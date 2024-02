Un estudio revela que el kiwi mejora la salud mental

Acariciar perros y gatos peludos se sabe que mejoran el estado de ánimo de una persona, ¿pero tiene el mismo efecto comer fruta peluda? El kiwi ha demostrado ser un potente estimulante del estado de ánimo, según investigadores de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda.

Un momento! Nueva Zelanda tiene un apodo cariñoso, Kiwi, que proviene del pequeño pájaro no volador nativo de ese lejano país compuesto por dos islas principales y más de 700 más pequeñas. Durante la Primera Guerra Mundial, a los soldados de Nueva Zelanda se les dio el apodo y más de 100 años después, todavía se les llama Kiwis a los neozelandeses. ¿Podrían esos investigadores estar sesgados?

No, es científico. Un estudio recién publicado en The British Journal of Nutrition bajo el título "Datos de encuesta en el teléfono inteligente revelan el curso temporal de los cambios en los resultados de estado de ánimo después de la intervención con vitamina C o kiwi en adultos con deficiencia de vitamina C" encontró que la fruta peluda mejoró la vitalidad y el estado de ánimo en tan solo cuatro días.

Un pequeño cambio de dieta

La coautora, profesora Tamlin Conner, del departamento de psicología de la universidad, dijo que los hallazgos proporcionan una forma tangible y accesible para que las personas apoyen su bienestar mental. "El kiwi es una fruta densa en nutrientes que es relativamente alta en fibra, ácido fólico (vitamina B9) y potasio, todos los cuales se han relacionado con los resultados de la salud mental. Es una excelente fuente de vitamina C, la cual ha demostrado una reducción dependiente de la dosis en la depresión y la alteración del estado de ánimo total en hombres jóvenes que consumen niveles bajos de frutas y verduras. Es genial que las personas sepan que pequeños cambios en su dieta, como agregar kiwis, podrían marcar una diferencia en cómo se sienten cada día".

La ingesta de vitamina C se ha relacionado con una mejora en el estado de ánimo, vitalidad, bienestar y una menor depresión, mientras que la deficiencia de vitamina C se asocia con una mayor depresión y deterioro cognitivo. Pero Conner agregó que hay poca investigación que haya evaluado qué tan rápido ocurren las mejoras en el estado de ánimo después de introducir suplementos de vitamina C o fuentes de alimentos completos. Él y su equipo pretendían llenar ese vacío con una intervención dietética de ocho semanas en 155 adultos con niveles bajos de vitamina C. Los participantes tomaron diariamente ya sea un suplemento de vitamina C, un placebo o dos kiwis. Luego informaron su vitalidad, estado de ánimo, florecimiento, calidad del sueño, cantidad de sueño y actividad física mediante encuestas en sus teléfonos inteligentes.

Los investigadores encontraron que la suplementación con kiwi mejoró la vitalidad y el estado de ánimo en cuatro días, alcanzando su punto máximo alrededor de los 14 a 16 días. En cambio, la vitamina C mejoró marginalmente el estado de ánimo hasta el día 12.

El autor principal, el Dr. Ben Fletcher, quien realizó la investigación en Otago como parte de su trabajo doctoral, dijo que comprender los matices de cuándo y cómo ocurren estos efectos día a día contribuye a nuestro conocimiento de los posibles beneficios de los alimentos ricos en vitamina C y los suplementos para la salud mental. "Esto nos ayuda a ver que lo que comemos puede tener un impacto relativamente rápido en cómo nos sentimos. Nuestros participantes tenían una salud mental relativamente buena al principio, por lo que tenían poco margen de mejora, pero aún así informaron de los beneficios de la intervención con kiwi o vitamina C", continuó.

Añadió que, aunque las tabletas de vitamina C mostraron algunas mejoras, el estudio destaca los posibles efectos sinérgicos de consumir alimentos enteros como el kiwi. "Animamos a adoptar un enfoque holístico de la nutrición y el bienestar, incorporando diversos alimentos ricos en nutrientes en su dieta".