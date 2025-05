'Pensé que iba a morir', Kim Kardashian revive su terror en el juicio por el robo de joyas en París

La estrella de reality TV Kim Kardashian le dijo al presunto cerebro de un robo de joyas en el que pensaba que iba a morir que lo perdona, pero que esto no le quitó nada del trauma de ser retenida a punta de pistola en su habitación de hotel en París en 2016.

"Absolutamente pensé que iba a morir", dijo la celebridad multimillonaria a un tribunal de París el martes, narrando su shock y miedo durante el ataque, en el que pensaba que iba a ser violada y disparada.

"Pensé en mi hermana, pensé que entraría y me vería muerta a tiros y tendría ese recuerdo para siempre", dijo.

Kardashian lloró al recordar el inicio del ataque, en el que se acusa a los sospechosos de atarla con bridas y cinta adhesiva antes de llevarse las joyas, incluyendo un anillo de compromiso de $4 millones regalado por su entonces esposo el rapero Kanye West (ahora conocido como Ye).

Vestida con un elegante atuendo negro del diseñador británico John Galliano y luciendo joyas brillantes, Kardashian, de 44 años, recordó los detalles del ataque.

Kim Kardashian sale del juzgado tras testificar en el juicio contra 10 personas acusadas de robarle joyas por valor de millones de dólares, que fue retenida a punta de pistola en su apartamento durante la semana de la moda de París en 2016, juicio conocido como el caso ''Rue Tronchet'', en París, F (credit: REUTERS/PIROSCHKA VAN DE WOUW)

"Nos íbamos a ir a la mañana siguiente, así que solo estaba empacando, eran alrededor de las 3 de la mañana. Escuché pisadas subiendo las escaleras cuando estaba en la cama", dijo, agregando que hombres vestidos como policías irrumpieron.

"Luego escuché a uno de los caballeros decir '¡anillo! ¡anillo!' en inglés, con acento, señalando", dijo. Uno de ellos le apuntó con una pistola.

"Estaba bastante histérica y solo miré al conserje y le dije '¿Qué va a pasarnos? Tengo que llegar a casa con mis bebés'", dijo Kardashian.

Ella dijo que en un momento temió ser violada cuando los ladrones la arrojaron a la cama y uno de ellos agarró su pierna. "Pero terminó atándome y cerró mis piernas", dijo.

Kim Kardashian dice que perdona a los hombres que la ataron con bridas y robaron

Kardashian dijo que los intrusos no la golpearon.

"Me agarraron, me arrastraron a otra habitación y me arrojaron al suelo, pero no me golpearon", dijo.

'YO TE PERDONO'

Hubo otro momento emotivo en la corte cuando se leyó una carta de disculpa escrita por el acusado de 69 años Aomar Ait Khedache, apodado "Omar el Viejo", quien ya no puede hablar.

"Realmente estoy emocionada por esto", dijo Kardashian a la corte, con lágrimas.

"Aprecio la carta sin duda, te perdono", dijo mirando a Khedache. "Pero no cambia los sentimientos y el trauma y el hecho de que mi vida cambió para siempre, pero aprecio la carta, gracias".

Khedache está acusado de ser el cabecilla del robo, algo que él niega. Su respuesta a las palabras de Kardashian fue leída por la corte. "Tu perdón es un rayo de sol que me ha iluminado... Estoy eternamente agradecido", dijo.

El ataque, durante la semana de la moda de París, cambió muchas cosas, dijo Kardashian, incluyendo llevarla a aumentar su seguridad.

"Cambió la forma en que me siento segura en casa. Ahora tengo entre cuatro y seis guardias de seguridad en casa para sentirme segura", dijo. "No puedo dormir por la noche si no hay varias personas de seguridad".

Antes del testimonio de Kardashian, su estilista Simone Harouche, quien estaba dormida en el mismo piso de hotel de lujo en el momento del ataque, contó al tribunal sobre el "terror" que ambas sintieron durante el robo.

Harouche corrió a encerrarse en el baño y envió mensajes de texto a la hermana de Kardashian, Kourtney, y a su guardaespaldas pidiendo ayuda.

Cuando los ladrones se fueron y Kardashian se unió a ella abajo, "estaba fuera de sí, nunca la había visto así antes", dijo Harouche. "Simplemente estaba gritando y seguía diciendo que teníamos que irnos de aquí, que necesitábamos ayuda, ¿qué íbamos a hacer si volvían?"

Harouche también lloró en ocasiones durante su testimonio, y dijo que cambió de carrera y se sometió a terapia debido al robo, que le causó estrés postraumático y la hizo temer estar cerca de celebridades.

En total, nueve hombres y una mujer están siendo juzgados por el tribunal penal. Cinco de ellos, todos hombres, enfrentan cargos de robo a mano armada y secuestro, y podrían arriesgarse a ser condenados a cadena perpetua. Los demás están acusados de complicidad en el atraco o de posesión no autorizada de un arma.

Mientras los ladrones escapaban a pie o en bicicleta, perdieron una cruz con seis diamantes, que un transeúnte encontró en la calle y llevó a la policía. Pero la mayoría de las joyas, incluido el anillo de compromiso de $4 millones, nunca fueron encontradas.

Los fans de Kardashian hicieron fila temprano el martes para tener la oportunidad de conseguir un asiento en la sala del tribunal.

"Vinimos a mostrar nuestro apoyo a Kim Kardashian porque es alguien a quien hemos seguido desde que éramos muy jóvenes", dijo el influencer de las redes sociales Leo Saint-Charles.

"Ella nos inspira mucho, y estamos aquí para apoyarla en este juicio, que fue muy traumático para ella. Y ahí lo tienen, esperamos que se haga justicia, ¿verdad?"