Arrestan a un turista estadounidense por entregar una gaseosa a una tribu aislada y letal en India

Un turista estadounidense viajó a una ubicación restringida para entregar Coca-Cola Diet y un coco a una tribu no contactada y fue arrestado posteriormente por las autoridades indias la semana pasada, según informes de medios internacionales.

"El ciudadano estadounidense fue presentado ante el tribunal local después de su arresto y ahora está en detención de tres días para interrogatorio adicional", dijo el jefe de policía de las Islas Andamán y Nicobar, HGS Dhaliwal, a AFP.

"Aterrizó brevemente durante unos cinco minutos, dejó las ofrendas en la orilla, recolectó muestras de arena y grabó un video antes de regresar a su barco", dijo Dhaliwal. "Una revisión de las imágenes de su cámara GoPro mostró su entrada y aterrizaje en la restringida Isla North Sentinel".

Mykhailo Viktorovych Polyakov, de 24 años, realizó el viaje a pesar de que la tribu mató a otro visitante no deseado siete años antes en las Islas Andamán de India.

El pueblo sentinés, que nunca ha sido contactado por el mundo exterior y vive sin las comodidades de la sociedad contemporánea, se cree que tiene solo 150 miembros, y se han puesto en marcha esfuerzos significativos para protegerlos y su forma de vida.

Es ilegal entrar a menos de tres millas de la ubicación de la tribu, preservando al grupo de influencias exteriores y protegiéndolos de enfermedades desconocidas para sus sistemas inmunológicos.

El peligro de contactar a la tribu

Además de proteger a la tribu, el límite también protege a los forasteros que de lo contrario serían asesinados por el grupo. John Allen Chau, un misionero estadounidense de 27 años, fue asesinado en 2018. Su cuerpo no fue recuperado.

A pesar de la historia mortal de la tribu, la reciente visita de Polyakov a la isla no fue su único intento. En 2024, utilizó un bote inflable con motor en un intento de navegar las 22 millas para llegar a la tribu, informó CBS News.

"Es incomprensible que alguien pueda ser tan imprudente e idiota", dijo Carolina Pearce, directora de la organización benéfica Survival International. "Las acciones de esta persona no solo pusieron en peligro su propia vida, sino que también pusieron en riesgo las vidas de toda la tribu sentinés. Ya se sabe que los pueblos no contactados no tienen inmunidad a enfermedades comunes del exterior como la gripe o el sarampión, que podrían exterminarlos por completo".