Expertos sugieren permitir alimentos alergénicos en escuelas

Los padres que tienen hijos en jardín de infantes o escuela primaria deben pensar que los funcionarios gubernamentales a cargo de las escuelas han perdido la cabeza o que sus computadoras han sido atacadas cibernéticamente.

Después de años de predicar que los niños pequeños deben comer alimentos saludables, ahora se les dice por parte del Ministerio de Educación que no deben llevar a clase leche; queso amarillo, incluyendo sándwiches de queso a la parrilla; queso cottage; queso blanco blando; cacahuetes, aperitivos de cacahuetes como Bamba o mantequilla de cacahuete; pescado; carne vacuna; pan con semillas de sésamo; mantequilla, halva, nueces; mayonesa; galletas o "barras de salud" con semillas de sésamo; cereal con almendras; y granola.

La carta dice que pueden llevar pasta de algarroba; spreads sin productos lácteos; pasta de chocolate parve; copos de maíz; jachnun; pita; pesto sin nueces; mermeladas o jaleas; spread de aguacate u oliva; miel y silan (miel de dátiles); y frutas y verduras.

La razón dada es el creciente número de alergias alimentarias sufridas por los niños, que a menudo desaparecen en edades más avanzadas y que requieren que los ayudantes los cuiden en el jardín de infancia o en primero y segundo grado para evitar que sufran un shock anafiláctico y necesiten una inyección de Epipen (adrenalina o epinefrina) de inmediato. Incluso muchos institutos tienen señales en sus entradas que dicen que son una "escuela libre de cacahuetes", aunque los jóvenes de 15 a 18 años ya saben que no deben comer cacahuetes.

"Es un tema muy emocional, porque involucra a niños pequeños y comida, y aunque hay algunos hechos correctos relacionados, también hay otros que no son tan correctos", dijo el profesor Alon Hershko, presidente inmediato anterior y miembro actual de la junta de la Asociación Israelí de Alergia e Inmunología Clínica (IAACI) y presidente del Departamento de Medicina Interna C del Centro Médico Universitario Hadassah, en Ein Kerem, Jerusalén.

BAMBA SALIENDO de la cadena de producción en una planta de Strauss en Sderot. (credit: MOSHE SHAI/FLASH90) En una entrevista con el Jerusalem Post, él dijo que durante muchos años, se creía que los jardines de infancia, las escuelas, los ministerios gubernamentales relevantes y los padres decidirían sobre el tema.

¿Deberían permitirse alimentos alergénicos en las escuelas?

"Nosotros, como asociación relevante, con unos 70 u 80 miembros que son especialistas en alergias, no creímos que debíamos involucrarnos. Las directivas funcionaron durante un tiempo, pero luego surgieron todo tipo de problemas. Parece justo que si incluso un niño en el jardín de infantes o en clase es alérgico a la leche u otro alimento, se le prohíba en la institución. Hay otras fuentes de proteínas como la leche 'alternativa' (aunque es significativamente más cara)."

Pero pronto se descubrió que los niños pequeños también eran alérgicos a los cacahuetes, los huevos, el atún y otros tipos de pescado, el tahini y las semillas de sésamo, el hummus y otros frutos secos. También hay algunos niños alérgicos al trigo, por lo que todos los sándwiches se ven afectados en algunas clases", continúa. "¿Qué haces cuando tantos son alérgicos a algo?"

En los Estados Unidos y diversos países europeos, el gobierno intentó prohibir llevar este tipo de alimentos a clase, pero no funcionó. ¿Qué es saludable y aún se puede permitir? Incluso el niño alérgico no puede comer todos estos alimentos, dijo Hershko.

"Había un centro de cuidado infantil en el norte con 50 o 60 niños y 10 tenían alergias. Quince tipos de comida estaban prohibidos y tuvieron que cerrar el centro porque los niños no podían comer comidas adecuadas y nutritivas.

El niño alérgico puede ser culpado y avergonzado. A veces, los niños que no tienen alergia van a una sala separada en la escuela para que puedan comer lo que les gusta, dejando al niño alérgico aislado.

Hace tres semanas, la Asociación Israelí de Alergia e Inmunología Clínica, presidida por el Prof. Arnon Elizur y afiliada a la Asociación Médica de Israel, emitió una poderosa declaración que fue enviada a los Ministerios de Educación y Salud, a los miembros de la IAACI, a expertos en salud pública y a organizaciones de padres.

El objetivo era describir la angustia que surge de padres e hijos que acuden a las clínicas de alergia y las preguntas repetidas sobre el tema antes del inicio del año escolar.

"Esta declaración de opinión se basa en una amplia experiencia médica y científica de Israel y el mundo, y refleja el enfoque aceptado en todo el mundo sobre la alergia alimentaria en el sistema educativo."

