Estudios muestran que la luz roja reduce los niveles de azúcar en la sangre

Los pacientes con diabetes tipo dos están ansiosos por encontrar formas exitosas de reducir su azúcar en la sangre y controlar su enfermedad metabólica.

Ahora, investigadores del Reino Unido han descubierto que 670 nanómetros de luz roja en la espalda de individuos sanos estimuló la producción de energía dentro de las mitocondrias - las pequeñas centrales eléctricas dentro de las células - lo que provocó un aumento en el consumo de glucosa.

En particular, esto llevó a una reducción del 27,7% en los niveles de glucosa en sangre después de la ingesta de glucosa y redujo el aumento máximo de glucosa en un 7,5%.

Aunque el estudio se realizó en personas sanas, la técnica no invasiva y no farmacológica tiene el potencial de tener un impacto en el control de la diabetes después de las comidas, ya que puede reducir las fluctuaciones dañinas de glucosa en la sangre que contribuyen al envejecimiento, afirmaron.

Consecuencias significativas a largo plazo para la salud

El estudio también destaca las significativas consecuencias a largo plazo para la salud humana, incluida la posible desregulación de los niveles de azúcar en sangre causada por la exposición prolongada a la luz azul. La investigación ha sido publicada en el Journal of Biophotonics bajo el título "La estimulación de la luz en las mitocondrias reduce los niveles de glucosa en sangre". Diagrama de efectos de luz roja. (credit: THE JOURNAL OF BIOPHOTONICS, PROF. MICHAEL AND PROF. GLEN JEFFERY)

"La luz del sol tiene un equilibrio entre el rojo y el azul, pero ahora vivimos en un mundo donde la luz azul es dominante porque, aunque no la vemos, las luces LED son dominantes en azul y casi no contienen rojo. Esto reduce la función mitocondrial y la producción de ATP, por lo que nuestros entornos internos carecen de rojo. La exposición a largo plazo a la luz azul es potencialmente tóxica sin rojo. La luz azul por sí sola tiene un impacto negativo en la fisiología y puede contribuir a una desregulación de los niveles de azúcar en sangre que, a la larga, pueden provocar diabetes y socavar la salud en general", sugieren los autores que esto puede ser un problema potencial de salud pública.

"Antes de 1990, todos teníamos iluminación incandescente, lo cual era bueno porque tenía un equilibrio de azul y rojo similar a la luz solar, pero hay una bomba de relojería para la esperanza de vida saludable en el cambio a las luces LED en una población envejecida. Esto en parte puede corregirse pasando más tiempo bajo la luz solar", agregaron.

Las mitocondrias, organelos celulares con membrana que generan la mayor parte de la energía química necesaria para impulsar las reacciones bioquímicas de la célula, proporcionan energía para procesos vitales en las células, utilizando oxígeno y glucosa para producir el nucleósido rico en energía adenosín trifosfato (ATP).

Investigaciones previas han establecido que la luz de longitud de onda larga entre 650 y 900 nanómetros (abarca desde lo visible hasta el rango del infrarrojo cercano) puede aumentar la producción mitocondrial de ATP, reduciendo la glucosa en sangre y mejorando la salud/longevidad en animales.

Los autores, el Prof. Michael Powner de la Universidad de Londres del departamento de Optometría y Ciencia Visual y el Prof. Glen Jeffery de oftalmología de University College London, sugieren que esta mejora en la producción de ATP puede causar cambios de señalización que se transmiten por todo el cuerpo.

Mientras que las mitocondrias regulan el metabolismo, la luz solar influye en su ritmo. La fotobiomodulación con luz roja aumenta los potenciales de membrana mitocondrial y la producción de adenosín trifosfato, lo que podría aumentar la demanda de glucosa, según dijeron.

Aquí mostramos, con una prueba de tolerancia a la glucosa, que la fotobiomodulación en sujetos normales reduce significativamente los niveles de azúcar en la sangre. Una exposición de 15 minutos a la luz de 670 nm redujo el grado de elevación de la glucosa en sangre tras la ingesta de glucosa en un 27.7%, integrado durante 2 horas después del desafío de glucosa.

Esta intervención podría reducir las dañinas fluctuaciones de la glucosa en sangre en el cuerpo.