La gente tira basura, es un lugar de anidación perfecto y las ratas vienen a alimentarse en nuestros contenedores. Nosotros, como vecinos, tuvimos que llevar nuestra basura al vertedero la semana pasada porque los basureros no lo hacen.

"La basura de HS2 está volando sobre la carretera hacia nuestros jardines. Están moviendo tanta tierra y debería ser humedecida, pero no lo es. Me niego a limpiar mis ventanas ahora porque siempre se ensucian. Se pueden ver ratas saltando de los coches. Abrí mi capó la semana pasada y encontré un montón de excrementos de rata adentro."

Otro residente, que no quiso ser nombrado, dijo: "Se está poniendo desagradable, veo una rata prácticamente a diario ahora, están absolutamente por todas partes. Están royendo nuestros coches, metiéndose en nuestros contenedores y no puede ser bueno para todos los niños que hay por aquí. Es un riesgo para la salud. El problema de la basura se está saliendo de control también, lo que no ayuda con el tema de las ratas, es simplemente una situación vergonzosa para una ciudad importante."

La presencia de estos roedores puede representar un riesgo real para la salud, según la información proporcionada por la Health and Safety Executive del gobierno británico. Aunque los casos son casi inexistentes en Gran Bretaña, la exposición a las ratas conlleva el riesgo de contraer un tipo de Leptospirosis llamada Enfermedad de Weil.

La Enfermedad de Weil se contrae a partir de la orina de ratas infectadas. Las bacterias pueden ingresar al cuerpo a través de cortes y rasguños o a través de la mucosa de la boca, garganta y ojos después de entrar en contacto con la orina infectada o agua contaminada.

La enfermedad puede comenzar con síntomas similares a los de la gripe, como dolor de cabeza o dolores musculares, pero casos más graves pueden llevar a meningitis, insuficiencia renal e incluso la muerte.

Grahame Turner, gerente técnico de la National Pest Technicians Association, le dijo a Sky News: "Este es un gran peligro para la salud pública, y lo que estamos viendo en Birmingham es extremadamente preocupante.

"Las plagas como ratas, ratones e incluso ardillas están buscando comidas fáciles en esta época del año, y los desechos fácilmente accesibles son una invitación abierta".