Las alergias alimentarias, escribieron, "hacen titulares cada mañana, ya sea debido a las dificultades experimentadas por los niños alérgicos y sus padres en sus actividades diarias, o dentro del sistema educativo y en el contexto de casos trágicos de reacciones fatales. Alrededor del comienzo del año escolar, hay una preocupación cada año entre el niño alérgico y sus padres de que pasen muchas horas en un entorno no controlado sin supervisión parental. Estas preocupaciones son naturales y comprensibles. En el Estado de Israel, actualmente existe una prohibición de introducir alimentos alergénicos en el aula o en la escuela, que tiene como objetivo ayudar al niño alérgico".

Esta prohibición, continuaron, "se basa en dos suposiciones: puede haber reacciones graves después del contacto o la inhalación de alimentos alergénicos, y tal prohibición reducirá el riesgo de reacciones alérgicas peligrosas en la escuela. ¿Son correctas estas suposiciones? Documentos de posición publicados en los últimos años por asociaciones médicas internacionales muestran que estas suposiciones son incorrectas".

En cuanto a los niños con alergias alimentarias que están "en riesgo de reacciones al comer el alimento alergénico", estas pueden ser reacciones multisistémicas e incluso graves, pero no es posible predecir qué niños alérgicos desarrollarán una reacción grave, e incluso si un niño ha experimentado solo reacciones leves en el pasado, no significa que la próxima vez no experimente una reacción grave, explicaron los especialistas en alergia e inmunología.

"Por lo tanto, el niño alérgico debe tener cuidado de no comer el alimento al cual es alérgico. Sin embargo, los niños con alergias alimentarias no corren el riesgo de experimentar reacciones multisistémicas o graves debido a tocar o oler alimentos alergénicos. El contacto puede causar una erupción cutánea leve y ligeramente desagradable en el área de contacto, como ocurre en las pruebas cutáneas que se realizan regularmente a estos niños en las clínicas de alergia. En cuanto al olor, puede haber reacciones leves a las partículas de alimentos alergénicos que están en el aire en situaciones inusuales, como cocinar pescado cerca de un niño con alergia al pescado.

"Varios estudios han demostrado que, aparte de esto, no hay reacciones a los alimentos al olerlos. Por lo tanto, el hecho de que otros niños a su alrededor coman el alimento al que él es alérgico no pone en peligro al niño alérgico, siempre y cuando entienda que debe tener cuidado al comer su comida. Esto significa que el niño alérgico depende principalmente de sí mismo, tiene poder y control sobre la alergia, y este conocimiento puede ayudar a reducir las preocupaciones".

Así, la asociación desmiente información falsa publicada en el sitio web del Ministerio de Educación que afirma que simplemente tocar o oler alimentos alergénicos es "peligroso".

El documento de posición continuó diciendo que "según asociaciones internacionales, no se ha demostrado que una prohibición general de la introducción de alimentos alergénicos en las escuelas reduzca el riesgo de una reacción alérgica. En primer lugar, dicha prohibición no es completamente aplicable y no se puede hacer cumplir. Los alimentos alergénicos pueden encontrarse en varios productos alimenticios de forma encubierta, especialmente en Israel, donde todavía no hay una ley para etiquetar los alimentos alergénicos".

"El resultado es que, mientras el niño se siente seguro pensando que el alimento alergénico no está en su entorno, en realidad se siente una falsa seguridad. Además, crear una zona libre de alérgenos en la escuela perjudica la disposición del niño a comportarse con cuidado en otros lugares donde seguramente encontrará el alérgeno (amigos, restaurantes y distintos lugares de recreación, por ejemplo)."

Los especialistas continúan diciendo que crear mesas separadas para los niños alérgicos definitivamente no es recomendable, ya que alejaría al niño alérgico de sus amigos.

"A la luz de la comprensión de que estas suposiciones eran erróneas, en años recientes, las asociaciones internacionales de alergia (americana, europea y australiana) han publicado documentos de posición en un espíritu similar, recomendando no prohibir la introducción de alimentos alergénicos en guarderías y escuelas, a excepción de lactantes y niños pequeños o con retrasos en el desarrollo. Estas recomendaciones se implementan en Europa, Estados Unidos y Australia."

En cambio, el IAACI afirmó que recomienda comenzar a implementar estas recomendaciones de manera gradual, adaptándolas al sistema educativo israelí y según el tipo de alimento y la madurez del niño:

Hershko destacó que en todo el mundo hay cada vez más alergias, no solo alergias alimentarias, sino también asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica en la piel. "Muchos padres traen a sus hijos a mi consulta, afirmando que tienen alergia a ciertos alimentos. Escucho los detalles y les digo que no tienen ninguna alergia. Hay un gran sobre diagnóstico por parte de no especialistas. Solo un alergólogo puede diagnosticar estas cosas, y solo hay seis docenas de nosotros en todo el país. Puede llevar meses o incluso un año conseguir una cita con uno. Hay padres que van a los estacionamientos de las salas de emergencia de los hospitales con sus hijos para darles leche u otros alimentos por primera vez y ver en un entorno seguro si son alérgicos. Algunos niños que son alérgicos al apio u otros alérgenos alimentarios poco comunes no tienen derecho a asistentes de acuerdo con las directivas actuales".

El problema, dijo Hershko frustrado, es que "necesitamos una amplia coalición de los dos ministerios, los médicos de familia y los padres en este tema. Todos deben estar de acuerdo, pero no lo están. El personal de los jardines de infancia y los maestros no quieren tener la responsabilidad. Pueden tener miedo de ser demandados si un niño resulta herido. No quieren usar Epipens. Algunos grupos de padres están enojados con nosotros por sugerir cambios; estaban acostumbrados a lo que era, y ahora ponemos en duda las reglas. Por eso necesitamos una coalición fuerte. En privado, los funcionarios del Ministerio de Educación que están familiarizados con el problema están de acuerdo con nosotros, pero no quieren decir nada en voz alta".

El Ministerio de Educación asigna a un ayudante para que se siente con un niño muy pequeño que tiene una alergia. Se le dice que vigile cuidadosamente para evitar que coma ese tipo de alimentos. Pero esto solo cubre pre-jardín de infantes, jardín de infantes y primer grado durante todo el tiempo en clase y segundo grado solo por algunas horas.

"Hay Epipens en todas las escuelas, pero ¿quién es responsable de usarlos? El ayudante debería saber cómo usarlo y llamar al MDA. Pero a partir del tercer grado, ¿quién es responsable de dar la inyección y llamar a los servicios de emergencia de Magen David Adom? ¡Nadie! Así que lo más fácil para ellos es prohibir los alimentos alergénicos".

La investigación ha demostrado que a medida que un niño crece, hay menos niños con alergias alimentarias, pero en aquellos que aún la tienen, el riesgo de una reacción fuerte es mayor, dijo Hershko.

"Los ayudantes son muy problemáticos, porque si están de baja por enfermedad o de vacaciones, nadie los reemplaza. No hay enfermeras en las escuelas israelíes. ¿Y quién cuida a los niños alérgicos en las sesiones opcionales de la tarde? No hay ayudantes entonces. Y los niños pueden comprar todo tipo de alimentos alergénicos en las máquinas expendedoras en las instalaciones escolares o en quioscos cercanos que los Ministerios de Salud y Educación no han prohibido."

Los ministerios no informan cuántos casos de uso de Epipen han ocurrido en las escuelas. La IAACI cree que la mayoría de los casos ocurren en el hogar o en restaurantes, basándose en informes de Israel y de todo el mundo. Hubo un caso trágico de una mujer de 22 años alérgica a los productos lácteos. Ella fue a un restaurante de carne kosher y comió postre. Resultó que de todas formas contenía productos lácteos. Ella no llevaba consigo un Epipen, y murió.

¿QUÉ ES responsable del crecimiento de las alergias alimentarias? El especialista de Hadassah sugiere que los cambios en el estilo de vida son los culpables. Es mejor que un niño pequeño sea criado en una granja o con un perro o un gato, ya que esto fortalece su sistema inmunológico. Los niños también reciben demasiados antibióticos innecesariamente y comen demasiada comida altamente procesada.

El Post solicitó al Ministerio de Educación permiso para entrevistar a un experto que ha estado tratando el problema. Después de algún tiempo, Ilanit Zvili, de la oficina de prensa, se negó a permitir una entrevista y solo dijo: "Actuaremos de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Salud. Sin ellas, no podemos hacer mucho".

Cuando este reportero solicitó permiso a la portavoz del Ministerio de Salud, Shira Solomon, para entrevistar a la pediatra del ministerio, la Dra. Deena Zimmerman, quien ha estado involucrada estrechamente en conversaciones con IAACI y el Ministerio de Educación sobre el tema, Solomon se negó; entrevistar a un experto ha sido durante años una política de los ministerios, quienes prefieren enviar unas pocas frases como respuesta.

Aunque el documento de posición fue enviado hace tres semanas, Solomon escribió: "El Ministerio de Salud recibió el documento de posición de la Asociación. Los profesionales están discutiendo el tema junto con el Ministerio de Educación, el IAACI, grupos de padres y otras organizaciones. Naturalmente, mantener la salud de los niños está en lo más alto de nuestras prioridades."

Ambos ministerios están claramente pasando la responsabilidad.